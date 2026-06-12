El partido entre Paraguay y Estados Unidos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, está programado para el viernes 12 de junio de 2026, desde el SoFi Stadium es un estadio multiusos ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. Contará con transmisión en distintos países a través de plataformas y canales oficiales. En México, el encuentro se podrá seguir por TUDN; en Paraguay, por Tigo Sports; en Estados Unidos, por Peacock y Telemundo; y en España, por DAZN. A continuación, te comparto la lista de canales de TV y plataformas digitales para seguir el partido en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.
¿En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO por TV señal abierta y online?
|País / Región
|Canales de TV (abierta / cable)
|Streaming / plataformas online principales
|Paraguay
|Tigo Sports, Trece, GEN
|Apps/web de Tigo Sports, Trece y GEN
|Estados Unidos
|Telemundo (español), FOX (inglés)
|Peacock (español), apps de Telemundo y FOX, FuboTV, Sling
|México
|TUDN (Canal 5, Canal 9, Las Estrellas), Azteca 7
|ViX (TUDN), apps de TelevisaUnivision y TV Azteca
|España
|DAZN (posee los 104 partidos del Mundial en exclusiva)
|DAZN (OTT, app y web)
|Argentina
|TV Pública, DSports (DirecTV)
|DGO (DirecTV Go)
|Chile
|Chilevisión, Mega, DSports
|Apps de Chilevisión y Mega, DGO (DirecTV)
|Colombia
|Caracol TV, RCN
|Apps/web de Caracol y RCN
|Perú
|DSports (DIRECTV)
|DGO (DirecTV)
|Resto Sudamérica*
|DSports y canales abiertos/licenciados localmente
|DGO (DirecTV) y apps de cada canal
|Canadá
|Cadenas deportivas nacionales con derechos FIFA
|Apps/web de dichos operadores
En Paraguay, el partido Paraguay vs. Estados Unidos se verá por Tigo Sports, Trece y GEN, que son las señales encargadas de seguir la campaña de la Albirroja durante el Mundial 2026. Para quienes prefieran verlo online, cada canal dispone de sus propias plataformas digitales y aplicaciones, con transmisión en directo para abonados o usuarios registrados.
En Estados Unidos, el juego estará disponible en Telemundo en español y en FOX en inglés, siguiendo la estructura de derechos del Mundial para el mercado estadounidense. En streaming, la opción principal en español será Peacock, mientras que servicios como FuboTV y Sling ofrecerán el partido al integrar las señales de FOX y Telemundo dentro de sus paquetes deportivos.
En México, el encuentro del Grupo entre Paraguay y Estados Unidos podrá seguirse a través de la estructura de TUDN, que incluye Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas en la red de Televisa, además de Azteca 7. En Argentina y otros países de Latinoamérica, se transmite en DSports.