La serie “Jack Ryan” se ha consolidado como una de las apuestas más llamativas de Amazon Prime Video dentro del thriller de espías, con cuatro temporadas llenas de tensión, giros y un rostro ya inseparable del personaje: John Krasinski. En esta ocasión, el analista de la CIA deja el formato episódico para protagonizar la película “Jack Ryan: Ghost War” (titulada en español “Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra fantasma” o “Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta”), pensada para expandir todavía más este universo de ficción. En las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta qué propone la historia de esta cinta y desde cuándo vas a poder verla en streaming.

Vale precisar que esta es la sexta película de la franquicia “Jack Ryan” y el tercer reinicio cinematográfico del personaje, solo que esta vez está anclado por completo al relato televisivo que ya conocen los suscriptores de Amazon Prime Video.

Además, regresan figuras clave del reparto, lo que consolida la sensación de capítulo extra de larga duración.

Según Amazon, la dirección corre por cuenta de Andrew Bernstein, con un guion de Aaron Rabin y del propio John Krasinski, a partir de una historia desarrollada junto a Noah Oppenheim.

Así, la historia se mueve dentro del ámbito del thriller político y de acción, con foco en operaciones encubiertas, misiones en tiempo real y un tono más personal para nuestro protagonista.

LA TRAMA DE “JACK RYAN: GHOST WAR”

“Jack Ryan: Ghost War” arranca cuando una operación internacional encubierta destapa una conspiración letal que vuelve a arrastrar a Ryan (John Krasinski) al mundo de la espionaje activo.

La investigación descubre la existencia de una unidad de operaciones que actúa al margen de cualquier control, lo que eleva el conflicto desde un simple caso táctico hasta una amenaza global.

En este contexto, Jack se ve obligado a reunirse con el veterano Mike November (Michael Kelly) y con su antiguo jefe en la CIA, James Greer (Wendell Pierce), mientras lidia con la llegada de una nueva aliada: la oficial del MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller).

Por si fuera poco, la historia también obliga a los personajes a enfrentar asuntos del pasado que se creían enterrados, lo que convierte la misión en la más personal y de mayor riesgo que han asumido.

EL TRÁILER DE LA SERIE “JACK RYAN: GHOST WAR”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “JACK RYAN: GHOST WAR”

En “Jack Ryan: Ghost War”, el protagonista vuelve a estar a cargo de John Krasinski, quien retoma su rol como el analista de la CIA Jack Ryan.

A su lado, se lucen en el elenco:

Wendell Pierce como James Greer

como Michael Kelly como Mike November

como Betty Gabriel como Elizabeth Wright

como Sienna Miller como Emma Marlowe

como Mckenna Bridger

Max Beesley

Douglas Hodge

JJ Feild

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JACK RYAN: GHOST WAR”?

“Jack Ryan: Ghost War” tiene su estreno mundial fijado en Amazon Prime Video para el miércoles 20 de mayo del 2026.

Esta es una película pensada directamente para el streaming, sin lanzamiento previo en salas de cine, y estará disponible en el catálogo global de la plataforma en los más de 240 países y territorios donde opera el servicio.

Por lo tanto, para disfrutar sin problemas de la cinta, asegúrate de contar con una suscripción activa.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Jack Ryan: Ghost War", película del director Andrew Bernstein que explora géneros como el suspenso, la acción y el drama a lo largo de su trama (Foto: Amazon MGM Studios)