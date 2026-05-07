“No es país para solteros” (en inglés: "No Place to Be Single" y en su idioma original: "Non è un paese per single") es una película italiana que aterriza en el streaming como una interesante opción para quienes disfrutan de las comedias románticas. Así, si eres de los que siempre está rastreando nuevas historias para sumar a la maratón frente a la pantalla, esta producción de Amazon Prime Video merece un lugar en tu lista de pendientes. Aquí, Gestión Mix te cuenta los datos clave que necesitas saber antes de darle play.

Vale precisar que, de acuerdo con Amazon, este filme es la adaptación del bestseller homónimo de la autora Felicia Kingsley, quien—por primera vez—ve una de sus novelas convertida en largometraje.

La dirección, por su parte, está a cargo de Laura Chiossone, mientras que el guion es obra de Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez y Matteo Visconti.

LA TRAMA DE “NO ES PAÍS PARA SOLTEROS”

“No es país para solteros” se sitúa en Belvedere, un pequeño pueblo de la región de Chianti donde la norma social es estar en pareja o en plena búsqueda del “alma gemela”.

En medio de ese escenario aparece Elisa (Matilde Gioli), madre soltera que cría a su hija adolescente mientras saca adelante la finca familiar Le Giuggiole junto a su hermana Giada (Amanda Campana) y su madre, lo que la convierte en la gran “anomalía” de un lugar obsesionado con el amor.

Sin embargo, su rutina se desordena cuando regresa Michele (Cristiano Caccamo), amigo de la infancia de Elisa que ahora trabaja como exitoso consultor financiero y que llega al pueblo con objetivos profesionales muy claros.

Resulta que, tras la muerte del tío de Michele, la propiedad de Le Giuggiole queda en manos de él y su hermano Carlo (Sebastiano Pigazzi), y el plan del joven pasa por vender el terreno para impulsar su carrera, mientras Elisa sueña con convertir la finca en el proyecto agrícola que siempre imaginó.

Así, la tensión entre negocio y arraigo familiar se mezcla con sentimientos que resurgen entre estos viejos conocidos, lo que da origen a una comedia romántica sobre segundas oportunidades, viñedos y decisiones emocionales en pleno corazón de la Toscana.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “NO ES PAÍS PARA SOLTEROS”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NO ES PAÍS PARA SOLTEROS”

El reparto principal de “No es país para solteros” incluye a los siguientes intérpretes:

Matilde Gioli como Elisa , la protagonista y madre soltera al frente de la finca familiar.

, la protagonista y madre soltera al frente de la finca familiar. Cristiano Caccamo como Michele , amigo de la infancia de Elisa y consultor con planes de venta para la propiedad.

, amigo de la infancia de Elisa y consultor con planes de venta para la propiedad. Amanda Campana como Giada , la hermana de Elisa y socia clave en el manejo de Le Giuggiole.

, la hermana de Elisa y socia clave en el manejo de Le Giuggiole. Sebastiano Pigazzi como Carlo , hermano de Michele y copropietario del terreno.

, hermano de Michele y copropietario del terreno. Cecilia Dazzi como Mariana , la madre de Elisa.

, la madre de Elisa. Margherita Rebeggiani como Linda , la hija adolescente de la protagonista.

, la hija adolescente de la protagonista. Marco Cocci como Ettore

como Ettore Pietro Resta como Don Italo

como Don Italo Elisa Proietti como Caterina

como Caterina Francesco Turbanti como Duccio

¿CUÁNDO SE ESTRENA “NO ES PAÍS PARA SOLTEROS”?

“No es país para solteros” llega a Amazon Prime Video el viernes 8 de mayo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "No es país para solteros", película de la directora Laura Chiossone que se basa en la novela de Felicia Kingsley (Foto: Amazon MGM Studios)