Gilead vuelve a abrir sus puertas. Y es que “The Testaments” (o “Los testamentos: de las hijas de Gilead”), la serie secuela de “The Handmaid’s Tale” (en español: "El cuento de la criada") llega con lanzamiento simultáneo en Disney+ y Hulu. Así, si te gustaría saber qué día y a qué hora estará disponible cada episodio de la adaptación de la obra de Margaret Atwood en cada plataforma de streaming, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la producción está ambientada varios años después de los eventos de “The Handmaid’s Tale” y se centra en una nueva generación de jóvenes mujeres que han crecido sin conocer el mundo previo a Gilead.

La historia sigue a Agnes (Chase Infiniti), hija devota criada en la cúspide del sistema, y Daisy (Lucy Halliday), una adolescente llegada desde fuera de las fronteras del régimen, cuya vida da un giro cuando descubre un secreto familiar que la vincula directamente con Gilead.

Ambas coinciden en la escuela elitista dirigida por tía Lydia (Ann Dowd), convertida ahora en cabeza de un internado donde se “forma” a las futuras esposas de los comandantes, y donde la obediencia se impone con brutalidad y justificación religiosa.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Testaments”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “THE TESTAMENTS”

La primera temporada de la serie se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Episodio 1 - “Precious Flowers” (“Flores preciosas”) : miércoles 8 de abril del 2026

: miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 2 - “Perfect Teeth” (“Dientes perfectos”) : miércoles 8 de abril del 2026

: miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 3 - “Daisy” : miércoles 8 de abril del 2026

: miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 4 - “Green Tea” (“Té verde”) : miércoles 15 de abril del 2026

: miércoles 15 de abril del 2026 Episodio 5 - “Ball” (“El baile”) : miércoles 22 de abril del 2026

: miércoles 22 de abril del 2026 Episodio 6: miércoles 29 de abril del 2026

miércoles 29 de abril del 2026 Episodio 7: miércoles 6 de mayo del 2026

miércoles 6 de mayo del 2026 Episodio 8: miércoles 13 de mayo del 2026

miércoles 13 de mayo del 2026 Episodio 9: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 10 (final de temporada): miércoles 27 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “THE TESTAMENTS”?

“The Testaments” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿DÓNDE VER LA SERIE “THE TESTAMENTS”?

“The Testaments” es una producción del catálogo de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (a nivel internacional).

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu territorio.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el ENLACE OFICIAL de Hulu.

El póster de "The Testaments", serie que narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead (Foto: Hulu / MGM Television)