La UEFA Champions League coronará a un nuevo campeón este sábado 30 de mayo desde las 10:00 am (Tiempo del Centro de CDMX) / 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT cuando París Saint-Germain (PSG) y Arsenal se vean las caras en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en una final de pronóstico reservado. En México, la señal de FOX One transmitirá el partido PSG vs. Arsenal para todos sus suscriptores. A continuación, te detallamos cómo conectarte a la plataforma de streaming desde el dispositivo móvil de tu preferencia.

Revisa cómo quedó el partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026. Consulta el resultado en directo online, el marcador final y el resumen con las acciones más importantes de este histórico enfrentamiento futbolístico. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: PSG vs. Arsenal , por la final de la UEFA Champions League 2025-26

, por la final de la UEFA Champions League 2025-26 Horario: 10:00 de México

Canales TV: FOX One

Lugar: Puskás Aréna de Budapest, Hungría