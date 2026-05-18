Esta normativa pretende establecer una mayor seguridad en las instalaciones de las instituciones públicas postsecundarias. (Crédito: AFP)
Esta normativa pretende establecer una mayor seguridad en las instalaciones de las instituciones públicas postsecundarias. (Crédito: AFP)
Marcelo López Chavez
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La educación superior en experimentará un cambio histórico debido a una nueva legislación promulgada por el gobernador Ron DeSantis que autoriza a determinado personal de universidades y colegios estatales a portar armas en los campus, una medida que ya genera rechazo. Pese a ello, se han establecido estrictas condiciones y perfiles que se detallarán en este texto.

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Se trata de la legislación CS/CS/HB 757 (School Safety) promulgada el pasado 15 de mayo, la cual pretende ampliar el programa de “guardianes armados” a las instituciones de educación postsecundaria del estado en mención.

Es importante señalar que dicho programa fue implementado inicialmente tras la tragedia de Parkland y se retoma nuevamente como consecuencia del tiroteo de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, el cual dejó dos víctimas y seis heridos.

El programa de "Guardianes Armados" surgió ante el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. (Crédito: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El programa de "Guardianes Armados" surgió ante el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. (Crédito: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Según lo , los alguaciles ayudarán a las instituciones públicas postsecundarias a implementar programa de tutores con la finalidad de que ciertos empleados y profesores puedan portar armas dentro de los campus.

Entonces, los sheriffs de cada condado asumirán la responsabilidad de realizar evaluaciones psicológicas, entrenamientos con armas, ejercicios de desescalada y las recertificaciones anuales de los participantes.

Cada centro universitario público decidirá por cuenta propia si participan de dicha iniciativa; es más, los docentes y trabajadores tienen la libertad de capacitarse formalmente para dicha función.

No sería lo único; de acuerdo a , las universidades estatales están obligadas a poner en marcha la siguiente serie de protocolos de protección adicionales:

  • Equipos de manejo de amenazas.
  • Planes de respuesta ante atacantes activos.
  • Evaluaciones anuales de riesgos de seguridad.
  • Sistemas mejorados de alertas en campus.
  • Protocolos de reunificación familiar durante emergencias.
  • Coordinación directa con agencias policiales.
  • Capacitación en salud mental para empleados.
Los alguaciles de cada condado de Florida realizarán las capacitaciones correspondientes a los trabajadores de las universidades y colegios estatales que pretenden formar parte del programa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los alguaciles de cada condado de Florida realizarán las capacitaciones correspondientes a los trabajadores de las universidades y colegios estatales que pretenden formar parte del programa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Nuevo delito por disparar un arma cerca a una escuela o universidad estatal en Florida

La normativa también ha creado nuevas sanciones penales, entra las cuales destaca una medida que pretende tipificar como delito el disparar armas de fuego a una distancia menor a 1,000 pies de cualquier plantel educativo estatal en Florida.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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