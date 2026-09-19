Conoce qué canales de TV transmiten el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO por señal abierta, cable y streaming online el sábado 19 de septiembre. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales de TV transmiten el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO por señal abierta, cable y streaming online el sábado 19 de septiembre. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Clásico Nacional vuelve a paralizar a la Liga MX. América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en una edición marcada por realidades opuestas en la Jornada 9 del Apertura 2026. Las Águilas llegan golpeadas luego de caer 4-3 ante Cruz Azul en un partido de ida y vuelta que expuso desajustes defensivos, mientras Guadalajara aterriza con confianza plena: goleó 3-0 a Pumas y asumió el liderato de la tabla. Más que tres puntos, el duelo pone en juego orgullo, presente futbolístico y una ventaja anímica clave en la lucha por el campeonato.

¿Quieres ver el Clásico Nacional Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por ciudad, canales de TV abierta y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿En qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO por TV abierta y EN DIRECTO ONLINE?

El América vs. Chivas se juega el sábado 19 de septiembre de 2026 por la Jornada 9 del Apertura 2026, en el Estadio Banorte de Ciudad de México. La referencia de horario más consistente es 21:15 horas del centro de México; Canal 5 también lo anuncia con inicio de transmisión/partido a las 21:05.

País / territorioTipo de señalCanal o plataformaAcceso
MéxicoTV abiertaCanal 5Gratis
MéxicoTV de pagaTUDNRequiere paquete de TV de paga que incluya la señal
MéxicoStreamingViX / ViX PremiumSegún plan y derechos de la cuenta
MéxicoStreaming gratuitoLayvtime en YouTubeGratis, sujeto a disponibilidad regional
Estados UnidosTV abiertaUnivisionGratis por antena donde haya afiliada local; también puede requerir proveedor según mercado
Estados UnidosTV de pagaTUDNRequiere proveedor o paquete compatible
Estados UnidosStreamingViX PremiumSuscripción
Perú y resto de LatinoaméricaTV / streamingSin canal regional confirmado en las fuentes consultadasDepende del operador y los derechos territoriales

Para ver Chivas vs. América desde México, las opciones principales son Canal 5 en televisión abierta, TUDN en sistemas de paga y ViX/ViX Premium por streaming; algunas programaciones también incluyen Layvtime. En Estados Unidos, la cobertura anunciada contempla TUDN, Univision y ViX Premium. Para Canadá, Centroamérica y Sudamérica no hay una asignación de derechos o canal específica confirmada en las fuentes consultadas, así que lo recomendable es revisar la programación regional de ViX y de tu operador local antes del inicio.

¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara hoy 19 de septiembre?

País / territorioHora local estimada
México21:00 h aprox.
Estados Unidos22:00 h ET / 21:00 h CT / 19:00 h PT aprox.
Canadá22:00 h ET aprox.
Centroamérica20:00 h aprox. en Guatemala; 21:00 h aprox. en Panamá
Sudamérica22:00 h aprox. en Colombia/Perú; 23:00 h aprox. en Argentina/Chile

Datos clave para ver el clásico Chivas vs. América

DatoInformación
PartidoClub América vs. Chivas de Guadalajara
CompetenciaLiga MX, Apertura 2026 — Jornada 9
FechaSábado 19 de septiembre de 2026
SedeEstadio Banorte, Ciudad de México
Hora oficial de referencia21:15 h, tiempo del centro de México
Hora en Lima, Perú21:15 h
Hora del Este de EE. UU.23:15 h
Hora del Pacífico de EE. UU.20:15 h

Posibles alineaciones de Club América y Chivas de Guadalajara

América: R. Cota, R. Juárez, K. Álvarez, I. Reyes, D. Espinoza, A. Cervantes, E. Sánchez, I. Violante, B. Rodríguez, R. Veiga y H. Martín.

Chivas: R. Rangel, D. Campillo, D. Aguirre, R. Alvarado, L. Romo, H. Camberos, F. González, R. Marín, S. Sandoval, O. Govea y A. Sepúlveda.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS