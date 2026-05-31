El debate presidencial de segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026 de este domingo 31 de mayo se perfila como uno de los eventos políticos más importantes en la recta final para saber quién será el próximo gobernante que ocupará el sillón de la Casa de Pizarro . Organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este encuentro reúne a los dos candidatos que pasaron al balotaje en el Centro de Convenciones de Lima desde las 20:00 horas, en una jornada clave donde expondrán sus principales propuestas ante millones de peruanos.

La transmisión del debate ha sido diseñada para alcanzar la mayor audiencia posible, por lo que podrá verse EN VIVO tanto por televisión abierta como por diversas plataformas digitales. La señal oficial será distribuida gratuitamente a múltiples canales nacionales, permitiendo que el evento llegue a todos los rincones del país en simultáneo, en un contexto de alta expectativa ciudadana por conocer las posturas de los aspirantes.

Todo listo para el debate presidencial de segunda vuelta organizado por el JNE este domingo 31 de mayo de 2026. Entérese de a qué hora empieza la transmisión oficial y las opciones para seguirlo en vivo. | Crédito: JNE / Imagen editada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT

¿Dónde ver el debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 EN VIVO hoy 31 de mayo?

El Debate Presidencial de Segunda Vuelta del JNE 2026 podrá verse en señal abierta a nivel nacional gracias a la cobertura coordinada por el JNE, que ha dispuesto la transmisión oficial a través de los principales canales de televisión del país. Entre ellos destacan TV Perú, América Televisión, Latina Televisión, Panamericana Televisión y ATV , lo que garantiza que millones de ciudadanos puedan seguir cada intervención sin necesidad de cable.

Además, la cobertura contará con análisis previo y comentarios posteriores en distintos espacios informativos, ampliando el alcance del debate más allá de la transmisión central. De esta manera, el electorado podrá informarse en tiempo real sobre las propuestas y posturas de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una jornada decisiva rumbo a los comicios del domingo 7 de junio.

TRANSMISIÓN EN VIVO OTRAS FORMAS DE VER EL DEBATE TV Perú (Canal 7) América Televisión, Latina, Panamericana Televisión y ATV replicarán la señal del canal del Estado para su teleaudiencia JNE TV / JNE Media (Canal 552 de Movistar TV) -- Facebook y TiKTok del JNE --

¿A qué hora inicia el debate presidencial de hoy domingo 31 de mayo de 2026?

Si planeas seguir el Debate Presidencial de Segunda Vuelta del JNE 2026 EN VIVO, toma en cuenta los horarios según tu país o región:

Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas España: 02:00 horas (lunes, 01 de junio)

02:00 horas (lunes, 01 de junio) Estados Unidos: 21:00 horas (Miami / Este) – 18:00 horas (Los Ángeles / Pacífico)

Transmisión en directo del debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 hoy, 31 de mayo. Siga la cobertura periodística, el horario oficial y los canales de televisión abierta para ver el evento gratis. | Crédito: JNE / Imagen editada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT

¿Quiénes participan en el Debate Presidencial de Segunda Vuelta del JNE 2026 hoy, domingo 31 de mayo?

En la jornada de este domingo 31 de mayo participarán los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026:

Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)