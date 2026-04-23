“Half Man” (en español: “Hombre a medias”) es la nueva miniserie dramática escrita y protagonizada por Richard Gadd, la cual aterriza en HBO Max como una propuesta provocadora sobre la masculinidad y las relaciones entre hombres. Así, si no quieres quedarte fuera de la conversación, esta nota es para ti: aquí Gestión Mix te cuenta cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo de la producción televisiva.

Vale precisar que la serie sigue—durante cuatro décadas—la relación entre Niall Kennedy (Jamie Bell) y Ruben Pallister (Richard Gadd), dos hombres que se consideran hermanos sin compartir lazos de sangre.

Entonces, la historia arranca con el sorpresivo regreso de Ruben a la boda de Niall y un estallido de violencia que los obliga a mirar hacia atrás... con el fin de entender cómo el trauma y los silencios moldearon su relación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Half Man”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “HALF MAN”

La serie dramática se compone de 6 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Episodio 1: jueves 23 de abril del 2026

jueves 23 de abril del 2026 Episodio 2: jueves 30 de abril del 2026

jueves 30 de abril del 2026 Episodio 3: jueves 7 de mayo del 2026

jueves 7 de mayo del 2026 Episodio 4: jueves 14 de mayo del 2026

jueves 14 de mayo del 2026 Episodio 5: jueves 21 de mayo del 2026

jueves 21 de mayo del 2026 Episodio 6 (final): jueves 28 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “HALF MAN”?

En Estados Unidos, los capítulos de “Half Man” llegan a HBO Max a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

En Latinoamérica y España, por su parte, están programados para estrenarse los viernes. Es decir, un día después de su lanzamiento estadounidense.

Finalmente, en el Reino Unido, los episodios se liberan en BBC iPlayer los viernes a las 6:00 a.m. (BST).

¿DÓNDE VER “HALF MAN”?

Tal como mencionamos previamente, “Half Man” forma parte del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Half Man", serie que desarrolla su trama a lo largo de 6 episodios (Foto: BBC Studios / HBO)