México es uno de los territorios a nivel mundial con mayor actividad sísmica. Por esta razón, año tras año el Gobierno mexicano realiza diferentes Simulacros Nacionales y este fin de semana se realizará el segundo, en donde los 32 estados deberán participar del mismo. A continuación, r evisa cuándo será, a qué hora se va a realizar y cuál es la lista completa de los estados involucrados en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México .

El Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas. Conoce cómo sonará la alerta en tu celular, qué significa el mensaje y cómo participar. (Foto: Gobierno de México)

¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2026 en México?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 de México se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026, como parte de las actividades de prevención y preparación ante posibles emergencias. El ejercicio contempla la participación de autoridades y ciudadanos en distintas entidades del país, quienes deberán poner en práctica los protocolos de seguridad y evacuación establecidos para responder ante un eventual sismo.

Hora exacta del Segundo Simulacro Nacional 2026 en México

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). En ese momento se activarán los sistemas de emergencia, incluida la alerta sísmica en las zonas con cobertura. El Gobierno de México enfatiza que es un ejercicio preventivo y no se trata de un sismo real.

Horarios por región:

12:00 p. m. – Zona Centro

– Zona Centro 1:00 p. m. – Quintana Roo (Zona Sureste)

– Quintana Roo (Zona Sureste) 11:00 a. m. – Zona Pacífico

– Zona Pacífico 10:00 a. m. – Baja California (Zona Noroeste)

Nota: En municipios fronterizos el horario puede variar, por lo que se recomienda verificar la hora oficial de cada localidad.

¿En qué estados se realizará el Simulacro Nacional 2026 en México?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará en las 32 entidades federativas de México este sábado 19 de septiembre. El Gobierno de México contempla cinco escenarios sísmicos regionales para el ejercicio.

Ciudad de México

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas