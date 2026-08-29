En Estados Unidos, la regla general es que los ingresos que recibe una persona deben reportarse al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y pueden generar obligaciones fiscales. Pero existen disposiciones federales que ofrecen un respiro: ciertos montos recibidos quedan fuera del cálculo del ingreso sujeto al impuesto federal sobre la renta. Estas excepciones pueden aplicarse a distintos tipos de pagos, apoyos o compensaciones, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley. A continuación, explicamos cuáles son.

Las reglas cambian según el origen del dinero y las circunstancias de cada caso. Por eso, es importante conocer qué condiciones exige el IRS antes de excluir un monto de la declaración (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

LOS INGRESOS QUE USUALMENTE NO PAGAN IMPUESTO

Regalos y donaciones recibidas. El dinero, bienes o propiedades que recibes como regalo normalmente no se incluyen en tu ingreso. Aquí la regla es clara: si corresponde pagar impuesto sobre regalos, por regla general es responsabilidad de quien hace el regalo, no de quien lo recibe; sin embargo, los rendimientos futuros del regalo —como intereses, dividendos o alquiler— sí pueden ser gravables.

El dinero, bienes o propiedades que recibes como regalo normalmente no se incluyen en tu ingreso. Aquí la regla es clara: si corresponde pagar impuesto sobre regalos, por regla general es responsabilidad de quien hace el regalo, no de quien lo recibe; sin embargo, los rendimientos futuros del regalo —como intereses, dividendos o alquiler— sí pueden ser gravables. Herencias y legados. Si recibes dinero o bienes por una herencia generalmente no genera impuesto federal sobre la renta. Pero los ingresos producidos posteriormente por esos bienes sí deben declararse.

Si recibes dinero o bienes por una herencia generalmente no genera impuesto federal sobre la renta. Pero los ingresos producidos posteriormente por esos bienes sí deben declararse. Pagos del seguro de vida por fallecimiento. Si cobras dinero tras la muerte de la persona asegurada, no es gravable. Pero debes tener en cuenta que los intereses que pague la aseguradora por demorar el desembolso sí pueden estar sujetos a impuestos.

Si cobras dinero tras la muerte de la persona asegurada, no es gravable. Pero debes tener en cuenta que los intereses que pague la aseguradora por demorar el desembolso sí pueden estar sujetos a impuestos. Manutención infantil. Los pagos de child support no se consideran ingreso gravable para quien los recibe.

Los pagos de child support no se consideran ingreso gravable para quien los recibe. Compensación laboral por accidente de trabajo. Los pagos de workers’ compensation por lesiones o enfermedades relacionadas con el empleo usualmente no están sujetos al impuesto federal sobre la renta.

Los pagos de workers’ compensation por lesiones o enfermedades relacionadas con el empleo usualmente no están sujetos al impuesto federal sobre la renta. Daños compensatorios por lesión física o enfermedad. Las indemnizaciones recibidas por daños físicos personales o enfermedad física no son imponibles. OJO: las indemnizaciones punitivas, intereses y pagos por daño emocional sin lesión física asociada pueden tener un tratamiento diferente.

Las indemnizaciones recibidas por daños físicos personales o enfermedad física no son imponibles. OJO: las indemnizaciones punitivas, intereses y pagos por daño emocional sin lesión física asociada pueden tener un tratamiento diferente. Reembolsos legítimos de gastos de trabajo. Cuando un empleador reembolsa gastos ordinarios, necesarios y documentados bajo un plan que cumple con las reglas fiscales, esos importes normalmente no se tratan como salario gravable.

Cuando un empleador reembolsa gastos ordinarios, necesarios y documentados bajo un plan que cumple con las reglas fiscales, esos importes normalmente no se tratan como salario gravable. Comidas y alojamiento proporcionados por el empleador. Pueden excluirse del ingreso si se entregan por conveniencia del empleador, en las instalaciones laborales y se cumplen los requisitos específicos del IRS.

Pueden excluirse del ingreso si se entregan por conveniencia del empleador, en las instalaciones laborales y se cumplen los requisitos específicos del IRS. Reembolsos del fabricante o vendedor. Los descuentos o reembolsos en efectivo de un comerciante o fabricante por una compra generalmente se consideran una reducción del precio, no ingreso gravable.

Los descuentos o reembolsos en efectivo de un comerciante o fabricante por una compra generalmente se consideran una reducción del precio, no ingreso gravable. Ayuda pública y ciertos beneficios de bienestar social. Aunque cada programa puede tener reglas propias, muchos pagos de asistencia social no son imponibles.

Aunque cada programa puede tener reglas propias, muchos pagos de asistencia social no son imponibles. Intereses de algunos bonos exentos de impuestos. Los intereses de bonos estatales y municipales normalmente están libres del impuesto federal sobre la renta. Dependiendo de dónde vivas, ciertos cálculos tributarios (incluido el impuesto mínimo alternativo en algunos bonos) podrían estar sujetos a impuestos estatales.

Los intereses de bonos estatales y municipales normalmente están libres del impuesto federal sobre la renta. Dependiendo de dónde vivas, ciertos cálculos tributarios (incluido el impuesto mínimo alternativo en algunos bonos) podrían estar sujetos a impuestos estatales. Intereses de bonos EE o I usados para educación calificada. Pueden excluirse si se cumplen los requisitos de uso, titularidad, ingresos y gastos educativos calificados.

Pueden excluirse si se cumplen los requisitos de uso, titularidad, ingresos y gastos educativos calificados. Pagos de veteranos elegibles. No se consideran ingresos gravables, ciertos beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos, incluidos algunos pagos por discapacidad y rehabilitación.

No se consideran ingresos gravables, ciertos beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos, incluidos algunos pagos por discapacidad y rehabilitación. Pagos de cuidado temporal calificados. Ciertos pagos de foster care que cumplen las condiciones del IRS pueden no ser gravables.

LOS FACTORES QUE INFLUYEN PARA UNA EXCLUSIÓN

La elegibilidad para una exclusión puede depender de detalles como el propósito del pago, la forma en que se recibió, el tipo de póliza o indemnización, los documentos disponibles y los límites de ingresos. Por eso, conviene conservar cartas, formularios 1099, pólizas, acuerdos, recibos y comprobantes de gastos.

La guía principal del IRS es la Publication 525, Taxable and Nontaxable Income, que detalla el tratamiento de muchos tipos de pagos.