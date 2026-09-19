Si vas a entrar a Estados Unidos desde otro país, hay una reciente decisión judicial que conviene conocer. El Segundo Circuito de Apelaciones concluyó que los agentes federales pueden inspeccionar de forma manual celulares y otros dispositivos electrónicos en la frontera sin solicitar una orden a un juez. La resolución abarca los ingresos por aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres bajo la jurisdicción de ese tribunal. En esta nota te contamos qué implica, dónde tiene efecto y qué ocurriría en adelante.

Si planeas ingresar a Estados Unidos, conoce qué tipo de datos pueden revisar los agentes fronterizos, en qué lugares rige directamente la sentencia y cuáles son los límites que aún continúan vigentes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ PERMITE EL FALLO SOBRE CELULARES EN LA FRONTERA?

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito no crea una regla nacional nueva de aplicación automática, pero confirma que, dentro de su jurisdicción, los agentes federales pueden realizar una revisión manual de celulares en la frontera sin orden judicial, causa probable ni sospecha razonable individualizada. En otras palabras, refuerza la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para revisar el contenido que ya está almacenado en el teléfono de una persona que entra a Estados Unidos.

¿Qué resolvió el tribunal?

La decisión fue emitida el 17 de septiembre de 2026 en el caso United States v. Alisigwe. El tribunal consideró que una inspección manual de un celular puede tratarse como un registro fronterizo “rutinario”, protegido por la excepción de frontera de la Cuarta Enmienda. Bajo ese criterio, el teléfono se considera propiedad del viajero, de manera comparable al equipaje para efectos de una inspección en el ingreso al país.

“No se requiere sospecha antes de que el gobierno registre el celular de un viajero en la frontera”, señaló en el fallo el juez Steven Menashi.

Esto significa que, dentro del Segundo Circuito, un agente puede tomar el dispositivo y revisar manualmente elementos como:

Fotografías y videos almacenados en el equipo.

Mensajes, notas, contactos y archivos disponibles en el teléfono.

Aplicaciones, historial u otros datos ya guardados localmente en el dispositivo.

La resolución también rechazó que la Primera Enmienda cree, por sí sola, una exigencia adicional de orden judicial antes de revisar el contenido de un celular en frontera, publicó News Bloomberg Law.

La sentencia no convierte automáticamente la regla en obligatoria para todo Estados Unidos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿EN QUÉ LUGARES TIENE EFECTO DIRECTO EL FALLO?

Como el Segundo Circuito tiene jurisdicción federal sobre Nueva York, Connecticut y Vermont, la decisión tiene efecto directo en aeropuertos internacionales, por ejemplo, como JFK, LaGuardia y Newark —este último está en Nueva Jersey, que pertenece al Tercer Circuito, por lo que no queda directamente cubierto por esta sentencia—, así como en cruces terrestres de Nueva York y Vermont.

Cabe precisar que el caso se refiere a personas que entran a Estados Unidos en una frontera terrestre, aeropuerto internacional o puerto de entrada. No es una autorización general para que la policía revise celulares dentro del país sin límites, señala LAW.com.

LO QUE PODRÍA OCURRIR A PARTIR DE AHORA

CBP y otros agentes federales pueden invocar el fallo para defender revisiones manuales sin tener que explicar una sospecha particular, al menos en la jurisdicción del Segundo Circuito; y aunque la facultad existe, no obliga a los agentes a revisar cada teléfono, solo a una proporción pequeña del total de viajeros procesados.

La política de CBP diferencia entre una búsqueda básica —revisión manual sin conexión a equipos externos— y una avanzada, en la que se conecta el dispositivo a herramientas para copiar o analizar contenido. La segunda requiere una sospecha razonable de infracción o un riesgo de seguridad nacional, además de aprobación supervisora bajo las reglas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Para hacer esta labor, los agentes deben desactivar conexiones de red antes de comenzar, para no obtener datos almacenados únicamente de forma remota. Sin embargo, el contenido que ya esté descargado, sincronizado o almacenado localmente sí puede quedar expuesto a una revisión.

Implicaciones prácticas para viajeros

Situación ¿Qué implica? Agente pide inspeccionar el celular Puede realizar una revisión manual sin orden ni sospecha individualizada, conforme a este fallo dentro del Segundo Circuito Agente intenta usar equipo para extraer o copiar información CBP clasifica esto como búsqueda avanzada; su política exige sospecha razonable o una preocupación de seguridad nacional y autorización supervisora Archivos solo en nube CBP indica que debe desactivar Wi‑Fi, datos y otras conexiones para no acceder a información remota Archivos descargados o sincronizados Podrían revisarse porque forman parte de los datos presentes en el dispositivo Persona se niega a colaborar Las consecuencias pueden variar según nacionalidad y estatus migratorio; la negativa puede causar demoras, retención temporal del dispositivo y, para personas que no son ciudadanas estadounidenses, problemas para ser admitidas

A TENER EN CUENTA

El fallo no dice que los viajeros hayan perdido toda protección constitucional. Señala que, para una inspección manual y rutinaria en frontera, la excepción de frontera permite actuar sin orden y sin sospecha bajo el precedente que aplica en ese circuito. La legalidad de registros forenses, extracción masiva de datos, retenciones prolongadas del equipo y la aplicación de estas reglas en otras jurisdicciones sigue teniendo límites, políticas internas y posibles disputas judiciales.

Debido a que la medida se sumó a un debate entre tribunales sobre la privacidad digital en frontera, organizaciones de derechos civiles pueden buscar una revisión ante el pleno del Segundo Circuito o ante la Corte Suprema, especialmente porque un celular contiene un volumen de información personal mucho mayor que una maleta, como fotografías, mensajes, información financiera, documentos, búsquedas en internet y otros datos personales.

EL CASO DETRÁS DEL FALLO SOBRE CELULARES EN EE.UU.

El fallo se basa en el caso de Chinwendu Alisigwe, un residente permanente legal de Estados Unidos que fue investigado por presuntamente usar pasaportes y documentos de identidad falsos, entre 2017 y 2020, para abrir 36 cuentas bancarias a nombre de otras personas. Al regresar de viajes internacionales por el aeropuerto JFK de Nueva York, agentes revisaron manualmente su celular en dos ocasiones (2019 y 2021), sin orden judicial, y encontraron material que luego se usó como evidencia en el proceso penal.

Aunque durante el proceso penal, Alisigwe sostuvo que había actuado bajo coacción, el tribunal de distrito rechazó esa versión de los hechos. Al final lo condenaron a cinco años de prisión.