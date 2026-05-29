“Euphoria” es una de esas series que logra detener las redes sociales cada semana. Y es que el show de HBO Max creado por Sam Levinson regresó a las pantallas con una propuesta más oscura, nuevos personajes y tramas que llevaron la ficción a territorios nunca antes explorados. Ahora, la tercera temporada llega a su desenlace con más preguntas que respuestas y la certeza de que algo grande está por suceder. Por eso, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo y dónde ver el episodio final.

Vale precisar que el episodio 7 de la temporada 3 de la serie nos dejó con al menos un personaje principal muerto y varios arcos al borde del colapso.

En este contexto, el capítulo 8 llega con el peso extra de los rumores, ya que una parte importante de la audiencia sospecha que podría ser el cierre definitivo de toda la ficción.

Sea como sea, parece HBO tiene la última palabra, dado que el tráiler oficial tampoco despeja esa incógnita:

¿CUÁNDO SE LANZA EL CAPÍTULO 8 DE “EUPHORIA” - TEMPORADA 3?

El episodio 8 de la tercera temporada de “Euphoria”, titulado “In God We Trust” (en español: “En Dios confiamos”), se estrena el domingo 31 de mayo del 2026.

¿A QUÉ HORA SE LANZA EL CAPÍTULO 8 DE “EUPHORIA” - TEMPORADA 3?

Con una duración de 93 minutos en total, este capítulo se ha establecido como el más largo en toda la historia de la serie.

Para disfrutarlo, debes saber que respeta el horario de lanzamiento habitual de la producción.

Horario por países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 31 de mayo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 31 de mayo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 31 de mayo Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 31 de mayo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 31 de mayo España 3:00 a.m. del lunes 1 de junio

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 8 DE “EUPHORIA” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “Euphoria” es una producción exclusiva del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para ver el episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la serie.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL CAPÍTULO 8 DE “EUPHORIA” - TEMPORADA 3?

El capítulo 8 de la temporada 3 de “Euphoria” recoge las consecuencias directas de una entrega que no le dio respiro a nadie.

¡Cuidado con los spoilers ! Como muchos recordamos, en el anterior episodio, Rue (Zendaya) quedó expuesta después de un fallido intento de robo en casa de Laurie (Martha Kelly), y el final deberá resolver su suerte frente a las represalias.

Asimismo, la muerte de Nate (Jacob Elordi) convierte a Cassie (Sydney Sweeney) en viuda de manera abrupta, obligándola a mostrarse quebrada y sin el look glamoroso que la caracterizó durante toda la temporada.

Por si fuera poco, el enfrentamiento entre el jefe criminal Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) y la DEA alcanza su punto más crítico, con Rue atrapada en medio del conflicto.

Finalmente, el regreso de Ali (Colman Domingo) es otro de los focos de atención: el adelanto muestra un intercambio sobre la naturaleza humana entre él y nuestra protagonista que retoma la dimensión más filosófica de la serie.

Y tú, ¿ya estás listo para ver este final?

Alexa Demie le da vida a la icónica Maddy Perez en la serie dramática "Euphoria" (Foto: HBO)