Sevilla FC y FC Barcelona protagonizarán un emocionante partido este sábado 19 septiembre, cuando choquen por la Fecha 7 de LaLiga 2026-27 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro es imperdible. Por esa razón, conoce a qué hora comenzará el compromiso y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Sevilla FC vs. FC Barcelona en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Sevilla FC vs. FC Barcelona por LaLiga 2026-27 este sábado 19 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Sevilla FC vs. FC Barcelona?
Este sábado 19 de septiembre se podrá ver el Sevilla FC vs. FC Barcelona por LaLiga 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Movistar Plus+
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: CazéTV
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Panamá: ViX, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte