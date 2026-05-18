La educación superior en Florida experimentará un cambio histórico debido a una nueva legislación promulgada por el gobernador Ron DeSantis que autoriza a determinado personal de universidades y colegios estatales a portar armas en los campus, una medida que ya genera rechazo. Pese a ello, se han establecido estrictas condiciones y perfiles que se detallarán en este texto.
Se trata de la legislación CS/CS/HB 757 (School Safety) promulgada el pasado 15 de mayo, la cual pretende ampliar el programa de “guardianes armados” a las instituciones de educación postsecundaria del estado en mención.
Es importante señalar que dicho programa fue implementado inicialmente tras la tragedia de Parkland y se retoma nuevamente como consecuencia del tiroteo de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, el cual dejó dos víctimas y seis heridos.
Según lo estipulado en el Senado de Florida, los alguaciles ayudarán a las instituciones públicas postsecundarias a implementar programa de tutores con la finalidad de que ciertos empleados y profesores puedan portar armas dentro de los campus.
Entonces, los sheriffs de cada condado asumirán la responsabilidad de realizar evaluaciones psicológicas, entrenamientos con armas, ejercicios de desescalada y las recertificaciones anuales de los participantes.
Cada centro universitario público decidirá por cuenta propia si participan de dicha iniciativa; es más, los docentes y trabajadores tienen la libertad de capacitarse formalmente para dicha función.
No sería lo único; de acuerdo a N+ Univision 43, las universidades estatales están obligadas a poner en marcha la siguiente serie de protocolos de protección adicionales:
- Equipos de manejo de amenazas.
- Planes de respuesta ante atacantes activos.
- Evaluaciones anuales de riesgos de seguridad.
- Sistemas mejorados de alertas en campus.
- Protocolos de reunificación familiar durante emergencias.
- Coordinación directa con agencias policiales.
- Capacitación en salud mental para empleados.
Nuevo delito por disparar un arma cerca a una escuela o universidad estatal en Florida
La normativa también ha creado nuevas sanciones penales, entra las cuales destaca una medida que pretende tipificar como delito el disparar armas de fuego a una distancia menor a 1,000 pies de cualquier plantel educativo estatal en Florida.