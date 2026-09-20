Amazon informó una serie de medidas que buscan mejorar las condiciones económicas de parte de su personal en Estados Unidos. La compañía aumentará a US$20 por hora el pago inicial mínimo para determinados trabajadores y pondrá a disposición nuevos beneficios vinculados con las compras de alimentos y los servicios bancarios. ¿Quiénes podrán recibir el incremento, cuándo comenzará a regir y qué ventajas adicionales contempla el anuncio? A continuación, te explicamos.
¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL NUEVO SALARIO INICIAL DE AMAZON?
Amazon elevará a US$20 por hora el salario inicial mínimo de sus empleados en Estados Unidos, pero no de todos. La medida representa un aumento de US$1 por hora y entra en vigor el 27 de septiembre de 2026.
El alza está dirigida a trabajadores de tiempo completo de la red de operaciones centrales de Amazon en EE.UU. (core operations), no necesariamente a toda la plantilla ni a todos los contratistas. Estos puestos incluyen, entre otros, a trabajadores de primera línea que clasifican, empacan y transportan pedidos.
Amazon indicó que invertirá más de US$1,500 millones en el aumento salarial y que el salario promedio por hora de estos empleados llegará a casi US$24, antes de considerar prestaciones.
¿CÓMO FUNCIONAN LOS DESCUENTOS EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS ESENCIALES PARA EMPLEADOS DE AMAZON?
“A partir del 1 de octubre de 2026, todos los empleados de Amazon en EE.UU. tendrán acceso a un nuevo descuento en alimentos diseñado para que su dinero rinda más en las compras diarias para ellos y sus familias”, se lee en el sitio web de la compañía.
- Un descuento ilimitado del 10% en productos de alimentación y artículos básicos de uso diario en Amazon.com y Whole Foods Market online.
- Un descuento ilimitado del 20% en las tiendas Whole Foods Market, incluyendo la barra de comida caliente y la barra de ensaladas.
El descuento se aplica a las compras realizadas a través de la cuenta de Amazon del empleado y puede combinarse con los descuentos que ya tengan los miembros Prime.
AMAZON AMPLÍA EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS PARA SUS EMPLEADOS
Amazon también presentó Day 1 Financial, un beneficio que da a empleados calificados, sus cónyuges y sus hijos acceso a una membresía en First Tech Federal Credit Union. La compañía afirma que la membresía y los servicios bancarios podrán conservarse de por vida, incluso después de finalizar su relación laboral con Amazon.
Entre los beneficios anunciados figuran:
- Sin comisiones por sobregiro, sin comisiones de mantenimiento mensuales y sin saldo mínimo en las cuentas corrientes y de ahorro estándar.
- No se requiere historial crediticio para abrir una cuenta corriente o de ahorros.
- Acceso a miles de cajeros automáticos sin recargo en todo el país, además de un reembolso de hasta 300 dólares anuales por comisiones de cajeros automáticos fuera de la red.
- Servicios bancarios móviles y en línea, depósito directo y programas para mejorar el historial crediticio, diseñados para generar ahorros de emergencia y aumentar la estabilidad financiera.
- Acceso a tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y préstamos hipotecarios competitivos para quienes elijan utilizarlos y cumplan con los requisitos.
El servicio Day 1 Financial se prestará a través de First Tech Federal Credit Union, una institución financiera independiente propiedad de sus miembros y asegurada federalmente por la NCUA. El acceso comenzará a implementarse a finales de 2026 y estará ampliamente disponible en 2027.
EN RESUMEN
|Medida
|Beneficiarios
|Fecha
|Salario inicial mínimo de US$20 por hora
|Empleados elegibles de tiempo completo en operaciones centrales de EE.UU.
|27 de septiembre de 2026
|10% de descuento digital
|Todos los empleados de Amazon en EE.UU.
|1 de octubre de 2026
|20% de descuento presencial
|Todos los empleados de Amazon en EE.UU.
|1 de octubre de 2026
|Day 1 Financial
|Empleados que cumplan los requisitos y sus familias
|Lanzamiento gradual a finales de 2026; amplia disponibilidad en 2027