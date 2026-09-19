Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, una jornada preventiva en la que se pondrán a prueba los sistemas de alertamiento y los protocolos de seguridad ante una eventual emergencia sísmica. Oaxaca será una de las entidades que participará en este ejercicio, por lo que la población deberá mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades.

Se plantearán cinco hipótesis de sismo. En el caso de Oaxaca, el escenario corresponde al terremoto hipotético de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas. Como parte del simulacro, se activarán los mecanismos de alertamiento para que la población pueda reconocer el sonido de la alarma y poner en práctica las acciones de prevención.

El aviso se difundirá tanto mediante los altavoces públicos como a través de los teléfonos celulares, por lo que los habitantes de Oaxaca deberán estar atentos a la activación de ambos sistemas. La jornada permitirá evaluar la capacidad de respuesta ante un eventual movimiento telúrico y reforzar entre la ciudadanía las medidas que deben seguirse antes, durante y después de una emergencia.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Oaxaca?

Autoridades confirmaron que la alerta sísmica del Segundo Simulacro Nacional 2026 se activará este sábado 19 de febrero a las 12:00 horas en punto. El sonido se emitirá de forma simultánea en los altavoces de la ciudad. A la misma hora también se mandará el aviso en los teléfonos celulares, como parte del sistema de alertamiento en tiempo real. El objetivo es medir la capacidad de reacción de la población ante un escenario de sismo fuerte en horario laboral y escolar.

MÉXICO, 19-09-2026.- Revisa en qué estados sonará la alerta sísmica este 19 de septiembre durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Qué mensaje llegará a los teléfonos celulares durante el Segundo Simulacro Nacional?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 también utilizará el sistema de alertamiento en dispositivos móviles, que enviará una notificación especial a los teléfonos celulares. Autoridades han adelantado que el texto del aviso se hará más directo, de manera que el mensaje propuesto para los celulares sea únicamente: “ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

Coordinación Nacional de Protección Civil puntualizó estos puntos:

Es importante que tu celular esté encendido y conectado a la red 2G, 3G, 4G o 5G.

Que su sistema operativo esté actualizado y sin modificaciones.

Los mensajes de alerta no tienen ningún costo; no es necesario que el usuario tenga datos o saldo disponible.

El objetivo es que la población identifique fácilmente el mensaje, entienda que se trata de un simulacro y ejecute de inmediato los protocolos de protección.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo, es fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de casa, revisar la estructura del inmueble, asegurar mobiliario pesado y acordar un punto de reunión familiar. Durante el simulacro y ante un eventual sismo real, se recomienda conservar la calma, aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y seguir las indicaciones de brigadistas. Una vez que pase el movimiento, se debe evacuar por rutas marcadas, evitar elevadores y revisar posibles fugas de gas, agua o daños visibles antes de reingresar. También es útil reportar a las autoridades cualquier daño estructural o altavoz que no haya funcionado correctamente durante el simulacro.

Bullets de acciones esenciales:

Antes: revisar rutas de evacuación, fijar muebles, preparar documentos y mochila.

Durante: conservar calma, alejarse de ventanas, aplicar “agáchate, cúbrete, agárrate”.

Después: evacuar ordenadamente, revisar instalaciones y reportar daños o fallas de altavoces.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia es una herramienta básica para enfrentar un sismo fuerte o cualquier contingencia. Debe contener agua potable, alimentos no perecederos, lámpara, radio de baterías, silbato, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes y cargador portátil para el celular. También se recomienda incluir cubrebocas, gel antibacterial, artículos de higiene personal, ropa ligera y una lista de contactos de emergencia. Cada familia puede adaptar el contenido según sus necesidades, pero la prioridad es garantizar lo mínimo indispensable para 24 a 72 horas.