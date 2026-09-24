Apple ya abrió el periodo para que determinados usuarios de iPhone presenten un reclamo por el acuerdo de $250 millones alcanzado para resolver una demanda relacionada con las funciones de Siri y Apple Intelligence. Los consumidores que cumplan con los requisitos podrían recibir inicialmente $25 por cada dispositivo elegible, aunque el pago podría llegar hasta $95.

El acuerdo surgió de una demanda colectiva en la que consumidores alegaron que compraron determinados iPhone esperando recibir funciones de Siri que, según ellos, no fueron proporcionadas.

Apple negó previamente las acusaciones y el acuerdo establece que no debe interpretarse como una admisión de responsabilidad o conducta indebida por parte de la compañía.

¿Quiénes pueden presentar el reclamo?

Para ser elegible, se debe haber comprado un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de iPhone 16 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

Además, quien presente la solicitud debe ser residente de Estados Unidos y haber sido el comprador original del teléfono. El dispositivo debe haber sido adquirido para uso personal o profesional, no para reventa.

El proceso está disponible para los usuarios que cumplan esas condiciones y permite presentar un reclamo por cada dispositivo que reúna los requisitos.

El sitio oficial del acuerdo establece que solo se puede recibir “un pago en efectivo por dispositivo elegible”, por lo que quienes hayan comprado más de un iPhone que califique deberán presentar un formulario separado por cada equipo.

El pago puede ser solicitado por quienes compraron determinados modelos de iPhone entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. (Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

¿Qué necesitas para solicitar el pago?

Los interesados deben ingresar al sitio SmartphoneAISettlement.com y completar el formulario de reclamo. Entre los datos solicitados se encuentran información personal básica, como nombre, dirección y número telefónico, además del número de serie del iPhone que se quiere incluir en la solicitud.

El número de serie puede consultarse directamente desde el teléfono, dentro de la sección de configuración. Después de proporcionar la información requerida, el usuario podrá seleccionar cómo desea recibir el eventual pago.

Las opciones disponibles incluyen PayPal, Venmo, depósito directo o cheque. Es importante revisar cuidadosamente los datos antes de enviar la solicitud, especialmente el número de serie y la información personal, para evitar problemas con el procesamiento del reclamo.

¿Cuánto dinero se puede recibir y hasta cuándo?

Quienes presenten un reclamo válido recibirán inicialmente $25 por cada dispositivo elegible; sin embargo, el monto definitivo no está garantizado en esa cantidad: podría aumentar hasta $95 o disminuir, dependiendo del número total de reclamos válidos presentados y otros factores contemplados en el acuerdo.

El plazo para presentar el reclamo permanecerá abierto hasta el 21 de diciembre de 2026. Quienes crean cumplir los requisitos deberán completar la solicitud antes de esa fecha para participar en el proceso de compensación.

El plazo para presentar la solicitud vence el 21 de diciembre de 2026. (Foto de Nicolás Kamm / AFP)

¿Cuándo llegará el dinero?

El pago todavía no es inmediato. Según CBS News, un tribunal federal de San José, California, tiene programada una audiencia para el 24 de febrero de 2027, en la que se decidirá si se aprueba definitivamente el acuerdo. Además, cualquier apelación podría retrasar el proceso.

“El fondo del acuerdo de $250 millones representa el mayor acuerdo por publicidad engañosa de la historia”, dijo Ryan Clarkson, abogado principal adjunto de la demanda colectiva y fundador y socio gerente de Clarkson Law Firm, en un correo electrónico enviado al medio citado.

El sitio del reclamo señala que, si no se presenta ninguna apelación, el beneficio correspondiente al acuerdo será procesado con prontitud. Por ahora, quienes cumplan las condiciones pueden presentar su solicitud antes del 21 de diciembre de 2026 y seleccionar el método mediante el cual desean recibir el eventual pago.