México es uno de los territorios a nivel mundial con mayor actividad sísmica. Por esta razón, año tras año el Gobierno mexicano realiza diferentes Simulacros Nacionales y este fin de semana se realizará el segundo, en donde los 32 estados deberán participar del mismo. A continuación, revisa cuándo será, a qué hora se va a realizar y cuál es la lista completa de los estados involucrados en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México.
¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2026 en México?
El Segundo Simulacro Nacional 2026 de México se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026, como parte de las actividades de prevención y preparación ante posibles emergencias. El ejercicio contempla la participación de autoridades y ciudadanos en distintas entidades del país, quienes deberán poner en práctica los protocolos de seguridad y evacuación establecidos para responder ante un eventual sismo.
Hora exacta del Segundo Simulacro Nacional 2026 en México
El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). En ese momento se activarán los sistemas de emergencia, incluida la alerta sísmica en las zonas con cobertura. El Gobierno de México enfatiza que es un ejercicio preventivo y no se trata de un sismo real.
Horarios por región:
- 12:00 p. m. – Zona Centro
- 1:00 p. m. – Quintana Roo (Zona Sureste)
- 11:00 a. m. – Zona Pacífico
- 10:00 a. m. – Baja California (Zona Noroeste)
Nota: En municipios fronterizos el horario puede variar, por lo que se recomienda verificar la hora oficial de cada localidad.
¿En qué estados se realizará el Simulacro Nacional 2026 en México?
El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará en las 32 entidades federativas de México este sábado 19 de septiembre. El Gobierno de México contempla cinco escenarios sísmicos regionales para el ejercicio.
- Ciudad de México
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas