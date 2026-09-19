Si estás por pedir un crédito, buscar trabajo o completar algún proceso en Estados Unidos, es posible que te soliciten una constancia relacionada con tus impuestos federales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilitó recientemente una opción para que los contribuyentes demuestren su cumplimiento tributario ante entidades financieras, empleadores, organismos públicos u otras instituciones. A continuación, te contamos cuál es este nuevo documento, qué información puede mostrar y qué debes hacer para obtenerlo en línea.

Te explicamos qué información puede aparecer en este nuevo reporte, cómo descargarlo desde tu cuenta del IRS y por qué debes conservar el PDF original (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿DE QUÉ DOCUMENTO DEL IRS DE TRATA?

El nuevo documento se llama Tax Compliance Report o Informe de Cumplimiento Tributario. Es un reporte digital del IRS que permite demostrar si una persona está al día con sus obligaciones tributarias federales y puede ser pedido en trámites como una solicitud de empleo, préstamo, beneficio gubernamental u otro servicio que exija comprobar cumplimiento fiscal.

Esto no significa que todos los empleadores o bancos vayan a pedirlo ni que sustituya los documentos de ingresos que suelen exigir, como declaraciones, W-2, 1099 o transcripciones fiscales. Es un documento adicional de verificación tributaria.

“Un informe de cumplimiento tributario muestra si usted presentó sus declaraciones de impuestos y pagó sus impuestos a tiempo”, se lee en el sitio web de IRS.

No es lo mismo que una declaración de impuestos, un tax transcript o una carta de ingresos. Su propósito es resumir el nivel de cumplimiento con el IRS sin revelar detalles sensibles de la declaración, como ingresos, estado civil para efectos de impuestos, dependientes ni deducciones u otros datos completos.

Los informes de cumplimiento tributario están disponibles para particulares y empresas:

Carta 6201 para personas físicas y empresarios individuales

Carta 6574 para empresas

LA INFORMACIÓN QUE PUEDE MOSTRAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

El informe de cumplimiento tributario solo proporciona la información necesaria para confirmar su cumplimiento con las obligaciones fiscales federales. Por ejemplo:

Tu resultado de cumplimiento: compliant (cumple), noncompliant (no cumple) o compliance issue (hay un asunto de cumplimiento).

(cumple), (no cumple) o (hay un asunto de cumplimiento). Historial de presentación de declaraciones.

Si tienes impuestos federales pendientes de pago.

Presentaciones tardías, pagos tardíos u otros problemas recientes de cumplimiento, cuando correspondan.

ESTAS SON LAS VENTAJAS DE UN INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Protección de la privacidad: confirma el cumplimiento al detallar el historial de declaraciones, los saldos adeudados y los asuntos relevantes, sin revelar información personal innecesaria.

confirma el cumplimiento al detallar el historial de declaraciones, los saldos adeudados y los asuntos relevantes, sin revelar información personal innecesaria. Cobertura más amplia que una transcripción: abarca más años que una transcripción fiscal tradicional, ofreciendo una visión completa de su historial de declaraciones y pagos.

abarca más años que una transcripción fiscal tradicional, ofreciendo una visión completa de su historial de declaraciones y pagos. Fácil de leer: proporciona un estado de cumplimiento claro (conforme, no conforme o problema de cumplimiento).

proporciona un estado de cumplimiento claro (conforme, no conforme o problema de cumplimiento). Disponible en cualquier momento: puedes descargar la versión actual desde tu cuenta del IRS cuando la necesites.

El IRS ofrece documentos distintos para contribuyentes individuales, empresarios individuales y negocios (Foto: Kayla Bartkowski / Getty Images vía AFP)

ASÍ PUEDES OBTENER UN INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DIGITAL

El informe de cumplimiento tributario, lanzado el 20 de agosto de 2026, se descarga a pedido desde la cuenta individual en línea del contribuyente y contiene un certificado digital emitido por el IRS para que un banco, empleador, agencia u otra organización pueda verificar que el archivo es auténtico.

INDIVIDUAL

Descarga tu informe de cumplimiento tributario desde tu Cuenta Individual.

1. Inicia sesión o crea una cuenta.

2. Ve a la pestaña Registros y estado (Records and status), y selecciona “Registros fiscales” (Tax records).

3. Haz clic en “Obtener el informe de cumplimiento tributario” (Get Tax Compliance Report)

4. Descarga el PDF original y consérvalo tal como lo emitió el IRS.

Si necesitas abrir una cuenta, el IRS solicitará una verificación de identidad. El acceso se vincula a tu historial tributario y debe hacerse únicamente en el portal oficial del IRS.

NEGOCIO

Business Tax Compliance Report para empresas se obtiene a través de la Business Tax Account (Cuenta de impuestos empresariales) del IRS, no mediante la cuenta individual.

1. Inicia sesión o crea una cuenta.

2. Ve a la pestaña “Registros fiscales” (Tax Records).

3. Haz clic en “Obtener Informe de cumplimiento fiscal empresarial” (Business Tax Compliance Report).

4. Descarga el informe de cumplimiento fiscal empresarial.

¿CÓMO VER LOS DETALLES DE AUTENTICACIÓN?

Es posible que algunos navegadores y visores de PDF para dispositivos móviles no muestren el mensaje de autenticación digital ni los detalles del certificado del informe. Esto no significa que el informe no esté autenticado.

“Guarde el PDF original y ábralo con el programa Adobe Reader en un ordenador de sobremesa. Los detalles de autenticación se muestran en la parte superior del informe”, precisa IRS.

DE ESTA FORMA PUEDES COMPARTIR TU INFORME

Si recibes el informe desde tu cuenta individual: comparte el PDF original descargado con la organización que lo solicita. El PDF original contiene un certificado integrado que verifica su autenticidad.

Una captura de pantalla, una copia escaneada o un archivo creado con la opción “Imprimir a PDF” no constituyen el documento autenticado digitalmente.

OJO: por el momento, la autenticación digital solo está disponible para los informes de cumplimiento tributario en la Cuenta Individual.

CERTIFICADO FISCAL PARA ADJUDICACIONES DE CONTRATOS FEDERALES

También estará disponible para su descarga un certificado fiscal independiente para su uso en la adjudicación (Carta 6575).

La Carta 6575 indica si su empresa tiene una deuda tributaria gravemente morosa, según lo define la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2019, en caso de ser necesaria para fines de contratación federal.

LO QUE DEBES HACER SI APARECE UN PROBLEMA

Si acabas de presentar una declaración o hacer un pago, el reporte puede tardar en reflejar la actualización:

Los pagos suelen aparecer en alrededor de dos semanas.

Las declaraciones pueden tardar aproximadamente cuatro a seis semanas en registrarse en la cuenta.

Si el informe muestra un error, revisa primero tu cuenta en línea del IRS. Si ya pasó el tiempo de actualización y el dato sigue siendo incorrecto, el IRS indica que puedes llamar al 800-829-1040. Si el problema no se resuelve y te causa una dificultad financiera, podrías solicitar ayuda al Taxpayer Advocate Service.