Ante la falta de viviendas que enfrentan miles de familias en California, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que busca reducir hasta en US$70,000 el costo de construcción de cada unidad de vivienda asequible. Con esta medida, el estado espera acelerar nuevos proyectos y ampliar las alternativas de alquiler o compra para hogares de bajos ingresos. ¿Cómo funcionará la ley, qué condiciones deben cumplir quienes deseen acceder a estas casas y quiénes pueden postular? Te lo explicamos a continuación.

California reduce trabas para construir viviendas asequibles: la medida de Newsom que apunta a ahorrar US$70,000 (Foto: Freepik)

CALIFORNIA: LA LEY QUE BUSCA REDUCIR HASTA US$70,000 EL COSTO DE CADA VIVIENDA ASEQUIBLE

Se trata de la AB 179, firmada por Newsom el pasado 13 de julio de 2026. No entrega hasta US$70,000 directamente a compradores o inquilinos, sino busca reducir entre US$60,000 y US$70,000 por unidad el costo de construir viviendas asequibles para que se puedan financiar y levantar más proyectos en California.

¿En qué consiste exactamente?

La AB 179 es una ley presupuestaria de vivienda que cambia principalmente dos aspectos:

Simplifica el financiamiento estatal mediante una “One-Stop Shop” o ventanilla única. Los desarrolladores de vivienda asequible podrán coordinar solicitudes y requisitos de varios programas estatales con menos trámites duplicados.

Los desarrolladores de vivienda asequible podrán coordinar solicitudes y requisitos de varios programas estatales con menos trámites duplicados. Reduce las tarifas de impacto al desarrollo. Son cobros que hacen ciudades y condados a los proyectos nuevos para financiar servicios públicos como parques, escuelas, calles, agua o alcantarillado. Esas tarifas pueden sumar decenas de miles de dólares por vivienda.

Requisitos para acceder

Los requisitos no son para familias que busquen una vivienda ni para quien quiere comprar una casa individual. La medida está dirigida a proyectos y desarrolladores de vivienda asequible que soliciten o reciban fondos estatales.

Un punto central es que los gobiernos locales que quieran acceder a ciertos fondos estatales de vivienda deberán eximir o reducir las tarifas de impacto aplicables a proyectos de vivienda asequible, según las condiciones de la ley y los programas de financiamiento estatales.

La elegibilidad específica dependerá del programa de financiamiento estatal y del tipo de desarrollo. Por ejemplo, algunos programas estatales de vivienda asequible exigen que los proyectos tengan cinco o más unidades y que, en modalidades de alquiler o propiedad, al menos 20% de las unidades sean asequibles; pero esos criterios corresponden a programas concretos y no necesariamente a toda la AB 179, detalla el programa de vivienda asequible y comunidades sostenibles.

Entonces, ¿quiénes califican?

Grupo ¿Recibe los US$60,000–US$70,000? Cómo se beneficia Desarrolladores de vivienda asequible No como un cheque individual Podrían reducir costos mediante financiamiento estatal simplificado y tarifas locales menores. Ciudades y condados No como pago directo Deben ajustar o eliminar ciertas tarifas si buscan determinados recursos estatales de vivienda. Familias de bajos ingresos No de manera automática Podrían beneficiarse indirectamente si se construyen más departamentos o casas con alquileres/precios asequibles. Compradores de una vivienda regular No La ley no ofrece un subsidio individual para comprar o construir una casa.

¿Qué significa esto para los residentes?

La promesa de la AB 179 es aumentar la oferta, acelerar proyectos que hoy se frenan por costos o trámites y hacer que cada dólar estatal alcance para más viviendas. Pero no garantiza una rebaja inmediata de alquileres ni reserva una vivienda para una persona por el solo hecho de tener bajos ingresos.

Para acceder a una unidad concreta, las familias deberán cumplir los requisitos del proyecto —normalmente límites de ingreso, composición del hogar y reglas de selección o lista de espera— cuando esas viviendas estén disponibles.