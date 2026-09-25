Conoce la hora de inicio y qué canal de TV transmiten el partido Honduras vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce la hora de inicio y qué canal de TV transmiten el partido Honduras vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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Honduras inicia su camino en la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 frente a Surinam, en un duelo clave de la primera jornada que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la pelea por avanzar y acercarse a la clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027. El partido se jugará el viernes 25 de septiembre a las 7:00 p. m. en horario de Honduras; en Guatemala y varios países de Centroamérica, el pitazo inicial será a las 6:00 p. m. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce a qué hora inicia, canales de TV por señal abierta, streaming online y dónde seguir la cobertura en cualquier plataforma.

¿A qué hora juega Honduras vs. Surinam EN VIVO por la CONCACAF Nations League?

La Selección de Honduras debuta ante Surinam en la nueva edición de la Concacaf Nations League. El partido se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, en un duelo correspondiente al Grupo B de la Liga A.

País o regiónHoraDía
Honduras7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Guatemala7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
El Salvador7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Costa Rica7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Nicaragua7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
México7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Colombia8:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Perú8:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Ecuador8:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Panamá8:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Venezuela9:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Bolivia9:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
República Dominicana9:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Estados Unidos — hora del Este9:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Estados Unidos — hora Central8:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Estados Unidos — hora Montaña7:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Estados Unidos — hora del Pacífico6:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Chile9:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Argentina10:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Uruguay10:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Paraguay9:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
Brasil — Brasilia/São Paulo/Río10:00 p. m.Viernes 25 de septiembre
España peninsular3:00 a. m.Sábado 26 de septiembre
Islas Canarias2:00 a. m.Sábado 26 de septiembre

Para audiencias de México y Centroamérica, el partido irá en un horario unificado de 7:00 p. m. en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y la mayor parte de México. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será a las 8:00 p. m.; mientras que en Argentina, Uruguay y el horario de Brasilia arrancará a las 10:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Honduras vs. Surinam EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Surinam este viernes 25 de septiembre de 2026 por la primera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido se juega a las 7:00 p. m. en Tegucigalpa y la transmisión principal para Honduras estará a cargo de Deportes TVC.

País o regiónHora localTV en vivoStreaming online
Honduras7:00 p. m.Telecadena / TSi, Deportes TVCDTVC+
Perú, Colombia y Ecuador8:00 p. m.Sin señal de TV confirmadaPor confirmar según operador local
México7:00 p. m.Sin señal oficial confirmadaPor confirmar
Estados Unidos (ET)9:00 p. m.TUDN o Fox Sports, según programaciónSegún disponibilidad del operador de TV
Estados Unidos (CT)8:00 p. m.TUDN o Fox Sports, según programaciónSegún disponibilidad del operador de TV
Estados Unidos (PT)6:00 p. m.TUDN o Fox Sports, según programaciónSegún disponibilidad del operador de TV
Surinam9:00 p. m.Sin señal oficial confirmadaConsultar operador y plataformas oficiales de Concacaf

La señal más completa confirmada para el público hondureño es la de Deportes TVC. El juego irá por Telecadena/TSi y podrá seguirse online mediante DTVC+ desde dispositivos móviles o navegadores, siempre que el usuario cuente con acceso habilitado a la plataforma. HRN complementará la cobertura por radio.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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