El miércoles 5 de agosto del 2026, la serie colombiana “Cien años de soledad” (en inglés: “One Hundred Years of Solitude”) regresa a Netflix con la parte final de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, y con ese estreno vuelve también la gran duda de los fans antes de darle play: quién interpreta a quién en esta etapa de la familia Buendía. Por eso, en esta guía del elenco de Gestión Mix, encontrarás, personaje por personaje, qué actor se pone en la piel de cada integrante de la saga, con varios rostros conocidos que regresan a Macondo y nuevas caras que se suman al cierre de la historia.

Vale precisar que, en esta segunda parte, la ficción retoma la historia de los Buendía tras el armisticio y la firma del Tratado de Neerlandia, en un Macondo donde la paz nunca termina de llegar.

Así, las tensiones políticas, los viejos rencores y los inminentes cambios preparan el terreno para el cierre definitivo del relato.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Cien años de soledad” - Temporada 2:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” - TEMPORADA 2

1. Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía

El núcleo actoral que consolidó a la serie colombiana de Netflix en su primera parte se mantiene casi intacto para esta recta final.

Por ejemplo, Claudio Cataño repite como el coronel Aureliano Buendía, el hijo mayor del fundador de Macondo, cuya vida quedó marcada por el ciclo interminable de guerras civiles que atravesó.

Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía en una escena de la temporada 2 de la serie colombiana "Cien años de soledad" (Foto: Netflix)

2. Marleyda Soto como Úrsula Iguarán

En el papel de Úrsula Iguarán, la matriarca centenaria que sostiene a la familia y que carga con la certeza de una maldición que persigue a su estirpe, regresa Marleyda Soto.

La actriz es reconocida por su trabajo previo en "La tierra y la sombra", "La jauría" y "Los silencios".

Marleyda Soto como Úrsula Iguarán en una escena de la temporada 2 de la serie colombiana "Cien años de soledad" (Foto: Netflix)

3. Julián Román como los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo

Julián Román, por su parte, interpreta a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, dos hermanos que representan caminos opuestos dentro de la misma familia.

Uno de ellos queda ligado al derroche, la fiesta y la vida pública, mientras que el otro carga con la memoria y el peso de los hechos históricos que sacuden a Macondo.

Julián Román como José Arcadio Segundo en una escena de la temporada 2 de la serie colombiana "Cien años de soledad" (Foto: Netflix)

Cabe resaltar que la versión joven de ambos gemelos queda en manos de Jorge Quintero.

En el universo de "Cien años de soledad", los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo corresponden a la cuarta generación de la familia Buendía (Foto: Netflix)

4. Ángela Cano como Petra Cotes

Por otro lado, Ángela Cano interpreta a Petra Cotes, una figura asociada al deseo, la prosperidad económica y los ciclos de exceso que atraviesan a la familia Buendía en esta parte de la historia.

Importante: Licinia Alzate toma el relevo en la versión mayor de ese mismo personaje.

Ángela Cano como Petra Cotes y Julián Román como Aureliano Segundo en una escena de la temporada 2 de la serie colombiana "Cien años de soledad" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Cien años de soledad” - Temporada 2:

5. Martha Karina Hurtado como Rebeca Buendía , la hija adoptiva de la familia cuya llegada a Macondo estuvo marcada por el misterio.

, la hija adoptiva de la familia cuya llegada a Macondo estuvo marcada por el misterio. 6. Obeida Benavides como Pilar Ternera , una de las figuras que más se entrelaza con distintas generaciones de los Buendía.

, una de las figuras que más se entrelaza con distintas generaciones de los Buendía. 7. Emiliano Pernía como Aureliano José , uno de los hijos del coronel Aureliano Buendía.

, uno de los hijos del coronel Aureliano Buendía. 8. Ana Machado como Santa Sofía de la Piedad , un personaje con una presencia silenciosa pero decisiva.

, un personaje con una presencia silenciosa pero decisiva. 9. Carla Baratta como Fernanda del Carpio , la mujer de origen aristocrático que llega desde Bogotá y termina por casarse con Aureliano Segundo.

, la mujer de origen aristocrático que llega desde Bogotá y termina por casarse con Aureliano Segundo. 10. Laura Taylor como la joven Fernanda del Carpio.

Laura Taylor como la joven Fernanda del Carpio en una escena de la segunda temporada de la serie colombiana "Cien años de soledad" (Foto: Netflix)

11. Daniella Reyes como Remedios , una mujer que no responde a las reglas sociales de Macondo y cuya belleza desata obsesiones y tragedias a su alrededor.

, una mujer que no responde a las reglas sociales de Macondo y cuya belleza desata obsesiones y tragedias a su alrededor. 12. Juanita Molina como Meme , un personaje que representa el choque entre la presión familiar y el deseo personal en una nueva generación de los Buendía.

, un personaje que representa el choque entre la presión familiar y el deseo personal en una nueva generación de los Buendía. 13. María Adelaida Puerta como Amaranta Úrsula , un personaje que llega a Macondo con la ilusión de reconstruir el pueblo cuando la historia ya está casi resuelta.

, un personaje que llega a Macondo con la ilusión de reconstruir el pueblo cuando la historia ya está casi resuelta. 14. Emmanuel Restrepo

15. Estefanía Piñeres