El partido entre Paraguay y Estados Unidos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, está programado para el viernes 12 de junio de 2026, desde el SoFi Stadium es un estadio multiusos ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos . Contará con transmisión en distintos países a través de plataformas y canales oficiales. En México, el encuentro se podrá seguir por TUDN; en Paraguay, por Tigo Sports; en Estados Unidos, por Peacock y Telemundo; y en España, por DAZN. A continuación, te comparto la lista de canales de TV y plataformas digitales para seguir el partido en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.

Revisa la lista de canales de TV y señal online en EE.UU. para ver el debut de Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay EN VIVO por la primera jornada de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO por TV señal abierta y online?

País / Región Canales de TV (abierta / cable) Streaming / plataformas online principales Paraguay Tigo Sports, Trece, GEN Apps/web de Tigo Sports, Trece y GEN Estados Unidos Telemundo (español), FOX (inglés) Peacock (español), apps de Telemundo y FOX, FuboTV, Sling México TUDN (Canal 5, Canal 9, Las Estrellas), Azteca 7 ViX (TUDN), apps de TelevisaUnivision y TV Azteca España DAZN (posee los 104 partidos del Mundial en exclusiva) DAZN (OTT, app y web) Argentina TV Pública, DSports (DirecTV) DGO (DirecTV Go) Chile Chilevisión, Mega, DSports Apps de Chilevisión y Mega, DGO (DirecTV) Colombia Caracol TV, RCN Apps/web de Caracol y RCN Perú DSports (DIRECTV) DGO (DirecTV) Resto Sudamérica* DSports y canales abiertos/licenciados localmente DGO (DirecTV) y apps de cada canal Canadá Cadenas deportivas nacionales con derechos FIFA Apps/web de dichos operadores

En Paraguay, el partido Paraguay vs. Estados Unidos se verá por Tigo Sports, Trece y GEN , que son las señales encargadas de seguir la campaña de la Albirroja durante el Mundial 2026. Para quienes prefieran verlo online, cada canal dispone de sus propias plataformas digitales y aplicaciones, con transmisión en directo para abonados o usuarios registrados.

En Estados Unidos, el juego estará disponible en Telemundo en español y en FOX en inglés , siguiendo la estructura de derechos del Mundial para el mercado estadounidense. En streaming, la opción principal en español será Peacock, mientras que servicios como FuboTV y Sling ofrecerán el partido al integrar las señales de FOX y Telemundo dentro de sus paquetes deportivos.

En México, el encuentro del Grupo entre Paraguay y Estados Unidos podrá seguirse a través de la estructura de TUDN, que incluye Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas en la red de Televisa, además de Azteca 7 . En Argentina y otros países de Latinoamérica, se transmite en DSports .