Comprar una casa en Houston con un descuento importante dejó de ser solo un deseo, pues hay un programa que permite adquirir vivienda pagando hasta un 45% menos, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Está pensado para familias trabajadoras con ingresos bajos o medios que quieren salir de la renta y empezar a formar patrimonio, pero que no alcanzan a reunir por su cuenta la cuota inicial ni los gastos de cierre. A continuación, te contamos en qué consiste este apoyo y qué requisitos necesitas cumplir para ser elegible.

¿CUÁL ES EL PROGRAMA QUE PERMITE COMPRAR UNA CASA EN HOUSTON CON HASTA 45% DE DESCUENTO?

Ahora sí es posible comprar una casa en Houston con hasta 45% de descuento gracias a Orchard Place, un nuevo desarrollo de vivienda pensado como oportunidad de compra accesible para familias de ingresos bajos o moderados en el área del condado de Harris. Forma parte de un programa de “homeownership” impulsado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del condado dentro de su iniciativa de Construcción de Vivienda Unifamiliar Nueva.

En otras palabras, no es solo un vecindario con casas nuevas, sino un proyecto diseñado específicamente para que más personas puedan ser dueñas de su vivienda a través de precios reducidos y/o apoyo financiero ligado a programas públicos locales.

Así es Orchard Place, el desarrollo en Houston con casas hasta 45% más accesibles (Foto: IA de Freepik)

¿DÓNDE SE UBICAN LAS CASAS CON HASTA 45% DE DESCUENTO?

Estas casas están ubicadas en Pasadena, junto a la carretera estatal 225, entre Houston y Deer Park, en el sureste del condado de Harris. Está a poca distancia del centro de Houston.

“Orchard Place refleja la vibrante herencia y la escena cultural de Pasadena. Gracias a su conveniente ubicación, los residentes disfrutan de fácil acceso a los servicios locales y a la dinámica vida de la ciudad, a la vez que experimentan la comodidad y el encanto de un vecindario unido”, publicó Harris County Housing & Community Development.

En total son 54 viviendas tipo townhome, las cuales contarán con tres habitaciones, dos baños y medio, cochera privada y tamaños que van desde los 1,496 hasta los 1,920 pies cuadrados. En el siguiente cuadro, más detalles de cada uno de los cinco tipos de unidades.

Tipo de unidad Nro. de unidades Pies cuadrados Habitaciones Baños Garaje A 6 1,496 3 2.5 2 B 12 1,822 3 2.5 2 C 12 1,781 3 2.5 2 D 12 1,714 3 2.5 2 E 12 1,920 3 2.5 2

LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA CALIFICAR

Para poder calificar a estas viviendas de precio accesible, los compradores tienen que cumplir con ciertas condiciones económicas que marca el programa. Estas son:

El pago mensual de la casa no debe representar más del 39% de los ingresos del hogar.

La suma de todas las deudas (auto, tarjetas, préstamos estudiantiles, manutención, etc.) no puede superar el 42% de lo que ganan.

Estar al corriente con la manutención de hijos, no tener impuestos de propiedad atrasados ni hipotecas o gravámenes pendientes que no se puedan saldar.

La persona beneficiaria debe vivir en la casa y usarla como residencia principal por al menos 10 años.

¿CÓMO POSTULAR?

La solicitud se puede hacer de forma gratuita y en español a través de este enlace. Una vez que ingreses, debes completar toda la información que te solicitan.