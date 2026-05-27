Desde este 1 de julio de 2026 los trabajadores que realizan labores dentro de la ciudad de Los Ángeles verán un aumento en el salario mínimo, un ajuste que llega en un momento en que muchas familias hispanas de la región siguen sintiendo el impacto de alquileres altos, la subida de precios en la tienda y el gasto creciente en transporte. En vecindarios como Boyle Heights, East L.A. y Koreatown, donde muchas personas combinan dos o tres empleos para llegar a fin de mes, esos 55 centavos adicionales por hora representan horas de transporte, una compra extra en el mercado de la esquina o parte del pago del servicio de internet para los niños que estudian desde casa. Además del efecto directo en los bolsillos, el cambio vuelve a encender el debate entre negocios locales, sindicatos y el gobierno municipal sobre cuál es el camino para que la recuperación económica sea real y sostenible para la comunidad latina de la ciudad.

El salario mínimo en Los Ángeles subirá unos cuantos centavos (Foto: Freepik)

EL NUEVO SALARIO MÍNIMO EN LOS ÁNGELES DESDE JULIO DE 2026

La ciudad de Los Ángeles confirmó que, desde el 1 de julio de 2026, el salario mínimo general subirá de US$17.87 a US$18.42 por hora. El ajuste será obligatorio para la mayoría de los empleadores, cuyos trabajadores realicen al menos dos horas de trabajo por semana dentro de los límites de la ciudad, incluso si la empresa tiene su sede en otra zona.

Algo importante aquí es que la ciudad maneja su propio calendario salarial. Mientras el salario mínimo estatal de California suele ajustarse en enero, Los Ángeles hace la revisión cada 1 de julio tomando en cuenta la inflación y el costo de vida local.

Ámbito o grupo Fecha de entrada en vigor Nuevo monto Ciudad de Los Ángeles 1 de julio de 2026 US$18.42 por hora Zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles 1 de julio de 2026 US$18.47 por hora Salario mínimo estatal de California 2026 US$16.90 por hora Hoteles y aeropuerto LAX (plan escalonado) 2027-2030 US$25, US$27.50 y US$30

¿QUIÉNES SERÁN LOS TRABAJADORES MÁS BENEFICIADOS?

En términos prácticos, quienes más sentirán el aumento serán los trabajadores con ingresos más ajustados y jornadas completas. Ahí entran empleados de restaurantes, supermercados, cafeterías, tiendas minoristas, limpieza, mantenimiento, atención al cliente y otros sectores de servicios. También habrá impacto entre personas que tienen más de un empleo o trabajan por horas, ya que el aumento aplica desde el momento en que realizan al menos dos horas de trabajo semanales dentro de la ciudad.

Estos son algunos de los grupos que podrían beneficiarse más:

Trabajadores del sector minorista

Empleados de restaurantes y comida rápida

Personal de limpieza y mantenimiento

Trabajadores de servicios generales

Empleados de pequeñas empresas locales

Personas con jornadas parciales que combinan varios trabajos

Si se mira el panorama completo, el salario mínimo de Los Ángeles quedará aproximadamente US$1.50 por encima del mínimo estatal de California, lo que representa una diferencia considerable para quienes trabajan tiempo completo. Por ejemplo, para una persona que trabaja 40 horas semanales, el salto a US$18.42 representa un ingreso bruto adicional anual cercano a US$1,144 (antes de impuestos), dinero que en barrios como East L.A. puede destinarse a gasolina, matrícula escolar o remesas.

EL CONDADO TAMBIÉN TENDRÁ UN AUMENTO, PERO NO EN TODAS LAS CIUDADES

Otro detalle importante es que el condado de Los Ángeles también aplicará un nuevo salario mínimo para sus zonas no incorporadas. En esos sectores, el pago mínimo será de US$18.47 por hora, incluso ligeramente superior al de la ciudad.

Sin embargo, esto no significa que todas las ciudades del condado usarán esa cifra. Lugares como Inglewood, Santa Monica o Long Beach mantienen sus propias reglas salariales y ordenanzas locales.

¿QUÉ SON LAS ZONAS NO INCORPORADAS?

Son áreas que dependen directamente de la administración del condado y no de un gobierno municipal propio. Allí las reglas laborales pueden cambiar respecto a ciudades vecinas.

EL CASO ESPECIAL DE HOTELES Y AEROPUERTO: EL AUMENTO MÁS POLÉMICO

Uno de los puntos más comentados en las últimas semanas tiene que ver con los trabajadores de hoteles y del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Originalmente, existía un plan para llevar el salario mínimo de estos trabajadores hasta US$30 por hora en 2028. Sin embargo, el Concejo Municipal aprobó inicialmente retrasar ese calendario por 18 meses.

Si el nuevo cronograma termina siendo ratificado en una segunda votación, las subidas quedarían así:

Año Salario previsto 2027 US$25 por hora 2028 US$27.50 por hora 2030 US$30 por hora

El argumento principal de empresarios y autoridades es que el sector hotelero y aeroportuario necesita más tiempo para absorber los costos, especialmente ante la preparación de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. Aun así, sindicatos y organizaciones laborales siguen presionando para que el objetivo de los US$30 por hora vuelva al calendario original de 2028.

Una ciudadana de Los Ángeles caminando por las calles de la ciudad mientras ve su celular (Foto: AFP)

LO QUE TODAVÍA PODRÍA CAMBIAR

Para la mayoría de trabajadores de la ciudad, el aumento a US$18.42 ya está confirmado y publicado oficialmente por la Oficina de Normas Salariales de Los Ángeles. Pero en el caso de hoteles y aeropuerto todavía falta una segunda votación del Concejo Municipal para formalizar completamente el retraso del plan salarial hasta 2030.

Ese será uno de los temas que más habrá que vigilar durante los próximos meses, porque el debate entre sindicatos, empresas y autoridades locales sigue abierto.

¿POR QUÉ ESTE AUMENTO IMPORTA MÁS DE LO QUE PARECE?

Aunque subir 55 centavos por hora podría parecer poco para algunas personas, en una ciudad como Los Ángeles la diferencia anual sí puede sentirse para trabajadores con ingresos bajos o familias que viven al límite de sus gastos mensuales. Además, el incremento mantiene a la ciudad por encima del promedio estatal y refuerza la tendencia de varios gobiernos locales en California de impulsar salarios mínimos más altos frente al aumento constante del costo de vida.

Para muchos trabajadores, especialmente en servicios y comercio, este ajuste no resolverá todos los problemas económicos, pero sí representa un ingreso adicional que puede ayudar a cubrir transporte (Metro o gasolina), comida en mercados latinos, renta o servicios básicos en uno de los mercados más caros del país.

¿CÓMO AFECTA ESTO A NEGOCIOS LOCALES Y CONSUMIDORES?

Propietarios de restaurantes, tiendas de abarrotes y negocios en zonas con alta población hispana ya están analizando el impacto. Algunos dicen que el aumento presionará los márgenes, otros ven la medida como necesaria para retener empleados en una ciudad con alta rotación. Para familias que envían remesas o comparten vivienda con parientes, el incremento ofrece un respiro, aunque muchos siguen pidiendo políticas complementarias como control de rentas, transporte más barato y acceso a guarderías.

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