México y Australia se enfrentarán este sábado 30 de mayo de 2026 en el Rose Bowl de Pasadena, California, en un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Tiempo de Centro de México (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará una nueva prueba para el equipo dirigido por Javier Aguirre frente a uno de los seleccionados más competitivos de la Confederación Asiática. Si buscas saber qué canal transmite el partido EN VIVO, a qué hora juega la selección mexicana o dónde verlo por TV abierta, cable y streaming, aquí encontrarás la guía completa según el país donde te encuentres.
En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network, con cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el encuentro podrá seguirse a través de fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FoxSports.com, la TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
Para Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— el partido será transmitido por TUDN, Azteca Deportes y ViX Premium.
En España, el amistoso entre México y Australia podrá verse en directo por #Vamos.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO (LOCAL)
|CANALES TV / STREAMING
|Costa Rica
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|República Dominicana
|22:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|El Salvador
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Guatemala
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Honduras
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|México
|20:00
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
|Nicaragua
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Panamá
|21:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Puerto Rico
|22:00
|FOX Deportes, ViX y NAICOM
|España
|04:00
|Vamos
|EE. UU. (ET)
|10 p.m. ET / 7 p.m. PT
|fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One