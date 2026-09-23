Amazon deberá devolver hasta US$1,500 millones a clientes que, según las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), fueron inscritos en Amazon Prime mediante procesos engañosos o enfrentaron obstáculos para cancelar el servicio. El acuerdo alcanzado con la agencia federal también exige que la empresa modifique algunas de sus prácticas de registro y cancelación de suscripciones. Los primeros pagos se enviaron en noviembre de 2025; sin embargo, una orden revisada de la FTC amplió el grupo de usuarios que puede recibir dinero y aumentó a US$200 el monto máximo de determinados reembolsos. ¿No sabes si te corresponde este pago? A continuación, te explicamos quiénes califican, cuáles son los requisitos y cómo se entregará el dinero.

Además de los US$1,500 millones destinados a reembolsos, Amazon debe pagar una multa civil de US$1,000 millones. En conjunto, el acuerdo asciende a US$2,500 millones.

El logotipo del gigante estadounidense de venta minorista en línea Amazon se puede ver en la fachada de un centro de redistribución en Werne, al oeste de Alemania, el 21 de noviembre de 2024. (Foto: Ina Fassbender / AFP)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO DE AMAZON?

Para recibir el reembolso de Amazon, los usuarios deben cumplir los tres requisitos siguientes:

1. Ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos.

2. La persona se registró en Amazon Prime mediante uno de los procesos de inscripción cuestionados por la FTC, o trató de cancelar la membresía por internet sin conseguirlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

3. No utilizó más de 20 beneficios de Amazon Prime (incluidos los productos Prime Music o Prime Video que se ofrecen de forma gratuita a los suscriptores de Prime) en cualquier período de 12 meses posterior a su inscripción en la plataforma.

“Los ‘flujos de inscripción impugnados’ son la página de decisión universal de Prime, la página de selección de envío, la página única de pago o el flujo de inscripción de Prime Video. No se requiere ninguna gestión de su parte para recibir un reembolso. No es necesario que presente una reclamación, responda a una notificación ni complete ningún formulario. Amazon realizará pagos automáticos a los clientes que cumplan los requisitos”, se lee en el sitio web de FTC.

DE ESTA FORMA SE DISTRIBUIRÁN LOS PAGOS

Los clientes Prime elegibles recibirán reembolsos por las cuotas de su suscripción a Amazon Prime, con un pago total máximo de 200 dólares. Los pagos realizados anteriormente en virtud de esta orden estaban limitados a 51 dólares por cliente elegible.

Según la orden del acuerdo revisada, Amazon podría emitir pagos adicionales de hasta US$149 por cliente elegible, elevando el pago total máximo a US$200.

ASÍ RECIBIRÁS TU PAGO

Si cumple con los requisitos, no es necesario que hagas nada. Amazon enviará los reembolsos automáticamente mediante un cheque enviado por correo postal o un pago electrónico (a través de PayPal o Venmo).

Los pagos caducan 60 días después de la fecha de emisión. Por lo que se recomienda aceptar el pago de forma oportuna.

¿CUÁNDO RECIBIRÁS TU PAGO?

Si cumples los requisitos, recibirás tu reembolso antes de abril de 2027.

Si necesita ayuda con el pago, comunícate con Amazon enviando un email a admin@SubscriptionMembershipSettlement.com.