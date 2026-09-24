Los usuarios de CVS en Estados Unidos podrían recibir un pequeño pago como parte de un acuerdo de $20.5 millones relacionado con una demanda sobre el manejo de información personal. La compañía fue acusada de compartir determinados datos de sus usuarios con Criteo y otros terceros mediante tecnologías incorporadas en sus plataformas digitales.

Según WCNC, la demanda sostiene que CVS habría compartido información privada, incluidos datos de salud, información personal, datos de navegación e identificadores, a través de sus propiedades digitales. El reclamo abarca el sitio CVS.com, CVSHealth.com y la aplicación de CVS.

La compañía negó haber cometido alguna conducta indebida, pero aceptó el acuerdo para poner fin al litigio y evitar otros costos legales.

No todas las personas recibirán la misma cantidad. El pago previsto es de $5 para quienes presenten un reclamo sin documentación y puede llegar a $10 para quienes proporcionen pruebas, como historial de búsquedas, recibos enviados por correo electrónico o capturas de pantalla; sin embargo, esos montos podrían reducirse si el número de reclamos válidos supera las previsiones del acuerdo.

¿Quiénes pueden reclamar el dinero?

Para participar, los usuarios deben haber accedido a alguna de las plataformas digitales de CVS en Estados Unidos antes del 27 de julio de 2026. Además de cumplir con ese requisito, deberán presentar correctamente el formulario de reclamo dentro del plazo establecido por el acuerdo.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 16 de noviembre de 2026. El formulario puede completarse a través del sitio oficial del acuerdo, donde también se encuentran los detalles del proceso y los documentos relacionados con la demanda.

Si utilizaste el sitio web o la app de la compañía en EE. UU., podrías recibir entre $5 y $10. (Foto por MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

¿Cuándo se recibiría el pago?

El dinero no llegará inmediatamente después de presentar el reclamo. Una audiencia para determinar si el acuerdo recibe la aprobación definitiva está programada para el 1 de diciembre de 2026. Si el acuerdo es aprobado, los pagos se realizarán 120 días después de su aprobación oficial y una vez que concluya cualquier proceso de apelación.

Las personas que resulten elegibles podrán escoger cómo recibir el dinero. Las alternativas contempladas son PayPal, Venmo, Zelle o cheque. En el caso de los cheques, estos dejarán de ser válidos 180 días después de la fecha en que sean emitidos.

También es posible excluirse del acuerdo

Los usuarios que no quieran formar parte del acuerdo pueden solicitar su exclusión. Para hacerlo, deben presentar la solicitud correspondiente antes de las 11:59 p. m., hora del Este, del 1 de noviembre de 2026.

Quienes opten por esta alternativa no recibirán el pago del acuerdo, pero conservarán la posibilidad de presentar por separado una demanda relacionada con los asuntos legales involucrados.

Los detalles adicionales, las preguntas frecuentes y el formulario para participar están disponibles en el sitio oficial del acuerdo. También se habilitó el número 1-888-654-1271 para quienes necesiten información adicional sobre el proceso.