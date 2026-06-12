Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido Paraguay vs. USA en vivo el 12 de junio por la primera jornada del grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido Paraguay vs. USA en vivo el 12 de junio por la primera jornada del grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El partido entre Paraguay y Estados Unidos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, está programado para el viernes 12 de junio de 2026, desde el SoFi Stadium es un estadio multiusos ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. Contará con transmisión en distintos países a través de plataformas y canales oficiales. En México, el encuentro se podrá seguir por TUDN; en Paraguay, por Tigo Sports; en Estados Unidos, por Peacock y Telemundo; y en España, por DAZN. A continuación, te comparto la lista de canales de TV y plataformas digitales para seguir el partido en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.

Revisa la lista de canales de TV y señal online en EE.UU. para ver el debut de Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay EN VIVO por la primera jornada de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa la lista de canales de TV y señal online en EE.UU. para ver el debut de Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay EN VIVO por la primera jornada de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO por TV señal abierta y online?

País / RegiónCanales de TV (abierta / cable)Streaming / plataformas online principales
ParaguayTigo Sports, Trece, GENApps/web de Tigo Sports, Trece y GEN
Estados UnidosTelemundo (español), FOX (inglés)Peacock (español), apps de Telemundo y FOX, FuboTV, Sling
MéxicoTUDN (Canal 5, Canal 9, Las Estrellas), Azteca 7ViX (TUDN), apps de TelevisaUnivision y TV Azteca
EspañaDAZN (posee los 104 partidos del Mundial en exclusiva)DAZN (OTT, app y web)
ArgentinaTV Pública, DSports (DirecTV)DGO (DirecTV Go)
ChileChilevisión, Mega, DSportsApps de Chilevisión y Mega, DGO (DirecTV)
ColombiaCaracol TV, RCNApps/web de Caracol y RCN
PerúDSports (DIRECTV)DGO (DirecTV)
Resto Sudamérica*DSports y canales abiertos/licenciados localmenteDGO (DirecTV) y apps de cada canal
CanadáCadenas deportivas nacionales con derechos FIFAApps/web de dichos operadores

En Paraguay, el partido Paraguay vs. Estados Unidos se verá por Tigo Sports, Trece y GEN, que son las señales encargadas de seguir la campaña de la Albirroja durante el Mundial 2026. Para quienes prefieran verlo online, cada canal dispone de sus propias plataformas digitales y aplicaciones, con transmisión en directo para abonados o usuarios registrados.

En Estados Unidos, el juego estará disponible en Telemundo en español y en FOX en inglés, siguiendo la estructura de derechos del Mundial para el mercado estadounidense. En streaming, la opción principal en español será Peacock, mientras que servicios como FuboTV y Sling ofrecerán el partido al integrar las señales de FOX y Telemundo dentro de sus paquetes deportivos.

En México, el encuentro del Grupo entre Paraguay y Estados Unidos podrá seguirse a través de la estructura de TUDN, que incluye Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas en la red de Televisa, además de Azteca 7. En Argentina y otros países de Latinoamérica, se transmite en DSports.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS