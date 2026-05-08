El Día de la Madres se celebra en distintas fechas alrededor del mundo, pero el segundo domingo de mayo es el más común, fecha en la que Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica festejan ese día tan importante. Mientras que países como México, Guatemala y El Salvador lo celebran cada 10 de mayo. Pero en 2026, estos dos grupos coinciden en el día de celebración. Por lo tanto, es un fin de semana perfecto para compartir momentos especiales con historias inolvidables, personajes entrañables y grandes emociones para disfrutar en familia.

HBO Max, al igual que otras plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, cuenta con varias películas y series ideales para el Día de la Madre. Estas son las recomendaciones para un maratón junto a mamá, desde clásicos que sin duda provocarán nostalgia hasta dramas, romances y aventuras que emocionan a todos los miembros de la familia.

ESTAS PELÍCULAS Y SERIES QUE PUEDES VER EL DÍA DE LAS MADRES EN HBO MAX

Gilmore Girls

La historia de Lorelai Gilmore y su hija adolescente Rory es un clásico para el Día de las Madres. Esta comedia dramática creada por Amy Sherman-Palladino narra la estrecha relación de madre e hija, la ambición de Rory por estudiar en una universidad de la Ivy League, y los dramas familiares y amorosos de ambas. Las siete temporadas de “Gilmore Girls“ están disponibles en HBO Max.

"Gilmore Girls", protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, se centra en la búsqueda del amor, la independencia, la educación y los lazos familiares (Foto: The CW)

Hechizo de amor

Basada en la novela homónima de Alice Hoffman, “Practical Magic” (“Hechizo de amor”) es una de las películas más aclamadas de los años 90 y reúne a dos de las actrices más emblemáticas del cine, Sandra Bullock y Nicole Kidman, en una historia que combina fantasía, romance y drama.

La película dirigida por Griffin Dunne sigue a las hermanas Sally (Bullock) y Gillian Owens (Kidman), criadas en una familia de brujas, que se ven obligadas a lidiar con la maldición familiar que las aflige: todo hombre que se enamore de una Owens está condenado a una muerte inesperada.

Todo en todas partes al mismo tiempo

“Todo en todas partes al mismo tiempo” (“Everything Everywhere All at Once”) es una comedia dramática de ciencia ficción que sigue a Evelyn Wang, una inmigrante china agotada que intenta salvar el multiverso explorando sus vidas alternativas para combatir una amenaza nihilista. La película mezcla acción y humor absurdo para explorar temas de familia, existencialismo y aceptación. La ganadora del Oscar a la Mejor Película de 2023 también está disponible en HBO Max.

"Todo en todas partes al mismo tiempo" aborda la depresión existencialista, el arrepentimiento por metas no logradas y el valor de los pequeños momentos de conexión familiar (Foto: A24)

Como agua para chocolate

Basada en la novela de Laura Esquivel, “Como agua para chocolate” es un drama romántico de realismo mágico ambientado en la Revolución Mexicana. La popular serie de HBO Max fue dirigida por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos, protagonizada por Irene Azuela, Azul Guaita, Ari Brickman y Andrés Baida, y narra la historia de amor prohibido entre Tita De la Garza y Pedro Muzquiz, atravesada por la intervención de Mamá Elena, quien se interpone con tradiciones y mandatos, que derivan en conflictos familiares que los separan.