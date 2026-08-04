Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Birmingham City protagonizarán una edición más de su tradicional partido amistoso de pretemporada este viernes 31 de julio desde el césped de la Cidade do Futbul, el fortín de la selección de de Portugal y sede de su respectiva federación de fútbol en Oeiras, Lisboa. Revisa aquí la hora por país y qué canales de TV transmiten el amistoso Al-Nassr vs. Almería.

¿A qué hora ver EN VIVO Al-Nassr vs. Almería por amistoso en el mundo?

Para que no te pierdas el partido Al-Nassr vs. Almería por amistoso este martes 3 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 pm

España: 7:00 pm

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

Costa Rica: 12:00 pm

El Salvador: 12:00 pm

Guatemala: 12:00 pm

Honduras: 12:00 pm

Nicaragua: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO Al-Nassr vs. Almería por amistoso?

Este martes 3 de agosto se podrá ver el partido Al-Nassr vs. Almería por amistoso única y exclusivamente por un servicio de streaming. A continuación, te comparto el nombre de la plataforma para que sepas dónde mirar este encuentro, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: STC TV

México: STC TV

España: STC TV

Alemania: STC TV

Argentina: STC TV

Brasil: STC TV

Colombia: STC TV

Uruguay: STC TV

Perú: STC TV

Ecuador: STC TV

Bolivia: STC TV

Venezuela: STC TV

Costa Rica: STC TV

El Salvador: STC TV

Nicaragua: STC TV

República Dominicana: STC TV

¿Cristiano Ronaldo juega en el amistoso Al Nassr vs. Almería?

La expectativa en torno a la presencia de Cristiano Ronaldo en el duelo de pretemporada entre Al Nassr y Almería ha quedado resuelta, confirmándose que el máximo goleador histórico no formará parte del once inicial. El desgaste acumulado durante su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha llevado a la directiva a respetar su periodo vacacional, marginándolo temporalmente de los compromisos de preparación que el cuadro saudí disputa en territorio europeo. Sin embargo, para los seguidores que sintonicen la transmisión, el ídolo portugués hará una aparición especial en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Oeiras. Aunque todavía no ha retomado las prácticas físicas en la sede principal del club en Riyadh, el delantero asistirá al recinto deportivo en calidad de espectador para respaldar a sus compañeros, dejando claro su compromiso con el proyecto antes de arrancar la temporada regular.