El Clásico Nacional vuelve a paralizar a la Liga MX. América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en una edición marcada por realidades opuestas en la Jornada 9 del Apertura 2026. Las Águilas llegan golpeadas luego de caer 4-3 ante Cruz Azul en un partido de ida y vuelta que expuso desajustes defensivos, mientras Guadalajara aterriza con confianza plena: goleó 3-0 a Pumas y asumió el liderato de la tabla. Más que tres puntos, el duelo pone en juego orgullo, presente futbolístico y una ventaja anímica clave en la lucha por el campeonato.
¿Quieres ver el Clásico Nacional Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por ciudad, canales de TV abierta y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿En qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO por TV abierta y EN DIRECTO ONLINE?
El América vs. Chivas se juega el sábado 19 de septiembre de 2026 por la Jornada 9 del Apertura 2026, en el Estadio Banorte de Ciudad de México. La referencia de horario más consistente es 21:15 horas del centro de México; Canal 5 también lo anuncia con inicio de transmisión/partido a las 21:05.
|País / territorio
|Tipo de señal
|Canal o plataforma
|Acceso
|México
|TV abierta
|Canal 5
|Gratis
|México
|TV de paga
|TUDN
|Requiere paquete de TV de paga que incluya la señal
|México
|Streaming
|ViX / ViX Premium
|Según plan y derechos de la cuenta
|México
|Streaming gratuito
|Layvtime en YouTube
|Gratis, sujeto a disponibilidad regional
|Estados Unidos
|TV abierta
|Univision
|Gratis por antena donde haya afiliada local; también puede requerir proveedor según mercado
|Estados Unidos
|TV de paga
|TUDN
|Requiere proveedor o paquete compatible
|Estados Unidos
|Streaming
|ViX Premium
|Suscripción
|Perú y resto de Latinoamérica
|TV / streaming
|Sin canal regional confirmado en las fuentes consultadas
|Depende del operador y los derechos territoriales
Para ver Chivas vs. América desde México, las opciones principales son Canal 5 en televisión abierta, TUDN en sistemas de paga y ViX/ViX Premium por streaming; algunas programaciones también incluyen Layvtime. En Estados Unidos, la cobertura anunciada contempla TUDN, Univision y ViX Premium. Para Canadá, Centroamérica y Sudamérica no hay una asignación de derechos o canal específica confirmada en las fuentes consultadas, así que lo recomendable es revisar la programación regional de ViX y de tu operador local antes del inicio.
¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara hoy 19 de septiembre?
|País / territorio
|Hora local estimada
|México
|21:00 h aprox.
|Estados Unidos
|22:00 h ET / 21:00 h CT / 19:00 h PT aprox.
|Canadá
|22:00 h ET aprox.
|Centroamérica
|20:00 h aprox. en Guatemala; 21:00 h aprox. en Panamá
|Sudamérica
|22:00 h aprox. en Colombia/Perú; 23:00 h aprox. en Argentina/Chile
Datos clave para ver el clásico Chivas vs. América
|Dato
|Información
|Partido
|Club América vs. Chivas de Guadalajara
|Competencia
|Liga MX, Apertura 2026 — Jornada 9
|Fecha
|Sábado 19 de septiembre de 2026
|Sede
|Estadio Banorte, Ciudad de México
|Hora oficial de referencia
|21:15 h, tiempo del centro de México
|Hora en Lima, Perú
|21:15 h
|Hora del Este de EE. UU.
|23:15 h
|Hora del Pacífico de EE. UU.
|20:15 h
Posibles alineaciones de Club América y Chivas de Guadalajara
América: R. Cota, R. Juárez, K. Álvarez, I. Reyes, D. Espinoza, A. Cervantes, E. Sánchez, I. Violante, B. Rodríguez, R. Veiga y H. Martín.
Chivas: R. Rangel, D. Campillo, D. Aguirre, R. Alvarado, L. Romo, H. Camberos, F. González, R. Marín, S. Sandoval, O. Govea y A. Sepúlveda.