Este viernes 24 de julio se realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A raíz de ello ha surgido una pregunta en varias personas: ¿Cuánto dinero pagarán a los que salieron como miembros de mesa? Si te interesa conocer la verdad, esta nota es para ti.

Antes de brindarte la información prometida, es necesario que sepas que en el sorteo se seleccionaron a los ciudadanos que desempeñarán el rol de presidente, secretario y tercer miembro de cada una de las mesas de sufragio, así como a sus respectivos suplentes. “A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol (miembros de mesa) durante la jornada electoral”, recalcó días atrás la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en una publicación realizada en su cuenta de X.

📢 ¡Atención! El viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.



📌 A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol durante la jornada electoral.#ERM2026 pic.twitter.com/1aFzJriC1N — ONPE (@ONPE_oficial) July 6, 2026

También es fundamental subrayar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, en una entrevista con Latina, precisó que quienes fueron miembros de mesa en las Elecciones Generales de abril y junio pasado ya no lo serán para las Elecciones Regionales y Municipales.

El dinero que les pagarán a los miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones han confirmado que la compensación económica para los miembros de mesa que cumplan su labor completa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 es de 165 soles. Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y se entrega como incentivo por tu participación en la conducción de la mesa de sufragio.

Con el fin de brindarte más claridad al respecto, te comento que la compensación de 165 soles está dirigida a quienes efectivamente ejercen el rol de miembro de mesa durante toda la jornada electoral. En la práctica, reciben el pago:

Los miembros de mesa titulares que se presentan, instalan la mesa y se quedan hasta el escrutinio.

Los suplentes que terminan asumiendo el cargo porque un titular no llegó o se retiró, siempre que se queden hasta el final.

Los suplentes que solo acuden, pero no llegan a ejercer el rol de miembros de mesa, no acceden a la compensación económica. Lo que determina el pago no es cómo apareces en la lista (titular o suplente), sino si efectivamente trabajaste como miembro de mesa durante toda la jornada.

Miembros de mesa deberán presentarse el próximo 4 de octubre a los centros de votación. (ONPE)

¿Cuándo se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

De acuerdo a El Peruano, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo domingo 4 de octubre a nivel nacional, contando con la participación de 83 organizaciones políticas. En ese entonces se elegirá, para el periodo 2027-2030, a un total de 13148 autoridades subnacionales: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, así como 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.