La situación de salud de Pam Bondi causó impacto en Estados Unidos después de que se confirmara que la exfiscal general enfrenta un cáncer de tiroides. Con 60 años, la exfiscal general de EE.UU. explicó que continúa en tratamiento y recuperándose de manera positiva luego de una cirugía realizada “hace algunas semanas”. La noticia se conoció poco después de anunciarse su llegada al Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, comité vinculado a las políticas de inteligencia artificial de la Casa Blanca.

Según los reportes, la noticia fue difundida inicialmente por Axios y luego comentada públicamente por Katie Miller, exfuncionaria de Donald Trump y podcaster conservadora, quien aseguró en redes sociales que Bondi ha estado “luchando silenciosamente contra el cáncer” durante las últimas semanas. La exfiscal afirmó a CNN que está “bien” mientras continúa con el tratamiento médico.

El diagnóstico se conoció semanas después de que Bondi fuera removida de su cargo en el Departamento de Justicia de EE.UU. por el presidente Donald Trump.

Su salida ocurrió en medio de controversias relacionadas con el manejo de los archivos del caso Epstein y tensiones políticas dentro del gobierno. Aun así, Trump señaló posteriormente que Bondi pasaría a desempeñar un nuevo trabajo importante en el sector privado.

La salud de Pam Bondi generó preocupación tras conocerse su diagnóstico. | Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

¿Qué es el cáncer de tiroides?

De acuerdo con la Mayo Clinic, el cáncer de tiroides es una enfermedad que comienza cuando se desarrollan células anormales en la glándula tiroidea, ubicada en la base del cuello. Esta glándula tiene forma de mariposa y cumple funciones esenciales relacionadas con el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el metabolismo.

Aunque muchas veces la enfermedad no presenta síntomas en sus primeras etapas, los signos pueden aparecer conforme el cáncer avanza.

Síntomas del cáncer de tiroides

Entre los síntomas más comunes del cáncer de tiroides se encuentran:

Un bulto o nódulo en el cuello que puede sentirse a través de la piel

que puede sentirse a través de la piel Sensación de presión en el cuello , especialmente al usar camisas ajustadas

, especialmente al usar camisas ajustadas Cambios en la voz o ronquera persistente

o ronquera persistente Dificultad para tragar

Inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello

Dolor en el cuello o la garganta

Los especialistas recomiendan acudir al médico si alguno de estos síntomas aparece de forma persistente o genera preocupación.

A pesar de la enfermedad, Pam Bondi continuará ligada a proyectos tecnológicos en EE.UU. | Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Pam Bondi seguirá vinculada a la Casa Blanca

Pese a su diagnóstico, Bondi continuará participando en proyectos relacionados con tecnología e inteligencia artificial. Axios informó que tendrá funciones de coordinación entre asesores de la Casa Blanca y ejecutivos tecnológicos vinculados al consejo presidencial, entre ellos figuras como Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Jensen Huang.

Por ahora, la exfiscal asegura que se mantiene enfocada en su recuperación y en esta nueva etapa profesional mientras enfrenta el tratamiento contra el cáncer de tiroides.