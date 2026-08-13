“Possession” es una miniserie británica de suspense sobrenatural de Sky que narra la historia de Claudia (Gugu Mbatha-Raw), una ambiciosa abogada que viaja a Jamaica para impugnar una compleja reclamación de herencia. Aunque llega con la consigna de defender los intereses del aristócrata Oliver Connaught (Jonny Lee Miller) pronto descubre una conexión personal con la antigua y tétrica plantación colonial. Se trata del lugar que la atormenta en sus pesadillas.

Este thriller, que entrelaza el misterio sobrenatural y el terror psicológico con una profunda crítica al legado perdurable del colonialismo y las injusticias históricas y actuales, fue creado y escrito por Karla Crome (“Something Very Bad is Going to Happen”) y dirigido por Storm Saulter (“Better Mus’ Come”, “Sprinter”).

“Me siento honrada de trabajar con un equipo tan brillante, tanto aquí como en Jamaica. Es un privilegio ver a Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sheldon Shepherd y Bel Powley dar vida a mis personajes bajo la evocadora dirección de Storm Saulter, y estoy deseando compartir nuestro trabajo con el público”, indicó Crome.

Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller y Sheldon Shepherd lideran el elenco de “Possession”, conformado por Bel Powley, Nadean Rawlins (“Bob Marley: One Love”, “Sprinter”), Sean Gilder (“Mary & George”, “Slow Horses”), Olunike Adeliyi (“The Fire Inside, Mike”), Richard Dillane (“Wolf Hall”, “The Crown”), Diveen Henry (“The Day of the Jackal, Manhunt”), Jack Bandeira (“Happy Valley, Black Mirror”), Shantol Jackson (“Death in Paradise”, “Yardie”), Jeff Crossley (“Bob Marley: One Love”, “Sprinter”) y Safina Simpson.

Claudia (Gugu Mbatha-Raw) debe buscar respuesta a sus pesadillas en la miniserie británica de suspense sobrenatural "Possession" (Foto: Sky Atlantic)

SINOPSIS DE “POSSESSION”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Sky, en “Possession”, “Gugu Mbatha-Raw interpreta a Claudia, una joven y ambiciosa abogada mestiza que se encuentra de viaje en Jamaica con el objetivo de impugnar una reclamación de herencia presentada por el residente local Cudjoe East contra el acaudalado aristócrata blanco Oliver Connaught.

Sin embargo, su misión da un giro inesperado cuando descubre que la propiedad en disputa es la antigua plantación jamaicana de la familia Connaught, Hope Hill, la misma casa siniestra que ha estado atormentando sus pesadillas. Cuando Claudia y Oliver comienzan a investigar, pronto descubren una escalofriante conexión entre horrores históricos e injusticias actuales.”

Por lo visto en el tráiler, tras conocer la propiedad de su cliente, Claudia se da cuenta que esa mansión colonial es el escenario exacto de las terribles pesadillas que ha tenido durante toda su vida. ¿Qué significa? ¿Son mensajes de los ancestros de la protagonista? ¿Cómo cambiará su vida luego de ese viaje?

¿CÓMO VER “POSSESSION”?

Los cinco episodios de la primera temporada de “Possession” están disponibles desde el 6 de agosto de 2026 en exclusiva en Sky y en el servicio de streaming NOW. Por lo tanto, necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “POSSESSION”

REPARTO DE “POSSESSION”

Gugu Mbatha-Raw como Claudia

Jonny Lee Miller como Oliver Connaught

Sheldon Shepherd como Cudjoe East

Bel Powley como Charlotte

Nadean Rawlins como Mercy

Sean Gilder como Tom McKenzie

Oluniké Adeliyi como Patsy Dawkins

Richard Dillane como Eugene Desfrienes

Diveen Henry como Flora

Jack Bandeira como Kenneth Connaught

Shantol Jackson como Sarah

Jeff Crossley como Angelo

Safina Simpson como Betina

Bel Powley asume el papel de Charlotte en la miniserie británica de suspense sobrenatural "Possession", que tiene 5 episodios (Foto: Sky Atlantic)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “POSSESSION”?

El rodaje de “Possession”, producida por las compañías Snowed-In Productions y Sky Studios, comenzó en diciembre de 2024 y tuvo lugar en lugares como Bristol, en el Reino Unido, y Jamaica.