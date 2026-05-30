La selección de Ecuador vuelve a escena este sábado 30 de mayo con un atractivo amistoso internacional frente a Arabia Saudita, encuentro que forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y comenzará desde las 18:30 horas de Ecuador, Perú y Colombia, generando gran expectativa entre los aficionados ecuatorianos dentro y fuera del país.

Con miles de hinchas pendientes del desempeño de La Tri, muchos buscan saber cómo seguir el encuentro EN VIVO por televisión abierta y plataformas online. En Ecuador, Teleamazonas aparece como una de las señales disponibles para ver el partido por TV abierta y también mediante su señal digital Canal 5 Online, permitiendo que los aficionados sigan todas las incidencias del amistoso desde distintos dispositivos.

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso con miras al Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional de cara al Mundial 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

¿Cómo ver GRATIS el partido Ecuador vs. Arabia Saudita por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Horario, TV y cómo ver en vivo Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Partido: Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso a la Copa del Mundo 2026

Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso a la Copa del Mundo 2026 Lugar: Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos

Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos Horario: 6:30 p.m. Quito / 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT

6:30 p.m. Quito / 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT Canal TV / Streaming: Teleamazonas