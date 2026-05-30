PASADENA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre México y Australia este sábado 30 de mayo por un amistoso de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
PASADENA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre México y Australia este sábado 30 de mayo por un amistoso de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

México y Australia se enfrentarán este sábado 30 de mayo de 2026 en el Rose Bowl de Pasadena, California, en un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Tiempo de Centro de México (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará una nueva prueba para el equipo dirigido por Javier Aguirre frente a uno de los seleccionados más competitivos de la Confederación Asiática. Si buscas saber qué canal transmite el partido EN VIVO, a qué hora juega la selección mexicana o dónde verlo por TV abierta, cable y streaming, aquí encontrarás la guía completa según el país donde te encuentres.

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network, con cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el encuentro podrá seguirse a través de fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FoxSports.com, la TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Para Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— el partido será transmitido por TUDN, Azteca Deportes y ViX Premium.

En España, el amistoso entre México y Australia podrá verse en directo por #Vamos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

PAÍSESHORARIO (LOCAL)CANALES TV / STREAMING
Costa Rica20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
República Dominicana22:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
El Salvador20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Guatemala20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Honduras20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
México20:00Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
Nicaragua20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Panamá21:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Puerto Rico22:00FOX Deportes, ViX y NAICOM
España04:00Vamos
EE. UU. (ET)10 p.m. ET / 7 p.m. PTfuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS