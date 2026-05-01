Desde el 01 de mayo entró en vigor en Texas una nueva norma que transforma el acceso a licencias profesionales en el estado. La medida establece la verificación obligatoria del estatus migratorio para poder obtener o renovar permisos de trabajo, lo que excluye a quienes no cuentan con documentación legal.

La medida, impulsada por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), afecta a múltiples oficios regulados, entre ellos cosmetólogos, barberos y contadores, además de otros trabajos técnicos y manuales que requieren una habilitación oficial para ejercer.

Con esta actualización, quienes no puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos ya no podrán contar con una licencia profesional vigente en el estado. Sin ese documento, no es posible ejercer legalmente, lo que puede derivar en despidos o en la transición hacia trabajos informales.

En Texas, cosmetólogos, barberos y contadores indocumentados ya no podrán renovar sus permisos de trabajo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué establece el TDLR con la nueva norma en Texas

La regulación señala que la obtención o renovación de licencias queda condicionada a la verificación del estatus migratorio. El trámite puede realizarse con o sin número de Seguro Social, pero en ausencia de este, el solicitante debe presentar documentación alternativa que acredite su elegibilidad.

El organismo exige pruebas válidas de identidad y permanencia legal, aplicando los mismos criterios para todas las profesiones reguladas, sin excepciones.

Entre los documentos aceptados se incluyen el permiso de residencia permanente (Green Card), certificados de naturalización o ciudadanía, pasaportes vigentes con sellos migratorios, visas aprobadas, autorizaciones de empleo y formularios oficiales emitidos por autoridades federales de inmigración.

En caso de no contar con estos, también se puede presentar una combinación de documentos estatales y certificados de nacimiento que confirmen identidad y nacionalidad, siempre bajo las condiciones establecidas por el TDLR. Solo se aceptan copias claras y no se permite el envío de originales.

La medida en Texas afecta a varios oficios regulados que requieren habilitación oficial para ejercer legalmente. | Crédito: Bastien INZAURRALDE / AFP "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Cómo impacta en los trabajadores en Texas

Con la entrada en vigor de esta normativa, los trabajadores sin licencia válida quedan impedidos de ejercer en ocupaciones reguladas. De acuerdo con reportes legales, esto puede generar despidos o su reubicación en empleos informales.

Además, especialistas advierten que este tipo de medidas incrementa la vulnerabilidad laboral, ya que los trabajadores pueden enfrentar salarios más bajos, menos protección de derechos y mayor dificultad para denunciar abusos por temor a consecuencias migratorias.

La nueva regulación marca un cambio significativo en el panorama laboral de Texas, especialmente para quienes dependen de licencias profesionales para poder trabajar de manera formal en el estado.