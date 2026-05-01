La preocupación ha aumentado entre miles de migrantes luego de que se conociera el caso de una mujer en California sancionada con casi 2 millones de dólares por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). ¿Es posible que ocurra algo así? La abogada de inmigración Claudia Canizares señala que sí, y que lo fundamental es saber cómo reaccionar desde el inicio.

¿Por qué están llegando estas multas migratorias?

Según la experta, este tipo de notificaciones no es algo aislado.

“No es inusual. Bajo esta administración hemos visto un aumento bastante significativo de personas que ya tienen una orden de deportación y les está llegando esta notificación de deuda, muchas veces por más de 1.8 millones”, explicó Canizares a N+ Univision.

Estas sanciones suelen estar relacionadas con personas que no cumplieron con una orden de salida del país.

Una notificación de multa migratoria no siempre significa que debas pagar sin defenderte. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo puede una multa migratoria llegar a millones de dólares?

La cifra puede parecer exagerada, pero tiene una explicación clara: se acumula diariamente.

“Ellos van contando por día. Hay una suma diaria que se va acumulando por cada día que no abandonas el país, y así la cantidad va aumentando”, detalló la abogada.

Aun así, Canizares enfatiza que recibir esta notificación no significa que todo esté perdido. “Las personas tienen que entender que tienen derechos. Hay un periodo para responder y maneras de defenderse ante esta solicitud”, aclaró.

Primer paso clave: revisar tu caso

Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental analizar la situación migratoria individual.

“Primero tenemos que ver cómo ha permanecido la persona y si realmente ha violado la orden de deportación”.

Por ejemplo, no todos los casos aplican igual: “Una persona con TPS que recibe esta notificación no ha violado la orden de deportación, porque tiene un estatus temporal para permanecer en EE.UU.”.

¿Debes pagar la multa migratoria si decides salir del país?

Una de las dudas más comunes es si la deuda debe pagarse antes de salir.

“No tienen que pagar esta deuda. Pueden optar por salir de EE.UU. y simplemente obviar la deuda”, aclaró la jurista.

¿Se puede evitar o reducir la multa migratoria?

Sí, y aquí está una de las claves más importantes: responder a la notificación.

“Se puede evitar respondiendo. Hay que ver si cumplió con los requisitos, o argumentar que la persona no tiene ingresos para pagar, o presentar razones humanitarias para quedarse en EE.UU.”, indicó la experta.

¿El gobierno de EE.UU. puede quitarte tus bienes tras notificación de multa migratoria?

No de inmediato, pero el riesgo existe si el caso escala.

“Al principio no. Estas son notificaciones civiles, no una demanda. Pero si Migraciones decide demandar y gana el caso, podrían ir tras propiedades, cuentas de ahorro, cheques o incluso reembolsos del IRS”.

Eso sí, la abogada aclara que no siempre llega a ese punto: “En la mayoría de los casos se ha quedado en notificaciones y no han demandado, pero sí hay una intención del gobierno de hacerlo”.

Ante una notificación de multa migratoria del DHS, lo más recomendable es buscar asesoría legal de inmediato. | Crédito: Paul J. Richards / AFP

Lo más importante: no ignores la notificación de multa migratoria

Finalmente, Canizares insiste en que muchas personas pueden defenderse, especialmente si hay errores o procesos en curso.

“Muchas veces pueden pelear y decir que no es su deuda: tengo una apelación pendiente, estoy reportándome a ICE, tengo un estatus en trámite”.

Y deja una recomendación clara: “Lo primero que tienen que hacer si reciben esta notificación es contactar con un abogado para saber si realmente tienen que pagar”.