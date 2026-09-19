Sevilla FC y FC Barcelona protagonizarán un emocionante partido este sábado 19 septiembre, cuando choquen por la Fecha 7 de LaLiga 2026-27 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro es imperdible. Por esa razón, conoce a qué hora comenzará el compromiso y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Sevilla FC vs. FC Barcelona por LaLiga 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Sevilla FC vs. FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Sevilla FC vs. FC Barcelona por LaLiga 2026-27 este sábado 19 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Sevilla FC vs. FC Barcelona?

Este sábado 19 de septiembre se podrá ver el Sevilla FC vs. FC Barcelona por LaLiga 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+, izzi

España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Movistar Plus+

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: CazéTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Panamá: ViX, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte