La expectativa en Estados Unidos es muy alta por el sorteo del Mega Millions del viernes 29 de mayo de 2026, que presenta un codiciado premio mayor de 331 millones de dólares. Esta considerable bolsa acumulada se alcanzó luego de que la edición del pasado viernes concluyera sin un ganador absoluto capaz de reclamar el bote principal. Si te interesa conocer los números ganadores del sorteo de hoy, llegaste al lugar correcto.

Es importante recordar que las reglas del juego permiten obtener ganancias monetarias acertando al menos la Mega Ball dorada en la boleta seleccionada por el jugador. El costo de participación establecido es de cinco dólares por jugada, un precio que ya incluye automáticamente la función del Multiplier según la información oficial reciente. Los pagos finales siempre dependen de la cantidad de aciertos logrados y de la cifra multiplicadora sorteada, ofreciendo diversas formas de ganar a los residentes que deciden participar esta semana.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: Angela WEISS / AFP)

Resultados del Mega Millions del viernes 29 de mayo de 2026

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¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)