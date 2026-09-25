Honduras inicia su camino en la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 frente a Surinam, en un duelo clave de la primera jornada que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la pelea por avanzar y acercarse a la clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027. El partido se jugará el viernes 25 de septiembre a las 7:00 p. m. en horario de Honduras; en Guatemala y varios países de Centroamérica, el pitazo inicial será a las 6:00 p. m. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce a qué hora inicia, canales de TV por señal abierta, streaming online y dónde seguir la cobertura en cualquier plataforma.

¿A qué hora juega Honduras vs. Surinam EN VIVO por la CONCACAF Nations League?

La Selección de Honduras debuta ante Surinam en la nueva edición de la Concacaf Nations League. El partido se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, en un duelo correspondiente al Grupo B de la Liga A.

País o región Hora Día Honduras 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Guatemala 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre El Salvador 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Costa Rica 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Nicaragua 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre México 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Colombia 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Perú 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Ecuador 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Panamá 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Venezuela 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Bolivia 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre República Dominicana 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos — hora del Este 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos — hora Central 8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos — hora Montaña 7:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Estados Unidos — hora del Pacífico 6:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Chile 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Argentina 10:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Uruguay 10:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Paraguay 9:00 p. m. Viernes 25 de septiembre Brasil — Brasilia/São Paulo/Río 10:00 p. m. Viernes 25 de septiembre España peninsular 3:00 a. m. Sábado 26 de septiembre Islas Canarias 2:00 a. m. Sábado 26 de septiembre

Para audiencias de México y Centroamérica, el partido irá en un horario unificado de 7:00 p. m. en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y la mayor parte de México. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será a las 8:00 p. m.; mientras que en Argentina, Uruguay y el horario de Brasilia arrancará a las 10:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Honduras vs. Surinam EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Surinam este viernes 25 de septiembre de 2026 por la primera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 . El partido se juega a las 7:00 p. m. en Tegucigalpa y la transmisión principal para Honduras estará a cargo de Deportes TVC.

País o región Hora local TV en vivo Streaming online Honduras 7:00 p. m. Telecadena / TSi, Deportes TVC DTVC+ Perú, Colombia y Ecuador 8:00 p. m. Sin señal de TV confirmada Por confirmar según operador local México 7:00 p. m. Sin señal oficial confirmada Por confirmar Estados Unidos (ET) 9:00 p. m. TUDN o Fox Sports, según programación Según disponibilidad del operador de TV Estados Unidos (CT) 8:00 p. m. TUDN o Fox Sports, según programación Según disponibilidad del operador de TV Estados Unidos (PT) 6:00 p. m. TUDN o Fox Sports, según programación Según disponibilidad del operador de TV Surinam 9:00 p. m. Sin señal oficial confirmada Consultar operador y plataformas oficiales de Concacaf

La señal más completa confirmada para el público hondureño es la de Deportes TVC. El juego irá por Telecadena/TSi y podrá seguirse online mediante DTVC+ desde dispositivos móviles o navegadores, siempre que el usuario cuente con acceso habilitado a la plataforma. HRN complementará la cobertura por radio.