Este domingo 4 de octubre, los peruanos volverán a acudir a las urnas para elegir en la Elecciones Regionales y Municipales 2026, con la Alcaldía Metropolitana de Lima como uno de los cargos que concentra mayor atención de la ciudadanía. En estos comicios se votarán por 13,148 autoridades subnacionales, entre las que figuran 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,969 alcaldes distritales, 1,724 regidores provinciales y 9,118 regidores distritales.

La jornada electoral comenzó con la instalación de mesas a las 6:00 a. m. y la atención a electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., hora peruana. El proceso se realiza en una sola jornada para elegir autoridades locales y regionales. Una vez cerradas las mesas de sufragio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará la difusión progresiva de las primeras cifras oficiales del conteo de votos. Los resultados deben revisarse exclusivamente en los canales institucionales del organismo constitucional autónomo del Perú encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales, referéndums y otras consultas populares, ya que las encuestas a boca de urna, flash electorales y conteos rápidos no reemplazan el cómputo oficial.

En Lima Metropolitana participan 26 organizaciones políticas, de acuerdo con la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, y se elegirá al próximo alcalde metropolitano quien reemplazará a Renzo Reggiardo en la conducción de la Municipalidad de Lima. La elección de alcalde no contempla una segunda vuelta: gana la candidatura que obtenga la mayor cantidad de votos válidos.

Para ejercer tu derecho a voto, solo necesitas presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, siendo válido incluso si el documento ya se encuentra vencido según las disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Acudir en las primeras horas de la mañana es la mejor estrategia para evitar largas filas en los centros de votación.

Para ubicar tu local de votación exacto, debes ingresar a la web oficial habilitada por la ONPE con tu número de DNI. El sistema te mostrará la dirección del recinto, tu número de mesa y si fuiste seleccionado como miembro de mesa, ya sea titular o suplente. Es recomendable anotar o tomar una captura de pantalla de tu número de orden para agilizar el registro una vez que llegues al aula de sufragio. Si escogiste tu centro de sufragio previamente en la página “Elige tu local”, verifica que tu sede coincida con la preferencia que marcaste previamente. Estar bien preparado te permitirá cumplir con tu deber ciudadano de forma rápida y eficiente.

Recuerda que en el sistema electoral peruano el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, sin excepción para quienes residen fuera del país. Los mayores de 70 años cuentan con el beneficio del voto facultativo, lo que significa que pueden elegir si asistir o no sin riesgo de recibir multas económicas. Si fuiste sorteado como miembro de mesa, tu presencia es obligatoria desde las 6:00 a. m. para garantizar que la jornada inicie sin retrasos para tus compatriotas. Cumplir con esta responsabilidad evita sanciones y asegura que cada voto sea contabilizado con total transparencia.

Tras el cierre de las mesas a las 5:00 p. m., comenzará el conteo oficial y el procesamiento de las actas bajo una estricta vigilancia internacional y nacional. La ONPE ha anunciado que los primeros resultados oficiales se darán a conocer durante la noche del domingo a través de sus plataformas digitales y a medida que se logre procesar una cantidad significativa de actas se podrá dar un panorama claro de quién será el nuevo gobernante que tomará las riendas de la capital durante los próximos cuatro años.

Conteo de votos en vivo hoy, 4 de octubre, para definir la alcaldía de Lima Metropolitana entre Rafael López Aliaga, Carlos Bruce y Francis Allison. Siga los resultados del flash electoral y las cifras oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Crédito: votoinformado.jne.gob.pe / Composición Gestión Mix

Resultados oficiales y conteo de votos de las Eleccione municipales de Lima 2026

A continuación, te detallamos cómo quedaron las elecciones municipales de Lima del domingo 4 de octubre de 2026. Esta sección se actualizará ni bien la ONPE difunda resultados y cifras de conteos oficiales tras el cierre de las 89,000 mesas de sufragio instaladas en más de 10,000 centros de votación a lo largo y ancho del territorio nacional.

Horario para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hoy 4 de octubre

Las mesas de sufragio están programadas para atender a los electores entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., según el horario comunicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La instalación de mesas inició desde las 6:00 a. m. con la presencia de miembros titulares y suplentes.

Para quienes siguen la jornada desde Estados Unidos, estos son los horarios equivalentes al período oficial de votación en Perú:

Zona horaria Inicio de votación Cierre de votación Lima, Perú 7:00 a. m. 5:00 p. m. Costa Este de EE. UU. (ET) 8:00 a. m. 6:00 p. m. Zona Central de EE. UU. (CT) 7:00 a. m. 5:00 p. m. Zona de la Montaña (MT) 6:00 a. m. 4:00 p. m. Costa Oeste de EE. UU. (PT) 5:00 a. m. 3:00 p. m.

El voto corresponde a las personas habilitadas que se encuentran en Perú y tienen asignado un local de sufragio. Los peruanos residentes en el extranjero no votan en esta elección municipal y regional, pues no se trata de comicios presidenciales o congresales nacionales.

¿Cómo saber tu lugar de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Para confirmar el local de votación, número de mesa y orden de sufragio, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma oficial de consulta de la ONPE (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/). La entidad electoral habilita este servicio para que cada elector compruebe sus datos antes de acudir al local asignado.

Consulta tu local de votación

El proceso de verificación suele requerir el número de DNI y datos de validación personal. Al completar la consulta, el sistema muestra:

El nombre y la dirección del local de votación.

El distrito, provincia y departamento correspondientes.

El número de mesa de sufragio.

El número de orden del elector.

Información sobre si la persona fue designada miembro de mesa.

La recomendación es revisar el local antes de salir de casa, porque los centros de votación pueden diferir de los utilizados en procesos anteriores. También es conveniente llevar el DNI físico para identificarse ante los miembros de mesa.

Consulta planes y candidaturas

El JNE dispone de su plataforma Voto Informado para revisar las listas, hojas de vida y planes de gobierno de las organizaciones políticas que compiten en Lima Metropolitana y sus 43 distritos. Esta información permite conocer las propuestas antes de emitir el voto y contrastar perfiles de las candidaturas.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hoy 4 de octubre?

La difusión de resultados oficiales comienza después del cierre de mesas, fijado para las 5:00 p. m. en Perú. La ONPE publicará reportes progresivos conforme reciba, procese y contabilice las actas electorales remitidas desde los locales de votación a nivel nacional.

No se ha detallado una hora única para el primer reporte oficial de la ONPE. Por ello, cualquier porcentaje difundido antes de la actualización institucional debe considerarse preliminar y no definitivo. El cómputo cambia a medida que ingresan más actas, particularmente cuando todavía faltan resultados de determinados distritos o mesas observadas.

Hora referencial de resultados en Estados Unidos

Para los peruanos que viven en el exterior y deseen saber quién tomará las riendas de Lima Metropolitana durante los próximos cuatro años, el cierre de votación equivale a las 6:00 p. m. en Miami y Nueva York, 5:00 p. m. en Chicago y Houston, y 3:00 p. m. en Los Ángeles y Las Vegas. Desde ese momento, el público podrá seguir las primeras cifras oficiales a través de la ONPE y de medios que reproduzcan su información verificada.

La Alcaldía de Lima se define en una sola vuelta: no se realiza balotaje municipal. Esto significa que la candidatura con más votos válidos en el conteo final será proclamada ganadora conforme al procedimiento electoral correspondiente.

Conoce los horarios de apertura y cierre de urnas en las elecciones municipales y regionales que serán este domingo 4 de octubre. (Foto: Composición Gestión Mix)

Lista de candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana

De acuerdo con la información difundida por medios que consultan la plataforma electoral del JNE, 26 organizaciones políticas presentan listas en la contienda por Lima Metropolitana. A continuación, se incluyen los postulantes mencionados en la información disponible:

Alberto Tejada — Acción Popular

Susel Paredes — Ahora Nación

Juan Alvarado — Alianza Victoria Venceremos

Elio Riera — Alianza para el Progreso

Francis Allison — Avanza País

Samir Quispe — Batalla Perú

Yehude Simon — Coalición Transformadora Tierra Verde

Segundo Valdez — FREPAP

Rubén Bonilla — Fuerza Ciudadana

Samuel Daza — Fuerza Popular

Oswaldo Vargas — Juntos por el Perú

Mónica Yaya — Partido Aprista Peruano

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Carlos Gallardo Neyra — Partido del Buen Gobierno

Flor de María Hurtado — Partido Demócrata Verde

Carlos Bruce — Somos Perú

Elizabeth León — Frente de la Esperanza 2021

Victoria La Cruz — Partido Morado

Sandro Caller — Partido Patriótico del Perú.

Sin candidato — Perú Libre*

Luis Huette — Pueblo Consciente

Edgardo de Pomar — Partido Popular Cristiano

Daniel Urresti — Podemos Perú

Luis Miguel Llanos — Progresemos

Sin candidato — Renovación Popular**

Santiago Abarca — Visión Perú

* Rubén Ramírez Mateo renunció a su candidatura

** Rafael López Aliaga postula como teniente alcalde