Transportar dinero en efectivo al entrar o salir de Estados Unidos puede parecer una práctica común, pero ignorar las normas aduaneras podría generar serios problemas legales. Un ejemplo reciente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaron a un pasajero que viajaba rumbo a México con una cantidad de dinero mucho mayor a la declarada. El hombre afirmó portar 10 mil dólares, pero durante la revisión encontraron 44,690 dólares ocultos entre sus pertenencias. Las autoridades confiscaron el efectivo y señalaron que el viajero pudo enfrentar multas de hasta 500 mil dólares y penas de prisión de hasta 10 años. El incidente volvió a generar dudas entre miles de personas sobre cuánto dinero en efectivo está permitido llevar al ingresar o salir de EE.UU.

¿Hay un límite de dinero en efectivo para viajar dentro de EE.UU.?

De acuerdo con la CBP, no existe un límite federal sobre la cantidad de dinero en efectivo que una persona puede transportar en vuelos o viajes domésticos dentro de Estados Unidos. Tampoco hay obligación de reportarlo si el trayecto es únicamente dentro del país.

Sin embargo, las autoridades pueden hacer preguntas si una persona lleva grandes cantidades de efectivo, especialmente en aeropuertos o controles de seguridad. Aunque portar dinero no es ilegal, cantidades elevadas podrían despertar sospechas relacionadas con actividades ilícitas.

Viajar con grandes cantidades de efectivo en EE.UU. puede generar revisiones de la CBP. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuánto dinero puedes llevar al entrar o salir de EE.UU.?

En viajes internacionales tampoco existe un límite máximo para ingresar o sacar dinero de Estados Unidos. La clave está en la declaración obligatoria.

La CBP explica que cualquier viajero que transporte más de 10 mil dólares debe reportarlo al momento de entrar o salir del país. Esta regla aplica tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros.

Además, la cantidad no se calcula por persona cuando se trata de familias o grupos. Si varias personas viajan juntas, el monto total combinado no puede superar los 10 mil dólares sin declararlo.

¿Qué formulario debes llenar?

Los viajeros que lleven más de 10 mil dólares deben completar el formulario FinCEN 105, conocido como Currency Reporting Form. Este documento puede llenarse en línea antes del viaje, aunque expira después de 72 horas.

También existe la opción de imprimirlo y completarlo antes de llegar al aeropuerto o solicitarlo directamente a un oficial de CBP durante el proceso de aduanas.

Quienes ingresan a Estados Unidos desde otro país también deben completar el formulario CBP 6059B.

No solo cuenta el efectivo

Muchas personas creen que la norma aplica únicamente a billetes y monedas, pero la CBP aclara que existen otros instrumentos monetarios que también entran en la regla de los 10 mil dólares.

Entre ellos se encuentran:

Dinero en efectivo en dólares o moneda extranjera

Cheques de viajero

de viajero Cheques de caja

Giros postales

postales Pagarés

Por ello, aunque una persona no lleve todo el dinero en billetes, el valor total combinado de estos instrumentos financieros sí debe declararse si supera el límite establecido.

La CBP advierte sobre multas y sanciones por no declarar dinero al entrar o salir de EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa si no declaras más de 10 mil dólares al entrar o salir de EE.UU.?

No reportar cantidades superiores a 10 mil dólares puede traer consecuencias severas. Según la CBP, las sanciones incluyen:

Confiscación total del dinero o instrumentos monetarios

total del dinero o instrumentos monetarios Multas de hasta 500 mil dólares

de hasta 500 mil dólares Hasta 10 años de prisión

Las autoridades también advierten que proporcionar información falsa o intentar ocultar el dinero puede agravar la situación legal del viajero.

Por eso, antes de viajar hacia o desde EE.UU., lo más recomendable es revisar las normas aduaneras y declarar correctamente cualquier cantidad que supere el límite requerido.