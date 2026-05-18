El anuncio de que la Policía de Fort Worth cooperará con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha desatado inquietud en la población inmigrante local, la cual mantiene desconfianza a pesar de las promesas oficiales de que dicha colaboración será restringida. Por ello, en esta nota, te detallaré las situaciones específicas en las que las fuerzas de seguridad de esta ciudad respaldarán a las autoridades migratorias.

Desde que la Administración Trump aplicó mayor rigurosidad en su política migratoria, miles de inmigrantes han sido arrestados en distintos puntos del país y puestos bajo custodia federal. Lo alarmante es que Texas se posiciona como uno de los estados más afectados por las redadas .

De acuerdo a Spectrum News BN9 , hasta la fecha, más de 13,000 extranjeros sin antecedentes criminales están detenidos en distintos centros de detención del “Estado de la Estrella Solitaria”.

Texas es uno de los estados más impactados con operativos migratorios ejecutados por agentes del ICE. (Foto referencial: EFE)

No sería lo único que genera incertidumbre; recientemente, ICE instó a las agencias policiales de Texas a mantener bajo reserva los datos sobre cualquier colaboración en operativos migratorios, con el fin de concentrar la gestión informativa derivada de los convenios 287(g) y bloquear cualquier respuesta de las autoridades locales ante la prensa.

Por estas razones señaladas, los inmigrantes que radican en el estado mencionado sienten temor de transitar por las diversas calles y, de manera repentina, sean intervenidos por los agentes federales.

Cuál fue la postura de la Policía de Fort Worth ante su colaboración con ICE

En una entrevista otorgada a N+ Univision 23 , el Jefe del Departamento de Policía de Fort Worth, Eddie García, solicitó calma la población inmigrante que radica en la ciudad, puntualizando que sus oficiales no cumplirán funciones de agente de inmigración.

Eso sí, la dependencia policial mantendrá su colaboración con las agencias federales solo cuando las leyes estatales lo demanden obligatoriamente.

Pese a que el jefe del Departamento de Policía de Fort Worth pidió a la comunidad que no sientan preocupación, no ha sido suficiente para la comunidad inmigrante. (Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement)

“Estamos trabajando con las agencias como siempre hemos trabajado. Queremos que nuestra comunidad viva en paz, queremos que no esté asustada, pero también hay leyes aquí”, declaró García.

La autoridad citada también señaló que, en caso de realizar una colaboración con ICE, los efectivos policiales de Fort Worth no arrestarán a personas por su perfil racial; se centrarán únicamente en aquellos que no cuenten con estatus legal o hayan cometido delitos.