Las redadas que ejecuta el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han provocado la detención de una gran cantidad de personas; y no solo nos referimos a extranjeros indocumentados, también a varios inmigrantes con estatus legal y ciudadanos estadounidenses. Aunque esto ha generado indignación, lo que muchos no sabían es que los agentes justifican sus acciones amparándose en una ley federal. Se trata del artículo 111 del Título 18 del Código de EE.UU., mejor conocido como “18 USC 111”. Todo lo que debes saber sobre ella, en los siguientes párrafos.

La ley invisible de ICE: así detuvo a migrantes con estatus legal ya ciudadanos de EE.UU. (Foto referencial: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr)

LA LEY 18 USC 111 QUE AMPARA A LOS AGENTES DE ICE EN SUS INTERVENCIONES

Tras las denuncias de migrantes con estatus legal y ciudadanos estadounidenses contra agentes de ICE por detenerlos sin motivo, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que estas intervenciones se debieron al incremento de las agresiones contra agentes del orden público federal. “No debería sorprender que haya un aumento en las derivaciones según el artículo 111 del título 18 del Código de los Estados Unidos, ya que ha habido un aumento masivo de la violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden federales”, señaló un portavoz del DHS en un comunicado.

¿Qué es “18 USC 111”?

Es una ley federal de Estados Unidos que castiga la agresión o la interferencia forzosa contra ciertos funcionarios o empleados federales mientras cumplen sus funciones oficiales. Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el artículo 111 del Título 18 del Código de EE.UU. le permite a ICE detener a toda persona que “agreda, resista, se oponga, impida, intimide o interfiera por la fuerza” con las labores de un agente mientras se encuentra en el ejercicio de sus labores.

La “18 USC 111” abarca desde agresiones simples hasta conductas más graves, como el uso de un arma peligrosa o causar lesiones corporales serias, por lo que se prevén diferentes rangos de pena.

Las sanciones que impone

Si se considera “agresión simple”, la sanción puede ser una multa o una pena de prisión de mayor a un año.

Si hubo contacto físico del agresor contra el agente o si tiene la intención de cometer un delito, la pena máxima es ocho años de prisión.

Si se utiliza un arma mortal o peligrosa o se causa una herida a un agente, la persona puede recibir hasta 20 años de cárcel.

El DOJ hace una precisión: si alguien amenaza con usar la fuerza, es motivo suficiente para aplicar la ley. Esto dependerá del criterio de evaluación del agente en el lugar.

¿Defensa o abuso de poder? La ley que ICE esgrime contra migrantes y estadounidenses (Foto referencial: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr)

¿REALMENTE LOS AGENTES DE ICE TIENEN INMUNIDAD FEDERAL?

El 24 de octubre de 2025, el principal asesor del presidente Trump, Stephen Miller, dio una entrevista a Fox News, donde señaló que los oficiales de ICE tienen “inmunidad federal” cuando hacen su trabajo.

“A todos los agentes de ICE: Tienen inmunidad federal en el ejercicio de sus funciones. Cualquiera que les ponga la mano encima, intente detenerlos u obstruirlos está cometiendo un delito grave. Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones, y nadie —ningún funcionario municipal, ningún funcionario estatal, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierdas o insurgente nacional— puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales. El Departamento de Justicia ha dejado claro que si las personas cruzan esa línea y cometen obstrucción, conspiración criminal contra Estados Unidos o contra agentes del ICE, se enfrentarán a la justicia”, aseveró.

Al respecto, expertos legales señalaron que la administración está abusando de esa ley: “Cuando ejerces tus derechos bajo la Primera Enmienda, eso no te impide hacerlo. Parece que su objetivo final es simplemente arrestar a disidentes y a quienes, en general, discrepan de la administración actual”, dijo a CNN el abogado de derechos civiles de Minnesota, James Cook.

CASI TODAS LAS DETENCIONES DE ICE SON DESESTIMADAS

Aunque ICE ha recurrido a la intervención de ciudadanos por “obstruir sus funciones”, las sanciones que les imponen, de acuerdo con lo estipulado en la “18 USC 111”, no prosperan en los tribunales. Por ejemplo, en Minneapolis fueron detenidas docenas de personas por ese cargo, pero solamente permanecieron arrestadas durante unas horas y luego liberadas. En tanto, en Los Ángeles y Chicago, los pocos casos que llegaron a la instancia de juicio fueron desestimados.

Sobre eso, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia hicieron comentarios. Solo el portavoz del DHS dijo: “Hay innumerables factores que afectan el resultado de cualquier proceso judicial. El hecho es que cualquiera que agreda a uno de nuestros oficiales está cometiendo un delito grave, y cualquiera que los obstruya está cometiendo un delito federal”.