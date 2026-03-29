“Si es martes, es asesinato” (en inglés: "If It’s Tuesday, It’s Murder") es la nueva serie española de crimen y misterio que llega a Disney+ y a Hulu para cerrar marzo por todo lo alto. Así, la ficción creada Carlos Vila, producida junto a la compañía LAZONA y dirigida por Salvador Calvo y Abigail Schaaff, promete una mezcla de intriga clásica con ritmo muy televisivo a lo largo de sus 7 episodios. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre el show televisivo? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que esta es una producción ideal si te gustan los rompecabezas tipo Agatha Christie, pero con un tono ligero y toques de humor.

Además, al llegar completa al streaming, no exige seguirla durante varias temporadas. Y es que está pensada para verse en formato maratón más que semana a semana.

LA TRAMA DE “SI ES MARTES, ES ASESINATO”

La historia de “Si es martes, es asesinato” reúne a un grupo variado de turistas españoles—jóvenes y mayores, parejas y viajeros solitarios—en un viaje organizado a Lisboa, alojados en un antiguo hotel que ha visto tiempos mejores.

Sin embargo, al día siguiente de su llegada, uno de los viajeros aparece muerto y todo apunta a que el asesino podría estar dentro del propio grupo.

En estas circunstancias, cuatro de los turistas, fans de las novelas de misterio y del ‘true crime’, deciden investigar por su cuenta... mientras la policía local lleva el caso oficial.

A partir de ahí, cada capítulo sigue un día de la semana de ese viaje, mezclando visitas turísticas, sospechosos por todas partes y secretos personales que salen a la luz.

EL TRÁILER DE LA SERIE “SI ES MARTES, ES ASESINATO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SI ES MARTES, ES ASESINATO”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Si es martes, es asesinato”:

Álex García como Fabio

Inma Cuesta como Alicia

Ana Wagener como Pura

Pedro Casablanc como Fernando

Biel Montoro como Daniel

Al reparto se suman los siguientes nombres: Luisa Gavasa, Carmen Ruiz, Belén López, Saida Benzal y Gorka Lasaosa, además de los portugueses Adriano Carvalho y Paulo Pires.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SI ES MARTES, ES ASESINATO”?

La serie “Si es martes, es asesinato” se estrena a nivel internacional en Disney+ el martes 31 de marzo del 2026, fecha en la que llegará también a Hulu en Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

Este es el LINK OFICIAL en Disney+.

El póster de "Si es martes, es asesinato", serie española que desarrolla su trama a lo largo de 7 episodios (Foto: LAZONA / Disney+)