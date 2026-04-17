En 2026, hacerse con una vivienda en Estados Unidos se ha convertido en un desafío importante, no tanto por la falta de inmuebles en venta, sino por los elevados precios en las grandes áreas metropolitanas, donde el valor de las casas supera con creces lo que muchos ganan en un año. Esta realidad ha llevado a numerosos compradores potenciales a retrasar sus planes, rebajar sus expectativas o buscar opciones como mudarse a zonas más alejadas del centro o compartir gastos con familiares, lo que hace que el sueño de la casa propia se sienta cada vez más lejano para una gran parte de la población. Aun así, no todo está perdido: en esta nota te explicamos cuánto deberías ganar en distintas ciudades para poder acceder a una vivienda.

San José, San Francisco o Nueva York: el ingreso anual que necesitas en 50 ciudades de EE.UU. para comprar casa en 2026 (Foto: IA de Freepik)

¿REALMENTE ES DIFÍCIL COMPRAR UNA CASA EN EE.UU.?

De acuerdo con un análisis de la empresa HSH, especializada en el seguimiento de tasas hipotecarias en EE.UU., el ingreso promedio necesario para comprar una casa es de US$106,700 al año, una cifra inalcanzable para muchas personas y familias que sueñan con tener vivienda propia, debido al encarecimiento del mercado inmobiliario.

Si piensas que Nueva York es la ciudad más cara para comprar una casa en Estados Unidos, estás equivocado, ya que se ubica en el quinto lugar. Los cuatro primeros lugares son de California. Lidera la lista San José, que requiere un salario anual cercano a los US$458,500. Le siguen San Francisco con US$321,500; San Diego con US$235,300 y Los Ángeles con US$224.200, señala N+ Univision.

En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los mercados donde no se requiere un poder adquisitivo tan alto, se encuentran ciudades como Pittsburgh, Pensilvania, donde el ingreso anual necesario se estima en unos US$64,100; Cleveland, Ohio, con US$66,300.

A continuación, te mencionamos cuánto se necesita ganar al año para comprar una casa en 50 ciudades estadounidenses:

San Jose, CA: $458,500 San Francisco, CA: $321,500 San Diego, CA: $235,300 Los Angeles, CA: $224,200 New York City, NY: $200,300 Boston, MA: $190,900 Seattle, WA: $188,200 Washington, D.C.: $161,500 Denver, CO: $154,100 Miami, FL: $157,000 Portland, OR: $144,400 Riverside, CA: $144,800 Sacramento, CA: $136,000 Austin, TX: $132,000 Salt Lake City, UT: $139,000 Providence, RI: $139,100 Hartford, CT: $116,100 Raleigh, NC: $111,300 Phoenix, AZ: $111,000 Baltimore, MD: $109,500 Chicago, IL: $109,600 Richmond, VA: $108,200 Milwaukee, WI: $107,200 Dallas, TX: $106,300 Philadelphia, PA: $106,000 Minneapolis, MN: $103,100 Tampa, FL: $103,000 Charlotte, NC: $104,200 Nashville, TN: $101,400 Jacksonville, FL: $101,000 Orlando, FL: $112,200 Las Vegas, NV: $112,000 Houston, TX: $96,800 Atlanta, GA: $94,900 Virginia Beach, VA: $92,100 Kansas City, MO: $91,000 San Antonio, TX: $91,000 Columbus, OH: $88,600 Buffalo, NY: $82,300 Indianapolis, IN: $81,600 Cincinnati, OH: $80,800 St. Louis, MO: $78,600 Birmingham, AL: $78,100 Louisville, KY: $74,000 Detroit, MI: $74,300 Memphis, TN: $73,500 Oklahoma City, OK: $71,600 New Orleans, LA: $76,000 Cleveland, OH: $66,300 Pittsburgh, PA: $64,100

Kara Ng, economista senior de Zillow Home Loans, señaló que el aumento de las tasas hipotecarias, impulsado por la volatilidad en el mercado de bonos relacionada con la guerra en Irán, podría enfriar el mercado inmobiliario de primavera si el conflicto se prolonga.

“Si la situación se resuelve rápidamente, aún será lo suficientemente temprano en la temporada de compra de vivienda para que haya una recuperación de la actividad”, dijo a CNN.

Añadió que mientras más se prolongue la guerra, la decisión de comprar una casa será pospuesta cada vez más por los compradores.