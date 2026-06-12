Paraguay y Estados Unidos se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Los Ángeles, marcará el debut de ambas selecciones en el torneo y promete emociones de principio a fin, con dos equipos que buscan arrancar con una victoria.

En México, miles de aficionados podrán seguir este atractivo compromiso a través de la televisión abierta y plataformas digitales. Si quieres ver Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO, aquí te contamos cómo seguir la transmisión por TUDN y Canal 5, las opciones disponibles para verlo por internet y los horarios oficiales en México y otros países.

¿Cómo ver TUDN y Canal 5 EN VIVO por TV y online?

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Paraguay y Estados Unidos mediante las señales de TUDN y Canal 5, dos de las principales opciones para disfrutar de la Copa Mundial 2026.

Ver Canal 5 EN VIVO

Canal 5 transmite su señal en televisión abierta a nivel nacional, por lo que los usuarios únicamente necesitan una televisión con acceso a señal abierta digital para seguir la cobertura.

También es posible acceder a algunos contenidos de Canal 5 mediante las plataformas digitales de TelevisaUnivision y aplicaciones compatibles disponibles para dispositivos móviles, Smart TV y navegadores web.

Ver TUDN EN VIVO

TUDN está disponible a través de operadores de televisión de paga en México, incluyendo sistemas de cable y satélite.

Además, los usuarios pueden seguir la programación mediante:

Sitio web oficial de TUDN.

Aplicación móvil de TUDN.

Plataforma ViX, dependiendo de la disponibilidad de cada evento.

Servicios de televisión de paga con acceso digital.

La disponibilidad de la transmisión online puede variar según la región y los derechos de emisión vigentes para el Mundial 2026.

¿Cómo ver TUDN y Canal 5 desde el extranjero?

Las señales de Canal 5 y TUDN están dirigidas principalmente al público ubicado en México. Por cuestiones de derechos de transmisión deportiva, gran parte de su contenido en vivo puede estar restringido fuera del país.

Los usuarios que se encuentren en el extranjero deberán consultar las cadenas con derechos oficiales del Mundial 2026 en su país de residencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la cobertura se realiza a través de Telemundo, Universo, Peacock, FOX y FS1.

Por ello, la disponibilidad de Canal 5 o TUDN fuera de México puede ser limitada o depender de acuerdos específicos con operadores internacionales.

Horarios de Paraguay vs. Estados Unidos por país

El partido entre Paraguay y Estados Unidos se disputará el viernes 12 de junio de 2026.

País Hora México 7:00 p. m. Guatemala 7:00 p. m. Honduras 7:00 p. m. El Salvador 7:00 p. m. Nicaragua 7:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Brasil 10:00 p. m. Estados Unidos (ET) 9:00 p. m. Estados Unidos (CT) 8:00 p. m. Estados Unidos (PT) 6:00 p. m. España 3:00 a. m. del sábado 13 de junio