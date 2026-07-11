Como castigo al Congreso por no aprobar una ley que obligara a todos los votantes a demostrar su ciudadanía, el presidente Donald Trump optó por dejar sin firma el proyecto bipartidista que busca abaratar la vivienda en Estados Unidos. Aun así, la medida se convertirá en ley automáticamente el sábado 11 de julio de 2026, porque el mandatario tampoco la bloqueó con un veto. Aunque el republicano ha señalado que no la apoyará públicamente mientras no prospere su propia propuesta alternativa, en esta nota te explicamos en qué consiste el proyecto “21st Century ROAD to Housing” (Camino hacia la Vivienda del Siglo XXI).

Nueva ley de vivienda entra en vigor sin la firma de Trump (Foto: EFE)

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO “21ST CENTURY ROAD TO HOUSING”?

El proyecto de ley bipartidista, llamado “21st Century ROAD to Housing Act”, busca bajar el costo de la vivienda y facilitar que más familias puedan acceder a una casa en Estados Unidos. Para lograrlo, destina dinero en forma de subvenciones y programas especiales para impulsar la construcción de nuevos hogares.

También suaviza algunas regulaciones y da más margen a los gobiernos locales para acelerar los trámites de aprobación de proyectos de vivienda. Además, incluye una sección clave llamada “Las viviendas son para las personas, no para las corporaciones”, que pone límites a la compra de casas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales.

El objetivo central de la ley

La norma se presenta como la iniciativa federal más amplia de los últimos años para enfrentar la crisis de vivienda asequible, atacando tanto el precio de compra como el costo del alquiler. Entrará en vigor automáticamente porque Trump decidió no firmarla ni vetarla, de modo que, según la Constitución, se convierte en ley después de transcurridos los días establecidos: el 11 de julio de 2026.

¿Qué medidas incluye?

Reducir costos de vivienda: crea y amplía programas de financiamiento y subsidios para que desarrolladores construyan casas y departamentos a precios más accesibles, y para que compradores de ingresos medios y bajos puedan lograr el enganche.

crea y amplía programas de financiamiento y subsidios para que desarrolladores construyan casas y departamentos a precios más accesibles, y para que compradores de ingresos medios y bajos puedan lograr el enganche. Acelerar la construcción: simplifica trámites y requisitos federales para nuevos proyectos de vivienda, con el objetivo de aumentar rápidamente la oferta y aliviar la escasez en zonas de alto costo.

simplifica trámites y requisitos federales para nuevos proyectos de vivienda, con el objetivo de aumentar rápidamente la oferta y aliviar la escasez en zonas de alto costo. Limitar la especulación: establece restricciones a grandes inversionistas institucionales (como fondos y corporaciones) que compran miles de casas unifamiliares, con la idea de evitar que acaparen inventario y empujen los precios al alza.

establece restricciones a grandes inversionistas institucionales (como fondos y corporaciones) que compran miles de casas unifamiliares, con la idea de evitar que acaparen inventario y empujen los precios al alza. Apoyar alquiler asequible: contempla incentivos y ayudas para mantener y crear unidades de renta a precios regulados o moderados, especialmente para familias trabajadoras.

El proyecto recibió el respaldo del sector inmobiliario

El sector inmobiliario y organizaciones que representan a constructores y propietarios de complejos de apartamentos respaldaron el proyecto, al igual que defensores del acceso a la vivienda.

“Necesitamos que se construyan más viviendas; y una legislación que elimine las barreras a la construcción es exactamente lo que el mercado requiere en este momento. Es posible que los compradores que esperaban un alivio tengan que esperar aún más; en un mercado ya carente de inventario, es una noticia difícil de asimilar”, dijo Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin, agencia inmobiliaria tecnológica y portal de búsqueda de viviendas en Estados Unidos y Canadá.