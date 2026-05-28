Si has estado pendiente de “The Testaments” (en español: “Los testamentos: De las hijas de Gilead”) en Hulu o en Disney+, ya puedes respirar tranquilo: la temporada 2 es una realidad. Y la novedad no está solo en que la serie vuelve, sino en el ‘timing’ del anuncio: se dio luz verde cuando la primera tanda de capítulos aún se emitía, un gesto que, en el mundo del streaming, habla por sí solo. Por lo tanto, aquí Gestión Mix revela qué se sabe de lo que viene, cómo terminó la primera entrega y cuál es el lugar de esta historia dentro de la franquicia “The Handmaid’s Tale” (“El cuento de la criada”).

Vale precisar que la ficción parte de la novela homónima de Margaret Atwood—ganadora del Premio Booker—y traslada el universo distópico de Gilead a una generación más joven.

En ese sentido, el creador y showrunner Bruce Miller, la misma mente detrás de “The Handmaid’s Tale”, vuelve a los mandos con una historia de iniciación protagonizada por adolescentes en el corazón de teocracia totalitaria y fundamentalista.

Así, la serie combina tensión política con un tono coming-of-age que ha calado bien tanto en la crítica como en la audiencia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Testaments”:

¿POR QUÉ FUE RENOVADA “THE TESTAMENTS”?

Las cifras cuentan la historia sola. Según Deadline, la serie superó las 45 millones de horas reproducidas a nivel global cuando todavía le quedaban episodios por emitir en su primera temporada.

Y el crecimiento fue semana a semana: el cuarto episodio registró un incremento del 20% en visualizaciones respecto al estreno en su primer día de disponibilidad, y—para el octavo—ese porcentaje había subido al 76%.

Asimismo, “The Testaments” acumula un promedio del 87% en Rotten Tomatoes, lo que confirma que la respuesta crítica acompañó a los datos de audiencia.

¿DÓNDE SE UBICA “THE TESTAMENTS” DENTRO DE LA FRANQUICIA?

Esta ficción es la segunda entrega del universo creado por Margaret Atwood. La historia de referencia es “The Handmaid’s Tale”, que siguió durante seis temporadas el viaje de June Osborn (Elisabeth Moss) dentro y fuera de Gilead.

“The Testaments” retoma ese hilo desde la perspectiva de la hija de June, Hannah, quien en Gilead responde al nombre de Agnes (Chase Infiniti).

Y en esta secuela, la primera temporada terminó con la joven descubriendo que June es su madre, un giro que define el motor narrativo de todo lo que viene.

¿QUIÉNES SON LAS ACTRICES Y PERSONAJES DE “THE TESTAMENTS”?

Chase Infiniti encabeza el elenco como Agnes, mientras que Lucy Halliday interpreta a Daisy, una recién llegada a Gilead que funciona como espía de ‘Mayday’.

Ann Dowd regresa como la Tía Lydia, el personaje más complejo de la franquicia, cuya relación con Agnes es uno de los grandes ejes dramáticos del show.

Cabe resaltar que Elisabeth Moss retornó durante la primera temporada en un papel de invitada como June Osborn, retomando el rol que la catapultó a la fama.

Completan el reparto: Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard y Mattea Conforti, entre otros.

Al parecer, si no hay alguna novedad, la gran mayoría de estos intérpretes volvería en la segunda entrega de “The Testaments”.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE TESTAMENTS”?

El showrunner Bruce Miller habló con The Hollywood Reporter tras el final de la temporada 1 y fue bastante claro respecto al destino de la serie: el objetivo final es reunir a June y Agnes en pantalla.

El creativo estima que eso ocurrirá en algún punto entre la tercera y la cuarta entrega de la ficción, dependiendo de cómo evolucione la historia.

De esta forma, se espera que la temporada 2 de la producción arranque con Agnes asimilando la revelación de su verdadera madre, mientras Daisy trabaja para construir una red de resistencia entre las jóvenes de Gilead y la Tía Lydia contempla en Agnes la posibilidad de un cambio real desde dentro del sistema.

La propia Margaret Atwood ya trazó parte de este camino en la novela, lo que le da a Miller una hoja de ruta clara, aunque la serie ha expandido y reinterpretado varios elementos del libro.

Nota importante: la fecha exacta de estreno de la temporada 2 no ha sido anunciada hasta el momento. Sin embargo, la primera tanda de episodios completa ya está disponible en Hulu para Estados Unidos y en Disney+ para el resto del mundo.

"The Testaments" es la serie secuela de la famosa historia de "El cuento de la criada" (Foto: Hulu / MGM Television)