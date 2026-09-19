La alerta sísmica volverá a escucharse este sábado 19 de septiembre en Guerrero como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026. El ejercicio busca que familias, escuelas, negocios y oficinas practiquen su respuesta ante una emergencia, incluso si se encuentran fuera de México. Para la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos, también es una oportunidad para coordinarse con familiares en el estado nombrado en honor a Vicente Guerrero, héroe de la Independencia de México y presidente del mencionado país norteamericano. La notificación llegará por celular y se activarán los sistemas de alerta disponibles.

La activación está programada para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en Guerrero y en otras entidades participantes. En Estados Unidos, el aviso está previsto para las 2:00 p. m. en la Costa Este, 1:00 p. m. en la zona Central y 11:00 a. m. en la Costa Oeste. El ejercicio utilizará Cell Broadcast, una tecnología de alertamiento masivo que no depende de descargar aplicaciones. Las autoridades también contemplan difusión por radio, televisión y altavoces donde exista infraestructura de alerta sísmica.

La hipótesis asignada a la zona centro, que incluye a Guerrero, plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros. Esta información corresponde únicamente al escenario simulado y no describe un temblor real ni una predicción. Si la alerta suena en una hora diferente o no llega a un teléfono, conviene mantener la calma y seguir el plan de Protección Civil. A continuación, conoce qué hacer y cómo funciona la alerta sísmica durante el simulacro nacional.

Ciudadanos participando en la evacuación de un inmueble durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México. La alerta sísmica sonará en celulares y altavoces públicos el próximo 19 de septiembre. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares este 19 de septiembre en Guerrero por el Segundo Simulacro Nacional 2026?

La alerta sísmica sonará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, horario del centro de México, en Guerrero por el Segundo Simulacro Nacional 2026. A esa hora se enviará el alertamiento de prueba a teléfonos celulares a través del sistema Cell Broadcast y se activarán altavoces, radio y televisión en las zonas contempladas por el ejercicio. Para quienes siguen el simulacro desde Estados Unidos, la equivalencia horaria prevista es la siguiente:

Zona de Estados Unidos Hora estimada del aviso Costa Este: Miami, Nueva York, Washington D. C. 2:00 p. m. ET Zona Central: Houston, Chicago, Dallas 1:00 p. m. CT Zona de la Montaña: Denver, Phoenix 12:00 p. m. MT Costa Oeste: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle 11:00 a. m. PT

El aviso se programó para las 12:00 p. m. del centro de México en 31 entidades; Quintana Roo lo recibirá a la 1:00 p. m. por su diferencia de horario. La alerta en Guerrero no representa la ocurrencia de un sismo real: es parte de una práctica preventiva nacional.

¿Qué hacer si la alerta sísmica suena antes o después en Guerrero este 19 de septiembre por el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Si la alerta suena antes o después de las 12:00 horas en Guerrero, primero verifica si se trata de la notificación del simulacro, de una alerta local o de una situación real. El horario oficial del ejercicio es las 12:00 p. m. del centro de México; cualquier activación fuera de esa hora debe revisarse únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil, autoridades locales y el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Durante el simulacro, actúa como si se tratara de una emergencia: conserva la calma, interrumpe actividades, sigue indicaciones de brigadistas o responsables del inmueble y evacúa por rutas señalizadas. No uses elevadores; utiliza las escaleras, protege cabeza y cuello si es necesario y dirígete al punto de reunión sin empujar ni regresar por pertenencias.

Para las familias hispanas en Estados Unidos con parientes en Guerrero, puede ser útil acordar un contacto familiar y confirmar, después del ejercicio, que todos estén bien. Evita saturar las llamadas durante una emergencia real; de ser posible, usa mensajes de texto o los canales de comunicación que hayan acordado previamente.

¿Qué hago si no recibo la alerta sísmica en mi celular este 19 de septiembre?

No recibir el aviso no significa necesariamente que tu teléfono esté dañado ni que el simulacro haya fallado en tu zona. La alerta masiva se distribuye por Cell Broadcast, por lo que el equipo debe ser compatible, estar encendido y contar con conectividad a la red móvil; no requiere instalar una app, registrarse ni tener datos móviles o Wi-Fi activos.infobae+2

Si no te llega, revisa que el teléfono no esté apagado, que tenga señal de tu operador y que las opciones de alertas de emergencia estén habilitadas en la configuración. También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo. En modelos, redes o zonas específicas, la recepción puede presentar limitaciones técnicas que deben confirmarse con la compañía telefónica o las autoridades de telecomunicaciones.

Aun sin la notificación móvil, participa en el simulacro si escuchas los altavoces o recibes el aviso por radio, televisión, escuela, trabajo o autoridades locales. El objetivo es practicar rutas de evacuación, identificar puntos seguros y revisar el plan familiar de emergencia, no solo comprobar si el celular emitió la alerta.

Epicentro y contexto del sismo del Segundo Simulacro Nacional 2026 en Guerrero

El Segundo Simulacro Nacional 2026 empleará escenarios hipotéticos de sismo para poner a prueba los protocolos de prevención en México. El SSN difundirá un mensaje sobre un supuesto sismo de magnitud 7.1 a las 12:00 horas, como parte del ejercicio que contempla cinco posibles escenarios con diferentes magnitudes, por lo que el lugar y las características del movimiento telúrico hipotético pueden ajustarse de acuerdo con la entidad y las indicaciones de Protección Civil.

Por ese motivo, conviene consultar los comunicados de Protección Civil Guerrero y del Gobierno de México antes del simulacro para conocer el escenario asignado a tu municipio, centro de trabajo o institución educativa. Lo confirmado es que Guerrero figura entre los estados donde también se activará la infraestructura de altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

MÉXICO, 19-09-2026.- Revisa en qué estados sonará la alerta sísmica este 19 de septiembre durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) usa una red de sensores para detectar movimientos sísmicos potencialmente peligrosos y transmitir un aviso anticipado a las zonas conectadas a su infraestructura. La utilidad de esa advertencia depende de la distancia al epicentro, del tipo de sismo y del lugar donde se reciba la señal: cuanto más cerca esté una persona del origen del movimiento, menor puede ser el tiempo de anticipación disponible.

Para el Segundo Simulacro Nacional 2026, el alertamiento se difundirá por varios medios: altavoces donde opere el sistema, transmisiones de radio y televisión, y avisos masivos en celulares mediante Cell Broadcast. La notificación de prueba en teléfonos no requiere descargar aplicaciones y está diseñada para llegar a equipos compatibles conectados a la red móvil.

Recuerda que una alerta sísmica no predice terremotos ni se activa para todos los movimientos telúricos. Su función es advertir sobre determinados sismos detectados para dar segundos de anticipación y permitir que la población aplique medidas de protección. En este 19 de septiembre, la señal programada es un simulacro: participa, revisa tu plan familiar y comparte la información con tus seres queridos en Guerrero.