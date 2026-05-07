Cuando por fin aprueban la fianza y el sistema de ICE se viene abajo, es normal que el miedo y la impotencia te invadan porque sientes que la salida de tu familiar se retrasa por algo que está fuera de tus manos. Si estás enfrentando este escenario por las fallas constantes en la plataforma de la agencia, aquí te contamos, paso a paso, qué puedes hacer para no perder la oportunidad de sacarlo en libertad y cómo cuidarte de errores y estafas mientras esperas a que todo vuelva a operar con normalidad.

¿CÓMO SON LAS FALLAS PERSISTENTES EN LA PLATAFORMA DE ICE PARA PAGAR FIANZAS DE INMIGRACIÓN?

La abogada de inmigración Claudia Cañizares señaló a N+ Univision que las fallas persistentes en las plataformas de ICE han impedido el pago de fianzas de inmigración desde hace varios meses. Además, explicó que la situación es confusa, porque, a los problemas del sistema, se suman decisiones contradictorias: hay resoluciones que permiten detenciones sin fianza y otras que ponen en duda esa práctica.

“Incluso cuando los abogados reportaron que no pueden usar la plataforma van a las oficinas de ICE, donde les dicen que la persona no tiene una fianza, no pueden pagarla, el sistema no funciona o simplemente que el caso es considerado para ser apelado; por tanto, no dejan que se pague la fianza a pesar de que ya se les había otorgado”, contó en diálogo con “La Voz de la mañana” de N+ Univision.

Indicó que esta situación ha llamado la atención de cortes federales y algunos estados están trabajando para disminuir estos problemas con el fin de que ICE procese las fianzas, aunque muchas veces los agentes son los que ponen trabas. Asimismo, dijo que las fallas provocan que los inmigrantes sigan más días detenidos.

“Si te otorgan una fianza hoy y vas a la oficina de ICE, no te dejan pagar y te dicen que hasta que el gobierno decida apelar o no el caso, tendrá que pasar un periodo de espera de 30 días; esto indica que las personas pueden seguir su caso de inmigración dentro del centro de detención y enfrentarse a problemas. El objetivo de la fianza es sacarla y hacer el caso de inmigración fuera; en muchos casos, el remedio es ir a la corte federal para exigir que la persona sea liberada bajo fianza u otro remedio que indique no pagar dinero”, precisó.

Ante este escenario, Cañizares recomendó ir a la oficina de ICE para hacer los pagos, no tratar de usar la plataforma. Si vas a requerir la ayuda de una compañía de fianza, que sea de buena reputación y conocida, ya que son expertas en procesar este tipo de trámites. También hablar con un abogado para procurar la liberación de la persona que tiene problemas con el tema de la fianza.

LO QUE DEBES HACER SI LA PLATAFORMA DE ICE TE IMPIDE PAGAR UNA FIANZA DE INMIGRACIÓN

Para no afectar la liberación de tu familiar mientras hay fallas en las plataformas de ICE (CeBONDS, etc.), la clave es documentar todo, coordinar con un abogado y usar las vías alternativas que todavía funcionan.

1. Confirma la situación de la fianza y documenta los fallos

Pide al centro de detención o a ICE que te confirmen por escrito (o al menos anota el nombre de quien te lo diga) que la persona sí tiene fianza aprobada y el monto exacto.

Intenta el pago en los canales disponibles y guarda evidencia de los errores: capturas de pantalla, correos rebotados, mensajes del sistema o constancias de que CeBONDS no funciona. Esto servirá para demostrar que el retraso no es culpa de la familia.

2. Contacta a un abogado de inmigración de inmediato

Las organizaciones especializadas recomiendan que, en estas situaciones, el primer paso sea hablar con un abogado de inmigración (o una ONG legal) para que documente el problema y, si es necesario, pida intervención ante ICE o la corte.

Un abogado puede: enviar cartas o correos formales a ICE explicando que la familia está intentando pagar la fianza y pedir que no se tomen medidas negativas por el retraso, dado que obedece a fallas técnicas del sistema.

3. Intenta vías alternativas de pago (si existen)

Cuando el sistema digital falla, algunas familias han tenido que recurrir a oficinas locales de ICE/ERO para intentar hacer gestiones en persona o recibir instrucciones específicas.

Pregunta si en tu caso permiten: programar una cita en una oficina de ERO para completar el trámite o presentar comprobantes de que ya se inició el pago con un agente de fianzas de inmigración (bond company) de confianza y no con terceros desconocidos.

4. Evita estafas mientras esperas

Abogados y ONGs han alertado que con las fallas del sistema han aumentado las estafas de fianzas de inmigración: gente que promete “pagar la fianza más rápido” a cambio de grandes sumas adelantadas.

Para proteger a tu familiar solamente usa solo compañías de fianza de inmigración registradas o paga directamente a ICE siguiendo sus indicaciones.

5. Mantén el caso activo y la comunicación con tu familiar

Aun cuando no se pueda pagar la fianza de inmediato, es importante que la persona detenida no falte a ninguna audiencia ni se niegue a colaborar, porque eso sí puede perjudicar su caso a futuro.

Pídele a tu familiar que conserve todos los documentos que reciba (número A, avisos de corte, formularios) porque son esenciales para cualquier gestión legal y para no perder la fianza cuando se logre pagar.

6. Considera otras vías de liberación

En algunos casos, además de la fianza, un abogado puede explorar opciones como:

Pedir libertad bajo palabra (parole) o bajo supervisión, si se trata de alguien especialmente vulnerable o con fuertes lazos familiares, publica Law Help NY.

Presentar mociones o solicitudes especiales si el tiempo de detención se vuelve excesivo debido a los fallos del sistema.