Este domingo 4 de octubre los ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y si quieres saber si eres o no miembro de mesa para esta jornada democrática, te compartimos una guía clara en la que debes usar el link oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y validar con tu número de DNI en pocos pasos para conocer si tienes que cumplir con tu deber cívico. Con el fin de agilizar la jornada electoral, se reforzó el número de suplentes y ssta medida asegura que el proceso arranque sin demoras a las 7:00 a. m. y se mantenga operativo hasta el cierre de las urnas a las 5:00 p. m. , optimizando el tiempo de los sufragantes.

¿Dónde se consulta si eres miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La única vía válida para consultar si eres miembro de mesa es la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta web se habilita específicamente para cada proceso electoral y, para las Elecciones Generales 2026, se abre a partir del 29 de enero de 2026.

El enlace que debes usar es: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe Desde este portal puedes saber si saliste sorteado como miembro de mesa, en qué local te toca y cuál es tu rol dentro de la mesa de sufragio (presidente, secretario o tercer miembro; también si eres suplente).

¿Fuiste elegido miembro de mesa? Descubre la multa por no presentarte | Foto: Andina

Paso a paso: cómo saber si eres miembro de mesa

Al igual que en las Elecciones Generales de Perú de abril pasado (y la posterior segunda vuelta de junio), sigue esta ruta sencilla para hacer la consulta sin perder tiempo:

Entra a la página oficial de la ONPE: https://www.onpe.gob.pe​ Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa” o ingresa directamente a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe Ingresa tu número de DNI en el campo solicitado y completa el código de seguridad (captcha), si aparece. Haz clic en el botón de consulta y espera unos segundos a que el sistema procese tu solicitud. Revisa el resultado en pantalla: el sistema te mostrará tu local de votación, la dirección, el número de mesa y si has sido designado como miembro de mesa titular o suplente.

Si fuiste escogido, tendrás disponible también la opción de descargar tu credencial de miembro de mesa, documento que deberás imprimir y llevar el día de la elección. Te recomiendo guardar una captura de pantalla o imprimir la consulta para tener todos los datos clave a la mano: local, aula, número de mesa y rol.

¿Cómo se eligen los miembros de mesa?

La selección de miembros de mesa se realiza sobre la base del padrón electoral aprobado para el proceso. A partir de ese padrón, la ONPE aplica filtros automáticos para obtener una lista preliminar de 25 ciudadanos por mesa, respetando criterios como edad (entre 18 y 65 años), nivel de instrucción y exclusiones definidas por la Ley Orgánica de Elecciones.

Con esa lista, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público en presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Reniec y otras autoridades, donde se determinan los tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y seis suplentes por mesa. El objetivo de aumentar el número de suplentes es asegurar que las mesas se instalen desde las 6:00 a. m. y la votación pueda iniciar puntualmente a las 7:00 a. m.

Posteriormente, la relación provisional se publica en locales de la ONPE y espacios públicos de cada jurisdicción, además de estar disponible en la web para consulta con DNI. Tras el periodo de tachas y evaluaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE), se difunde la lista definitiva de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Qué obligaciones, beneficios y sanciones hay para los miembros de mesa?

Si apareces designado como miembro de mesa, el cargo es obligatorio para titulares y suplentes, salvo que acredites una causa justificada ante los órganos electorales competentes. Tu labor incluye la instalación de la mesa de sufragio, la conducción del proceso de votación y el escrutinio de los votos hasta el cierre de la jornada.

Por cumplir este deber cívico, la ONPE otorga una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de una UIT, a los ciudadanos que ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesa el día de la elección. Además, tu participación es clave para la transparencia del proceso y fortalece la confianza en los resultados, lo que es un respaldo directo a la labor del JNE como órgano encargado de administrar justicia electoral.

Si no cumples con tu responsabilidad sin causa justificada, podrías enfrentar multas por no asistir como miembro de mesa, además de la multa por no votar, de acuerdo con el régimen de sanciones electorales vigente. Por eso, si sabes desde ya que no podrás asistir, es importante revisar los canales de la ONPE y el JNE para presentar tu justificación o tacha dentro de los plazos establecidos.​​

Recomendaciones finales para hacer tu consulta sobre si eres o no miembro de mesa

Para evitar confusiones, asegúrate de que el enlace donde consultas comience con “https://” y corresponda al dominio oficial “onpe.gob.pe”. Desconfía de links que lleguen por cadenas de WhatsApp o redes sociales si no están respaldados por la ONPE, el JNE o medios de comunicación reconocidos.

Te sugiero realizar la consulta más de una vez durante el proceso: primero cuando se publica la lista provisional y luego cercana a la fecha de las elecciones, para confirmar tu condición definitiva. Con tu DNI a la mano, en menos de un minuto sabrás si eres miembro de mesa para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 y podrás organizar tu día con anticipación, cumpliendo un rol central en la jornada democrática del país.

Si llego antes que un miembro de mesa, ¿pueden obligarme a quedarme para terminar de conformar la mesa? Esto dice ONPE | Foto: Andina

¿Qué funciones hace el presidente de mesa?

El presidente de mesa es la máxima autoridad de la mesa de votación y dirige todo el proceso desde la instalación hasta la entrega de actas.​

1. Instalación de la mesa

Llegar antes del inicio de la jornada (generalmente 6:00 a. m.) y verificar que estén presentes los otros miembros de mesa.​

Revisar que el material electoral esté completo: cédulas, padrón de electores, actas, sobres, hologramas, lapiceros, cabina y ánfora.​

Contar y firmar la conformidad de recepción del material electoral, según el formato correspondiente.​

Organizar físicamente la mesa: ubicación del ánfora, cabina de votación, lista de electores y zona para los personeros.​

2. Durante la votación

Pedir a cada elector que muestre su DNI y confirmar verbalmente la identidad antes de continuar el proceso.​

Entregar la cédula de votación doblada y firmada, una por elección, una vez que el secretario verifica los datos en la lista de electores.​

Firmar cada cédula de sufragio como garantía de autenticidad para el posterior conteo.​

Entregar un lapicero azul al elector solo si este no lleva uno propio.​

Velar por el orden en la mesa, resolver pequeñas incidencias (dudas de electores, observaciones de personeros) y hacer respetar las normas.​​

3. Control de identidad y casos especiales

Supervisar que ningún elector vote sin estar en el padrón de la mesa.​

Solicitar la aplicación del procedimiento de identidad dudosa o impugnada cuando corresponda, dejando constancia en el acta.

Coordinar con los demás miembros la correcta clasificación de votos observados, nulos o en blanco durante el escrutinio.

4. Cierre de votación y escrutinio

Disponer el cierre de la votación a la hora establecida, permitiendo votar solo a quienes ya estén en la fila.​

Dirigir el conteo de votos, indicando el orden y la forma de lectura de las cédulas: se lee en voz alta la organización política y los votos preferenciales, se muestra a los personeros y se registra en la hoja borrador.

Verificar que el número de sobres del ánfora coincida con el número de votantes registrados.

Supervisar el llenado de las actas de escrutinio y firmarlas junto con los otros miembros de mesa y personeros según corresponda.

5. Entrega de actas y material electoral

Organizar los sobres con actas, padrón y demás documentos según las indicaciones de la autoridad electoral.

Entregar personalmente los sobres con las actas de las elecciones al personal designado, siguiendo la ruta y procedimiento indicados.​

Asegurarse de que el ánfora y el material sobrante se devuelvan conforme al protocolo para que el resultado de la mesa pueda ser computado sin observaciones.

¿Cuánto pagarán si soy miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Te pagarán 165 soles por jornada si eres miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 , siempre que cumplas todo tu horario: instalación, sufragio y escrutinio. Además, tendrás derecho a un día de descanso laboral no compensable en tu chamba, tanto si trabajas en el sector público como en el privado.

Para estas elecciones, la compensación económica está fijada en 165 soles por cada jornada electoral cumplida. Este monto equivale aproximadamente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el proceso electoral 2026.

Ese pago aplica para:

Miembros de mesa titulares.

Miembros suplentes que finalmente ejercen el cargo.

Ciudadanos designados “de la fila” que asumen la función durante toda la jornada.​

El criterio clave es que realmente cumplas con toda la función: instalación de la mesa, atención durante la votación y participación en el escrutinio de votos. Si te retiras antes o no te presentas, no accedes a la compensación y, además, podrías recibir una multa.

¿Cómo y cuándo te van a pagar los 165 soles?

En procesos anteriores, la ONPE habilitó plataformas para que los miembros de mesa se registren y elijan la forma de cobro, y ese esquema se mantiene como referencia para 2026. Entre las modalidades usadas están: depósito en cuenta bancaria, billetera digital asociada al DNI, cobro presencial en el Banco de la Nación e, incluso, entrega en efectivo coordinada por las ODPE en algunos casos específicos.

El pago solo se hace a quienes realmente ejercieron la función durante toda la jornada, desde la instalación hasta el escrutinio de votos. Las fechas exactas y canales de cobro se publican en la web oficial de la ONPE y se comunican de forma digital a cada miembro de mesa, tal como se ha hecho en procesos recientes. Asimismo, puedes visitar el siguiente enlace: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni.

Requisitos y multas por no votar en elecciones generales 2026

En estas elecciones, deben votar todos los peruanos mayores de 18 años cuyo DNI esté vigente y tengan domicilio electoral en el padrón, salvo excepciones previstas por la ley. Para las personas de 70 años a más, el voto es facultativo, es decir, pueden decidir si participan o no sin recibir multa si se ausentan.

Requisitos básicos para votar

Para ejercer tu voto el 4 de octubre de 2026 necesitas cumplir condiciones mínimas.

Contar con DNI vigente (azul o electrónico), aunque esté con direcciones anteriores mientras coincida con el padrón electoral.​

Estar correctamente inscrito en el padrón según tu domicilio electoral, tal como lo validó el JNE para estas elecciones.​

Acudir al local de votación asignado por la ONPE dentro del horario de la jornada electoral, portando tu DNI físico.​

Si tu nombre figura en el padrón y no acudes a votar sin causa justificada, se te aplicará una multa electoral según las reglas vigentes.

Multa por no votar: montos según tu distrito

El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido tres montos de multa por omitir el voto, calculados en función del nivel de pobreza del distrito donde tienes registrado tu domicilio.

Distrito de pobreza extrema: multa de S/ 27.50 (0.5% de la UIT 2026, fijada en S/ 5,500).

(0.5% de la UIT 2026, fijada en S/ 5,500). Distrito pobre (pobreza no extrema): multa de S/ 55.00 (1% de la UIT).

(1% de la UIT). Distrito no pobre: multa de S/ 110.00 (2% de la UIT).

Estos montos aplican a cualquier elector que no acuda a votar y no presente una justificación o dispensa aceptada por el sistema electoral.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

Si además fuiste elegido miembro de mesa (titular o suplente), la obligación es doble: votar y ejercer el cargo. El JNE y la ONPE recuerdan que el cargo de miembro de mesa es considerado irrenunciable salvo causales muy específicas tramitadas formalmente.

Multa por no presentarte, llegar tarde, no firmar la hoja de asistencia o no cumplir tu función siendo miembro de mesa: S/ 275.00 .

. Esta sanción se aplica sin distinguir si eras presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

En el peor escenario, podrías acumular la multa por no votar más la de miembro de mesa si no haces ninguna de las dos obligaciones.