“From”, la popular serie de terror de MGM+, lleva varias entregas consolidando una comunidad de seguidores que elabora teorías capítulo a capítulo, que domina la conversación en redes sociales y que transformó el enigma de un pueblo sin salida en cita obligada semana a semana. Y ahora que ya se sabe en qué temporada llegará el cierre de la historia, las respuestas de los fans reflejan alivio, entusiasmo y esa cuota de tristeza que viene con la confirmación de un final definitivo. Así, si quieres entender mejor cómo será ese desenlace y qué implica para la ficción, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo misterioso del que es imposible escapar: de día intentan sobrevivir y descifrar lo que les rodea; de noche, criaturas letales emergen de la oscuridad.

En ese sentido, creada por John Griffin, la serie mezcla terror atmosférico, ciencia ficción y drama de supervivencia en dosis que enganchan rápido.

De esta manera, es una propuesta ideal para quienes disfrutan de las narrativas de largo aliento y la satisfacción de armar el rompecabezas junto a los personajes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From”:

¿EN QUÉ TEMPORADA “FROM” LLEGARÁ A SU FIN?

La ficción llegará a su fin en la temporada 5. De acuerdo con The Hollywood Reporter, MGM+ confirmó la renovación y el cierre simultáneo del proyecto el pasado miércoles 15 de abril del 2026, apenas cuatro días antes del estreno de la cuarta entrega.

Asimismo, la plataforma señaló que la producción de la quinta temporada ya comenzó, con rodaje previsto en Halifax, Nueva Escocia.

¿QUÉ DIJERON LOS PRODUCTORES SOBRE EL FINAL DE “FROM”?

Los productores ejecutivos John Griffin, Jeff Pinkner y Jack Bender publicaron un comunicado recogido por Cosmic Book News en el que describieron el final de “From” como la oportunidad de llevar la historia a su conclusión natural.

En su mensaje, el equipo anunció que varias preguntas serán respondidas, que esas respuestas traerán nuevas incógnitas y que habrá “una cascada de lágrimas y terrores” en el camino. De esta forma, el cierre queda enmarcado como una decisión creativa.

Harold Perrineau, quien interpreta a Boyd Stevens, también se pronunció en X frente a los comentarios de los fans que expresaron tristeza por el anuncio, escribiendo que el equipo quiere “traer la mejor versión posible a la pantalla” y que cinco temporadas les permite hacer exactamente eso.

¿CÓMO VER LA SERIE “FROM” EN ORDEN?

“From” tiene una narrativa lineal y continua: el orden de visionado es el mismo que el de estreno, de la primera a la cuarta temporada.

Lo cierto es que que cada entrega se construye sobre la anterior y la experiencia completa arranca desde el primer episodio.

Y tú, ¿eres de los que ya disfruta de la producción en MGM+?

"From" es una aclamada serie de terror y misterio creada por John Griffin y producida ejecutivamente por Jack Bender (Foto: MGM International TV Productions)