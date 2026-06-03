El próximo 1 de julio se perfila como una de las fechas más decisivas del año en Florida, cuando comenzará a aplicarse un amplio paquete de leyes que tocará casi todos los aspectos de la vida diaria: educación, seguridad pública, salud, transporte, derechos de los consumidores e incluso temas relacionados con las mascotas. Falta poco menos de un mes y, tras la reciente sesión legislativa estatal, decenas de proyectos ya fueron firmados por el gobernador Ron DeSantis y están listos para entrar en vigor en todo el estado, que ya se prepara para otro verano de cambios, huracanes y decisiones clave para sus residentes.

Si algo caracteriza a este paquete de leyes, que incluye 87 nuevas normativas, es su diversidad. Algunas medidas endurecen sanciones penales, otras amplían beneficios para determinados sectores de la población y varias buscan modernizar procesos gubernamentales. Para quienes viven en Florida, trabajan en el estado o tienen familiares allí, vale la pena conocer qué establece cada una de estas normas y cómo podrían impactar en el día a día.

Los ciudadanos de Florida deberán acostumbrarse a este paquete de leyes que entra en vigor en menos de un mes (Foto: AFP)

Una de las leyes más relevantes para los conductores es la HB 35. La norma amplía la definición de “infractor habitual de tránsito” para incluir a quienes sean condenados por conducir sin una licencia válida.

Lo que debemos tener en cuenta aquí es que la infracción se suma al listado de delitos que pueden provocar que una persona sea catalogada por el estado como infractor habitual cuando acumula varias condenas dentro de un período de cinco años.

Una vez que alguien recibe esa clasificación, seguir conduciendo puede derivar en un delito grave de tercer grado, con consecuencias mucho más severas que una simple multa de tránsito.

SB 52 — Servicios de seguridad en lugares de culto

La SB 52 aclara el alcance de las leyes estatales que regulan los servicios privados de seguridad e investigación.

A partir de julio, los voluntarios que proporcionen seguridad armada en iglesias, mezquitas, sinagogas y otros centros religiosos quedarán excluidos de determinadas regulaciones aplicables a empresas privadas de seguridad.

La intención es ofrecer mayor certeza jurídica a las organizaciones religiosas que cuentan con equipos de voluntarios para proteger a sus congregaciones.

HB 89 — Recetas veterinarias

Los dueños de mascotas tendrán más información y libertad de elección gracias a esta nueva ley.

La HB 89 obliga a los veterinarios con licencia a informar claramente a sus clientes que tienen derecho a solicitar una receta escrita para comprar medicamentos en la farmacia de su preferencia.

Además, si la propia clínica veterinaria puede suministrar el medicamento, también deberá comunicarlo para que el cliente compare opciones antes de tomar una decisión.

SB 124 — Florida Virtual School

Esta medida introduce ajustes administrativos relacionados con la Florida Virtual School, una de las plataformas de educación a distancia más importantes del estado.

Aunque los cambios son principalmente técnicos, uno de los más destacados consiste en incluir a todos los estudiantes de tiempo completo y parcial dentro de los cálculos oficiales utilizados para la financiación y planificación educativa.

La actualización busca reflejar con mayor precisión la cantidad real de estudiantes que utilizan el sistema.

HB 131 — Curadores de herencias

La HB 131 modifica varias disposiciones relacionadas con la administración de patrimonios y herencias.

Entre otras cosas, actualiza requisitos vinculados a las garantías que deben presentar los curadores y establece nuevas reglas sobre cuándo los tribunales pueden designar a estas personas para administrar bienes.

La medida busca hacer más eficiente el manejo de determinados procesos sucesorios.

HB 167 — Minería de fosfato

Florida tiene una larga historia vinculada a la minería de fosfato y esta ley aborda precisamente algunas consecuencias ambientales derivadas de esa actividad.

La HB 167 crea una defensa jurídica frente a determinadas demandas por contaminación cuando el origen del problema esté relacionado con antiguas minas de fosfato y se cumplan ciertos requisitos establecidos por la legislación.

Los defensores de la medida sostienen que brinda mayor claridad legal para resolver conflictos vinculados a actividades históricas.

HB 178 — Atletismo escolar

Esta ley permitirá que entrenadores principales de equipos deportivos escolares utilicen recursos personales para ayudar a sus estudiantes.

La asistencia podrá incluir alimentos, transporte y servicios de recuperación física para atletas.

Sin embargo, existe un límite importante: los entrenadores no podrán destinar más de 15.000 dólares por equipo cada año escolar.

El objetivo es permitir apoyo adicional sin alterar las reglas de competencia deportiva establecidas por las asociaciones escolares.

SB 182 — Programa de mentoría para maestros

La calidad educativa es uno de los temas que más preocupa a las autoridades de Florida y esta ley apunta directamente a ese desafío.

La SB 182 crea un programa de capacitación y mentoría para docentes experimentados.

Los maestros seleccionados podrán ser asignados a escuelas con calificaciones “D” o “F” para ayudar a fortalecer el desempeño académico y apoyar a otros educadores.

La expectativa es que la experiencia de estos mentores contribuya a mejorar los resultados escolares.

SB 192 — Fondos para pacientes

Esta ley elimina un límite económico que afectaba a ciertos tratamientos quiroprácticos.

Hasta ahora, los quiroprácticos tenían restringido el monto de los adelantos que podían cobrar por exámenes o tratamientos.

Con la eliminación del tope de 1.500 dólares, los profesionales tendrán mayor flexibilidad financiera para gestionar determinados servicios médicos.

SB 212 — Delincuentes sexuales

Se trata de una de las medidas penales más estrictas aprobadas durante esta sesión legislativa.

La SB 212 amplía las restricciones aplicables a personas condenadas por determinados delitos sexuales cometidos contra menores de 16 años.

Entre los cambios más importantes destacan:

Nueva restricción Cambio Residencia Prohibición de vivir a menos de 1.000 pies de una piscina pública Contacto con menores Posibilidad de arresto sin orden judicial Escuelas Restricciones más estrictas en instalaciones educativas Merodeo Distancia mínima aumenta de 300 a 500 pies

La ley busca reforzar la protección de menores en espacios frecuentados por niños.

HB 245 — Cambio de terminología legal

La HB 245 reemplaza oficialmente el término “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil” dentro de la legislación estatal.

Aunque el cambio no modifica delitos ni sanciones, sí adapta el lenguaje jurídico para reflejar con mayor precisión la naturaleza criminal de estos actos.

La modificación sigue una tendencia observada en distintos estados y organismos especializados.

HB 249 — Nuevo buque insignia estatal

Esta ley tiene un carácter principalmente simbólico e histórico.

La HB 249 reemplaza al histórico Western Union como buque insignia oficial del estado y otorga ese reconocimiento al S.S. American Victory.

La medida busca destacar el valor histórico de esta embarcación vinculada a la Segunda Guerra Mundial.

HB 271 — Compañías de fianzas

La HB 271 establece que las aseguradoras extranjeras dedicadas a fianzas deberán cumplir los mismos requisitos de reporte que las compañías nacionales.

El objetivo es garantizar igualdad regulatoria dentro del mercado y mejorar la supervisión estatal sobre estas empresas.

Esta es una de las leyes más importantes para la protección de víctimas.

La norma endurece las sanciones para agresores reincidentes y aumenta significativamente las ayudas económicas destinadas a personas afectadas por violencia doméstica.

Nuevos montos de asistencia:

Concepto Antes Ahora Ayuda por reubicación US$1.500 US$2.500 Máximo vitalicio US$3.000 US$5.000

Además, los jueces podrán considerar nuevas circunstancias al evaluar órdenes de protección, incluyendo amenazas contra mascotas familiares.

SB 288 — Cooperativas eléctricas

La SB 288 modifica una disposición relacionada con cooperativas eléctricas rurales.

La actualización limita el alcance de ciertas restricciones legales únicamente a las cooperativas que venden electricidad directamente al consumidor final.

Se trata de un ajuste regulatorio dirigido a aclarar el funcionamiento de estas organizaciones.

SB 290 — Agricultura y Servicios al Consumidor

Esta ley introduce múltiples cambios dentro del ámbito del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

Entre los aspectos más destacados se encuentra la prohibición de que gobiernos locales prohíban el uso de equipos de jardinería impulsados por gasolina.

También se establecen sanciones penales para quienes reciban ayuda no autorizada durante exámenes destinados a obtener licencias comerciales de conducción.

La violencia doméstica vuelve a aparecer en el paquete legislativo mediante la SB 296.

La ley ordena estudiar la viabilidad de crear un sistema de alertas de emergencia 911 específicamente destinado a situaciones de violencia doméstica y violencia en relaciones de pareja.

Los resultados del análisis deberán presentarse a las autoridades legislativas antes del 31 de enero de 2027.

SB 302 — Resiliencia costera

Florida continúa enfrentando desafíos relacionados con el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos.

La SB 302 protege determinadas áreas ambientales al prohibir actividades de dragado o relleno en terrenos sumergidos de Terra Ceia Aquatic Preserve, salvo excepciones específicas.

Al mismo tiempo, busca agilizar permisos para proyectos naturales destinados a fortalecer la resiliencia costera.

SB 340 — Capacitación sobre trata de personas

La trata de personas sigue siendo una prioridad para las autoridades estatales.

Por ello, la SB 340 exige que los estudiantes de programas de enfermería profesional y práctica completen un curso de dos horas sobre trata de personas antes de presentar el examen NCLEX.

Aunque la ley entra en vigor el 1 de julio, el requisito comenzará a aplicarse a quienes soliciten rendir el examen a partir del 1 de julio de 2027.

La medida busca que más profesionales de la salud puedan identificar señales de explotación y colaborar con las autoridades en la detección temprana de estos delitos.

HB 355 — Protección de pacientes pediátricos

La HB 355 busca fortalecer la atención médica que reciben niños y adolescentes en los departamentos de emergencia de los hospitales de Florida.

La ley ordena que la Agency for Health Care Administration (AHCA) establezca estándares mínimos de atención pediátrica para las salas de emergencia. Además, todos los hospitales que cuenten con estos servicios deberán desarrollar protocolos específicos para atender adecuadamente a pacientes menores de edad.

La intención es garantizar que los hospitales estén mejor preparados para responder a emergencias pediátricas y ofrecer una atención más uniforme en todo el estado.

SB 386 — Equipos agrícolas defectuosos

Esta ley introduce nuevas protecciones para agricultores y compradores de maquinaria agrícola.

La SB 386 crea un procedimiento formal para reclamar cuando un equipo agrícola presenta defectos de fabricación. El comprador podrá notificar el problema durante el período de garantía o dentro del primer año posterior a la entrega original.

Si el defecto no puede resolverse adecuadamente, el fabricante deberá reemplazar el equipo o reembolsar su valor, lo que representa una protección importante para un sector clave de la economía floridana.

SB 422 — Tarifas aeroportuarias y aeronaves ligeras

La SB 422 limita la capacidad de los aeropuertos para utilizar información proveniente de sistemas ADS-B como base para cobrar determinadas tarifas.

La restricción se aplica a aeronaves de hasta 12.499 libras que operan bajo normas de la Administración Federal de Aviación.

En términos prácticos, los aeropuertos no podrán utilizar esos datos para imponer cargos únicamente porque una aeronave despegó, aterrizó o ingresó en determinado espacio aéreo.

HB 425 — Cementerios históricos afroamericanos

Esta legislación busca ayudar a la preservación de cementerios históricos afroamericanos registrados oficialmente.

La HB 425 permite que, cuando un cementerio venda terrenos excedentes para financiar su mantenimiento a largo plazo, los gobiernos locales aprueben administrativamente solicitudes de rezonificación compatibles con los usos del suelo circundante.

El propósito es generar recursos económicos que permitan conservar estos espacios históricos sin afectar su legado cultural.

SB 428 — Prevención de ahogamientos

Florida registra cada año numerosos incidentes relacionados con ahogamientos infantiles, por lo que esta ley apunta directamente a la prevención.

La SB 428 amplía el programa estatal de vales para clases de natación y eleva la edad máxima de elegibilidad para incluir a niños entre 1 y 7 años.

La medida pretende que más familias tengan acceso a formación acuática temprana, especialmente en un estado rodeado de playas, lagos, canales y piscinas.

HB 441 — Tierras de conservación

La HB 441 incorpora mayores requisitos de transparencia cuando un distrito de gestión del agua evalúe vender o intercambiar terrenos destinados a conservación ambiental.

A partir de julio, las autoridades deberán publicar información detallada sobre las parcelas involucradas, las áreas que seguirán protegidas y las razones por las que consideran que esos terrenos ya no son necesarios para fines de conservación.

La ley busca que el público tenga más información antes de que se adopten decisiones sobre espacios protegidos.

HB 445 — Delitos considerados peligrosos

Esta norma amplía la lista de delitos catalogados como especialmente peligrosos bajo la legislación de Florida.

La HB 445 incorpora determinadas infracciones vinculadas con explotación infantil y ciertos delitos informáticos de carácter sexual.

La consecuencia más importante es que las personas arrestadas por estos delitos tendrán mayores dificultades para obtener libertad provisional sin fianza monetaria durante las primeras etapas del proceso judicial.

HB 453 — Requisitos para diplomas de secundaria

La HB 453 introduce alternativas para estudiantes con discapacidades que buscan obtener un diploma estándar de escuela secundaria.

Una de las novedades permite sustituir un año de educación física mediante la participación en las Olimpiadas Especiales.

Además, dos años de banda de marcha podrán cumplir simultáneamente con los requisitos de educación física y artes escénicas, brindando mayor flexibilidad a los estudiantes.

SB 474 — Asuntos militares

Esta ley actualiza beneficios relacionados con empleados públicos que también prestan servicio militar.

La SB 474 amplía determinadas protecciones laborales para miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos y de la Florida State Guard.

También flexibiliza requisitos para acceder a programas de ayuda económica dirigidos a militares y veteranos.

SB 484 — Centros de datos

Los centros de datos se han convertido en una de las industrias tecnológicas de mayor crecimiento, pero también consumen enormes cantidades de electricidad.

La SB 484 prohíbe que las compañías eléctricas trasladen los costos asociados a estos centros a clientes residenciales y pequeños negocios.

Además, restringe el suministro eléctrico a centros de datos controlados por países considerados de preocupación para el estado y permite que las comunidades locales adopten regulaciones más estrictas.

HB 491 — Programas para agresores

La HB 491 permite que los programas de intervención para agresores incorporen actividades religiosas voluntarias como complemento de los tratamientos existentes.

Sin embargo, la ley mantiene intacto el requisito de que el contenido obligatorio continúe basado en modelos psicológicos y conductuales reconocidos.

La participación en actividades religiosas seguirá siendo opcional para los asistentes.

SB 504 — Cámaras corporales para inspectores

La tecnología de cámaras corporales sigue expandiéndose en distintas áreas gubernamentales.

La SB 504 obliga a las agencias públicas que permitan a inspectores utilizar cámaras corporales a desarrollar políticas claras sobre grabación, almacenamiento y manejo de los datos obtenidos.

El objetivo es garantizar transparencia y protección de la información recopilada.

SB 506 — Privacidad de grabaciones corporales

Esta ley complementa directamente a la SB 504.

La SB 506 establece excepciones a las leyes de acceso público para determinadas grabaciones obtenidas por cámaras corporales de inspectores.

La protección se aplicará cuando las imágenes hayan sido registradas dentro de viviendas privadas, centros de salud o lugares donde exista una expectativa razonable de privacidad.

HB 538 — Actividades extracurriculares

La HB 538 introduce varias modificaciones relacionadas con actividades extracurriculares y deportivas en las escuelas.

Entre los cambios más destacados se encuentran:

Uso de fondos de clubes de apoyo Posibilidad de pagar entrenadores Clasificación administrativa Mayor flexibilidad salarial Participación deportiva Estudiantes podrán competir en otras escuelas del distrito si su escuela no ofrece determinado deporte

La norma busca ampliar oportunidades para estudiantes y distritos escolares.

HB 561 — Reincorporación de docentes

Florida continúa enfrentando desafíos relacionados con la escasez de maestros.

Por ello, la HB 561 facilita el regreso al sistema educativo de docentes cuyas licencias expiraron.

La ley elimina la necesidad de repetir exámenes ya aprobados, crea licencias temporales y establece programas de capacitación gratuitos para ayudar a completar los requisitos pendientes.

HB 569 — Servicios para personas con discapacidad

La HB 569 modifica la gestión de instalaciones seguras administradas por la Agency for Persons with Disabilities.

La ley permite que determinados pacientes forenses y no forenses compartan espacios dentro de algunas instalaciones bajo condiciones específicas.

Según los promotores de la medida, esto permitirá utilizar de forma más eficiente los recursos disponibles.

SB 578 — Concientización sobre el Alzheimer

El envejecimiento de la población ha convertido al Alzheimer en una prioridad creciente para las autoridades sanitarias.

La SB 578 ordena desarrollar una iniciativa estatal de concientización sobre esta enfermedad y otras formas de demencia.

El programa deberá proporcionar información, recursos y apoyo adicional a residentes afectados y a sus familias.

SB 584 — Escuelas de conducción comercial

Esta legislación fortalece la supervisión de escuelas dedicadas a la formación de conductores comerciales.

La SB 584 permite que los recaudadores de impuestos de los condados colaboren con el Departamento de Seguridad Vial para investigar prácticas engañosas o fraudulentas dentro de este sector.

La medida busca aumentar la protección de los estudiantes y mejorar la calidad de la formación.

SB 590 — Prescripción de delitos relacionados con abuso infantil

La SB 590 amplía el plazo para procesar a quienes incumplan deliberadamente la obligación legal de denunciar sospechas de abuso infantil.

La ley suspende el cómputo del plazo de prescripción hasta que las autoridades descubran la omisión.

Esto permitirá que ciertos casos puedan investigarse incluso años después de haberse producido la falta de denuncia.

SB 598 — Servicios funerarios

Esta norma introduce diversas modificaciones en la regulación de funerarias y cementerios.

Entre otras medidas, prohíbe acuerdos que conviertan a determinadas empresas en proveedoras exclusivas de servicios funerarios para centros médicos o de cuidados paliativos.

Además, permite disponer de restos humanos bajo ciertas condiciones cuando los familiares autorizados no proporcionen instrucciones después de 90 días.

SB 628 — President Donald J. Trump Highway

La SB 628 es una de las leyes con mayor carga simbólica dentro del paquete legislativo.

La medida renombra múltiples carreteras en Florida y designa un tramo de 124 millas de la SR-80 como “President Donald J. Trump Highway”.

También cambia oficialmente el nombre del aeropuerto de Tallahassee a “Bobby Bowden-Tallahassee International Airport”.

SB 656 — Delitos contra menores en internet

La SB 656 cambia el nombre del programa estatal de subvenciones utilizado para combatir delitos contra menores en línea.

El antiguo programa de operaciones encubiertas pasa a denominarse “Internet Crimes Against Children Grant Program”.

Aunque el cambio parece administrativo, también reafirma la prioridad estatal de combatir la explotación infantil en internet y financiar investigaciones especializadas.

HB 679 — Registro de marcas comerciales

Esta ley moderniza el sistema de registro de marcas comerciales de Florida.

La HB 679 obliga al Departamento de Estado a utilizar las categorías de productos y servicios empleadas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Además, crea la obligación de desarrollar una plataforma digital para solicitudes y renovaciones, incorporando medidas de protección de datos para los usuarios.

SB 686 — Enclaves agrícolas

La SB 686 aborda el desarrollo de terrenos agrícolas rodeados por zonas urbanizadas.

Los propietarios de estos enclaves podrán presentar proyectos para construir viviendas unifamiliares y los gobiernos locales no podrán imponer requisitos más estrictos que los aplicados a desarrollos similares.

La intención es facilitar el aprovechamiento de terrenos que han quedado aislados por el crecimiento urbano.

HB 697 — Precios de medicamentos

La HB 697 fortalece la posición de farmacias independientes frente a los administradores de beneficios farmacéuticos, conocidos como PBM.

La ley prohíbe que estas entidades obliguen a una farmacia a vender medicamentos con pérdidas o que paguen menos a establecimientos independientes que a farmacias afiliadas.

También simplifica los procedimientos de apelación cuando se produzcan discrepancias en los reembolsos.

Con esta medida, Florida busca aumentar la competencia y mejorar las condiciones para pequeñas farmacias que operan en distintas comunidades del estado.

HB 753 — Consejeros escolares

La HB 753 modifica algunos requisitos exigidos a quienes desean trabajar como consejeros escolares en Florida.

La norma elimina ciertas obligaciones relacionadas con la preparación profesional y las competencias educativas que normalmente se exigen a los maestros de aula.

Sin embargo, es importante señalar que los distritos escolares conservarán la facultad de imponer requisitos adicionales si consideran que son necesarios para contratar consejeros.

La intención es ampliar el número de profesionales disponibles para cubrir vacantes en los centros educativos.

SB 772 — Seguros para gafas y dispositivos ópticos

La tecnología también llega al mercado de los seguros.

La SB 772 amplía el alcance de las licencias limitadas para agentes que comercializan seguros relacionados con dispositivos electrónicos portátiles.

A partir de julio, estas licencias también podrán utilizarse para comercializar seguros destinados a gafas inteligentes y otros productos ópticos, incluso cuando no incorporen componentes electrónicos.

SB 800 — Ejercicio ilegal de la ingeniería

Florida endurece las sanciones contra quienes practiquen ingeniería sin la licencia correspondiente.

La SB 800 establece una escala progresiva de multas para reincidentes:

Segunda violación US$10.000 Tercera violación US$15.000 Cuarta violación US$20.000 Quinta o posteriores US$25.000

Las autoridades sostienen que la medida busca proteger la seguridad pública y garantizar que los proyectos de ingeniería sean desarrollados por profesionales debidamente autorizados.

HB 803 — Permisos de construcción

La HB 803 introduce cambios importantes para desarrolladores y propietarios de inmuebles comerciales.

Por un lado, limita determinadas regulaciones locales relacionadas con los requisitos de acristalamiento en edificios comerciales.

Por otro, establece tarifas más reducidas cuando los proyectos recurren a proveedores privados para ciertas inspecciones.

Además, fija nuevas reglas sobre la vigencia de determinados permisos de construcción.

SB 844 — Anemia falciforme

Esta ley incorpora nuevos contenidos educativos para profesionales médicos.

La SB 844 exige que los cursos obligatorios sobre prescripción de sustancias controladas incluyan información relacionada con el tratamiento del dolor en pacientes con anemia falciforme.

La medida busca mejorar la atención de personas que conviven con esta enfermedad y que frecuentemente requieren tratamientos específicos para controlar episodios de dolor intenso.

SB 848 — Tratamiento de aguas pluviales

La gestión del agua continúa siendo una prioridad para Florida.

La SB 848 permite utilizar medidas compensatorias de tratamiento de aguas pluviales cuando la calidad existente del agua impida cumplir determinados estándares ambientales.

La ley también exige documentación financiera adicional para ciertos proyectos regionales de gestión hídrica.

Los defensores de la iniciativa consideran que aportará mayor flexibilidad sin abandonar los objetivos ambientales.

HB 851 — Capacitación sobre autismo

La HB 851 busca mejorar la preparación de docentes y administradores escolares.

La norma obliga a cada distrito escolar a ofrecer al menos una oportunidad anual de capacitación especializada en autismo.

El objetivo es proporcionar herramientas que permitan identificar necesidades específicas y mejorar la atención educativa de estudiantes dentro del espectro autista.

HB 867 — Punción seca

Esta legislación amplía las funciones que pueden desempeñar los terapeutas ocupacionales.

La HB 867 autoriza la práctica de la denominada “punción seca” o dry needling, una técnica utilizada para tratar determinadas afecciones musculares.

No obstante, la ley también establece requisitos mínimos de experiencia, educación y entrenamiento para garantizar que el procedimiento se realice de manera segura.

HB 883 — Compañías de seguros cautivas

La HB 883 crea un nuevo marco regulatorio para compañías de seguros conocidas como protected cell captive insurance companies.

Estas entidades permiten gestionar riesgos de manera especializada para determinados grupos empresariales.

Con esta ley, Florida busca posicionarse como un destino atractivo para este segmento del mercado asegurador.

Esta es una de las leyes más comentadas de la sesión legislativa.

La HB 905 busca limitar la influencia de países considerados una amenaza para los intereses estatales.

La legislación menciona específicamente a:

China

Rusia

Irán

Corea del Norte

Cuba

Entre otras medidas, restringe determinadas donaciones extranjeras, impone controles sobre acuerdos de adopción y gestación subrogada y endurece sanciones para delitos cometidos en beneficio de estos gobiernos.

HB 913 — Fondos para servicios a reclusos

La HB 913 redefine el uso de recursos económicos dentro de instituciones penitenciarias operadas por contratistas.

La ley establece que determinados fondos deberán utilizarse exclusivamente para programas de reinserción social y mejoras relacionadas con salud, bienestar y medio ambiente dentro de los establecimientos.

Los legisladores esperan que esto contribuya a reducir la reincidencia y mejorar las condiciones institucionales.

HB 919 — Aeropuerto Donald Trump

La HB 919 otorga al estado la autoridad exclusiva para nombrar aeropuertos comerciales importantes.

Como resultado, el actual Palm Beach International Airport pasará a llamarse “President Donald J. Trump International Airport”.

La medida no afecta a otros aeropuertos importantes del estado, que conservarán sus nombres actuales.

HB 925 — Secretarios de tribunales

La HB 925 incrementa la financiación destinada a las oficinas de los secretarios judiciales.

Lo relevante es que el aumento de recursos no implica nuevas tarifas para los ciudadanos ni incrementos en los cargos actualmente existentes.

La intención es fortalecer el funcionamiento administrativo de los tribunales sin generar costos adicionales para los usuarios.

HB 927 — Planificación territorial local

Esta ley introduce cambios en la revisión de proyectos de desarrollo urbano.

La HB 927 obliga a determinados gobiernos locales a crear registros de contratistas calificados que puedan participar en revisiones preliminares de planos, permisos y subdivisiones.

Según sus promotores, la medida podría agilizar la evaluación de proyectos inmobiliarios.

HB 929 — Regulación de chickees

Los chickees son estructuras tradicionales asociadas históricamente con las tribus Seminole y Miccosukee.

La HB 929 impide que gobiernos locales adopten normas que bloqueen su construcción cuando se cumplan determinadas condiciones.

La ley busca preservar prácticas culturales y arquitectónicas vinculadas a estas comunidades indígenas.

HB 961 — Firmas electrónicas

La digitalización de trámites continúa avanzando en Florida.

La HB 961 exige que las compañías de seguros implementen procedimientos de seguridad específicos para el uso de firmas electrónicas.

Los sistemas utilizados deberán cumplir con los estándares aceptados por las autoridades estatales encargadas de supervisar estos procesos.

SB 984 — Beneficios para bomberos

Esta legislación amplía beneficios para bomberos diagnosticados con cáncer.

Actualmente existe un pago único por discapacidad de 25.000 dólares asociado a ciertos diagnósticos.

La SB 984 amplía el acceso a estos beneficios y permite que también puedan recibirlos antiguos bomberos bajo determinadas circunstancias.

La medida reconoce los riesgos ocupacionales asociados a esta profesión.

SB 1004 — Venta de mascotas

La SB 1004 incorpora nuevas protecciones para consumidores que compran mascotas.

Entre los cambios destacan:

Nueva protección Descripción Transparencia financiera Información obligatoria sobre financiamiento Historial médico Entrega de registros veterinarios Cancelación de contratos Posible en ciertos casos de enfermedad Información al consumidor Explicación escrita de derechos legales

Las infracciones podrán ser perseguidas bajo la legislación estatal contra prácticas comerciales engañosas.

SB 1022 — Iniciativas para la infancia

La SB 1022 crea nuevas redes comunitarias de apoyo infantil en los condados de Bay y Broward.

Estos programas están diseñados para mejorar resultados educativos, económicos y sanitarios en comunidades consideradas vulnerables.

La filosofía detrás de la ley consiste en coordinar recursos públicos y privados para abordar problemas sociales complejos.

HB 1031 — Sistema de devolución de llamadas

La HB 1031 establece un programa piloto en dos agencias estatales.

El objetivo es implementar sistemas que permitan a los ciudadanos solicitar una devolución de llamada en lugar de esperar en línea durante largos períodos.

La medida podría mejorar la experiencia de quienes buscan asistencia gubernamental.

HB 1069 — Verificaciones de antecedentes

Esta ley introduce varias modificaciones relacionadas con verificaciones de antecedentes.

Entre ellas:

Prohíbe que una persona actúe como entrenador deportivo sin superar determinadas verificaciones.

Define qué tipos de voluntarios deben someterse a estos controles.

Protege ciertos derechos relacionados con registros sellados o eliminados judicialmente.

La intención es fortalecer la seguridad en actividades deportivas juveniles.

HB 1073 — Carta de Derechos para miembros de juntas escolares

La HB 1073 crea una especie de carta de derechos para integrantes de juntas escolares.

Entre otras facultades, los miembros tendrán mayor acceso a documentos distritales, información presupuestaria y capacidad para solicitar datos relevantes sobre la gestión educativa.

La ley también protege su derecho a expresar públicamente opiniones sobre asuntos escolares.

HB 1085 — Ciberseguridad local

Los ataques informáticos se han convertido en una preocupación creciente para gobiernos locales.

La HB 1085 crea un programa de protección cibernética administrado por Cyber Florida dentro de la University of South Florida.

La iniciativa ayudará a municipios y condados a desarrollar estrategias de gestión de riesgos y defensa frente a amenazas digitales.

HB 1093 — Vertipuertos

Florida también se prepara para nuevas formas de transporte aéreo.

La HB 1093 incorpora vertipuertos y sistemas de carga asociados dentro de proyectos elegibles para asociaciones público-privadas.

Además, autoriza al Departamento de Transporte de Florida a financiar completamente ciertos proyectos cuando no existan fondos federales disponibles.

HB 1103 — Restricciones para embarcaciones

La HB 1103 amplía facultades locales para gestionar embarcaciones abandonadas o en riesgo de convertirse en chatarra náutica.

También permite regular velocidades y operaciones de navegación en determinadas zonas donde existan riesgos de visibilidad reducida.

La meta es mejorar la seguridad en vías navegables.

HB 1113 — Aplicación de normas náuticas

Complementando la legislación anterior, esta medida permite que funcionarios de control municipal hagan cumplir ciertas disposiciones relacionadas con embarcaciones deterioradas.

Los gobiernos locales podrán otorgar estas facultades mediante ordenanzas.

HB 1121 — Servicios para adultos mayores

La HB 1121 modifica programas dirigidos a personas mayores y ciudadanos con discapacidad.

Uno de los cambios más destacados permite utilizar subsidios estatales para adquirir alimentos y suplementos nutricionales.

La medida busca mejorar la calidad de vida de personas que reciben atención domiciliaria.

HB 1159 — Delitos sexuales

Esta es una de las leyes penales más severas aprobadas durante la sesión.

La HB 1159 endurece sanciones para múltiples delitos relacionados con explotación sexual infantil.

Entre las modificaciones se incluyen:

Nuevas penas mínimas obligatorias.

Incremento de condenas para reincidentes.

Creación de nuevos delitos relacionados con material generado artificialmente.

Nuevas restricciones para personas condenadas por delitos sexuales que involucren animales.

Los legisladores argumentan que la ley responde a nuevas modalidades de explotación digital.

HB 1175 — Centros quirúrgicos ambulatorios

La HB 1175 actualiza estándares de diseño para determinadas instalaciones quirúrgicas.

La norma permite que ciertos centros atiendan hasta seis pacientes simultáneamente bajo condiciones específicas.

El cambio busca modernizar requisitos sin comprometer la seguridad de los pacientes.

HB 1201 — Salud estudiantil

La HB 1201 actualiza protocolos relacionados con estudiantes que padecen epilepsia o trastornos convulsivos.

Además de ampliar la cobertura a escuelas chárter, exige la colocación de carteles informativos sobre cómo actuar ante una convulsión.

La ley también incorpora nuevas obligaciones de capacitación para personal escolar.

HB 1217 — Emisiones de gases de efecto invernadero

La HB 1217 convierte a Florida en uno de los estados con una postura más firme contra las políticas conocidas como “cero emisiones netas” o net-zero.

La ley prohíbe que el estado y los gobiernos locales adopten o hagan cumplir políticas destinadas a alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero. También bloquea la posibilidad de imponer impuestos al carbono.

Los defensores de la medida sostienen que busca evitar regulaciones que puedan incrementar los costos energéticos para hogares y empresas. Sus críticos, en cambio, consideran que podría dificultar algunos esfuerzos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

HB 1219 — Andrew “Red” Harris Spoil Island

No todas las leyes aprobadas implican cambios regulatorios complejos. Algunas tienen un carácter conmemorativo.

La HB 1219 designa oficialmente una isla de manglares ubicada en Jupiter Sound como “Andrew ‘Red’ Harris Spoil Island”.

La denominación rinde homenaje a Andrew “Red” Harris, empresario local y residente de Jupiter, fallecido en un accidente náutico. La medida busca reconocer su legado dentro de la comunidad.

SB 1246 — Fondo para educación en enfermería y ciencias de la salud

Florida continúa enfrentando desafíos relacionados con la disponibilidad de personal sanitario.

La SB 1246 amplía el alcance del programa Linking Industry to Nursing Education Fund, que originalmente estaba enfocado exclusivamente en la formación de enfermeros.

Con la nueva legislación, los recursos también podrán utilizarse para combatir la escasez de profesionales en otros programas de ciencias de la salud, permitiendo una respuesta más amplia a las necesidades del mercado laboral.

HB 1279 — Incentivos para docentes destacados

La HB 1279 busca atraer a maestros con alto rendimiento hacia escuelas con resultados académicos más bajos.

La ley permite que los distritos escolares otorguen incentivos salariales inmediatos a estos educadores, incluso sin necesidad de negociaciones colectivas previas.

Además, incorpora bonificaciones para maestros y distritos que impartan cursos avanzados del programa Florida Advanced Courses (FACTs), equiparándolos con incentivos ya existentes para programas como AP, AICE e IB.

Principales cambios:

Medida Objetivo Bonos para docentes destacados Llevar talento a escuelas con bajo rendimiento Incentivos inmediatos Agilizar la contratación Bonificaciones FACTs Expandir cursos avanzados

SB 1296 — Reformas a sindicatos escolares

La SB 1296 es una de las normas laborales más relevantes aprobadas este año.

La ley endurece los requisitos para que determinados sindicatos escolares mantengan su certificación.

A partir de ahora, será necesario que participe al menos el 50% de los miembros elegibles en las elecciones de recertificación sindical.

Asimismo, incrementa las sanciones económicas para huelgas ilegales.

Nuevas multas por huelgas ilegales:

Situación Multa máxima Antes de la ley US$20.000 diarios Con la nueva ley US$40.000 diarios

Los promotores sostienen que la medida fortalece la transparencia sindical y evita bloqueos en negociaciones salariales. Los sindicatos han expresado preocupación por el impacto que podría tener sobre su funcionamiento.

HB 1337 — Administración de herencias

La HB 1337 modifica diversas normas relacionadas con sucesiones y administración de bienes tras un fallecimiento.

Uno de los principales objetivos es reducir la necesidad de intervención judicial en procedimientos relativamente simples.

Entre los cambios más relevantes destacan:

Mayor autoridad para representantes personales respecto a cajas de seguridad.

Capacidad expresa para iniciar acciones legales en defensa de sus funciones.

Ampliación de los límites considerados como “patrimonios pequeños”, facilitando procesos simplificados.

La intención es agilizar la distribución de bienes y reducir costos para las familias.

HB 1407 — Demandas por discriminación laboral

La HB 1407 establece plazos más claros para quienes denuncien discriminación laboral ante las autoridades estatales.

La legislación fija límites temporales específicos para presentar demandas judiciales después de haber presentado una queja administrativa.

Según sus impulsores, esto aporta mayor seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

HB 1417 — Protección ambiental

La HB 1417 elimina oficialmente la Environmental Regulation Commission.

Los legisladores consideran que esta decisión permitirá agilizar la elaboración y aprobación de normas ambientales dentro del estado.

Además, la ley obliga a incorporar mejores prácticas de manejo de aguas pluviales en proyectos de construcción de instalaciones solares.

La combinación de ambas medidas busca simplificar procesos administrativos sin abandonar objetivos de protección ambiental.

HB 1443 — Registro estatal de Parkinson

Florida crea una nueva herramienta para estudiar la enfermedad de Parkinson.

La HB 1443 ordena al Florida Institute for Parkinson’s Disease, ubicado en la University of South Florida, establecer un registro estatal de pacientes.

A partir del 1 de enero de 2027, los médicos deberán reportar determinadas métricas reconocidas a nivel nacional sobre pacientes diagnosticados con esta enfermedad.

Las autoridades esperan que esta base de datos ayude a mejorar la investigación científica y la planificación de servicios médicos.

HB 1445 — Protección de datos del registro de Parkinson

La creación del registro estatal viene acompañada de nuevas medidas de privacidad.

La HB 1445 protege la información identificable de los pacientes incluida dentro del registro creado por la HB 1443.

De esta manera, datos personales sensibles quedarán exentos de divulgación pública.

La protección estará vigente al menos hasta octubre de 2031, salvo que la Legislatura decida extenderla.

HB 1471 — Organizaciones terroristas

La HB 1471 figura entre las leyes más amplias y controvertidas aprobadas durante la sesión legislativa.

Introduce numerosos cambios relacionados con terrorismo, seguridad nacional y educación superior.

Aspectos más importantes:

Medida Explicación Designación de organizaciones terroristas Florida podrá crear procesos propios para identificar grupos terroristas Escuelas privadas Se restringe la participación de instituciones vinculadas a grupos terroristas o pandillas Universidades públicas Se limita el uso de fondos estatales para programas que apoyen organizaciones terroristas Estudiantes con visa Se refuerzan mecanismos de reporte cuando existan actividades de promoción de grupos terroristas Protección constitucional Tribunales no podrán aplicar leyes extranjeras o religiosas que vulneren derechos constitucionales

La administración estatal argumenta que la ley fortalece la seguridad pública y protege instituciones educativas frente a influencias extremistas.

HB 1473 — Confidencialidad en asuntos de terrorismo

Esta ley complementa directamente la HB 1471.

La HB 1473 crea una excepción a las normas de acceso público para determinados documentos relacionados con investigaciones y designaciones de organizaciones terroristas.

El objetivo es evitar que información sensible pueda comprometer operaciones de seguridad o investigaciones en curso.

HB 1509 — Licencias para veterinarios de otros estados

La última de estas leyes busca facilitar la llegada de profesionales veterinarios a Florida.

La HB 1509 elimina el requisito que obligaba a ciertos solicitantes a demostrar tres años consecutivos de licencia activa fuera del estado antes de solicitar el reconocimiento profesional.

Con la nueva norma, bastará con que la licencia emitida en otro estado se encuentre en buen estado (“good standing”).

La medida pretende reducir barreras burocráticas y ayudar a cubrir la creciente demanda de servicios veterinarios en Florida.

¿En qué áreas impactan más las nuevas leyes de Florida?

Después de revisar una por una las normas aprobadas y firmadas por el gobernador Ron DeSantis, queda claro que el paquete legislativo que entra en vigor el 1 de julio toca prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria en el estado.

Los sectores más afectados serán:

Educación pública y universidades.

Seguridad pública y justicia penal.

Salud y servicios médicos.

Medio ambiente y recursos naturales.

Infraestructura y construcción.

Protección al consumidor.

Mercado laboral.

Agricultura.

Bienestar infantil.

Transporte terrestre, marítimo y aéreo.

En conjunto, estas medidas representan uno de los paquetes legislativos más amplios aprobados por la Legislatura de Florida durante 2025 y que comenzarán a producir efectos concretos para residentes, trabajadores, empresas, estudiantes y gobiernos locales a partir del 1 de julio.