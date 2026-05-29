Una actualización que ha provocado confusión entre miles de migrantes. Las dudas sobre los pagos de $102 para solicitantes de asilo en Estados Unidos crecieron en las últimas semanas, especialmente por la entrada en vigor de la norma el 29 de mayo de 2026, fecha que muchos interpretaron erróneamente como un cambio inmediato en todos los procesos. El abogado de inmigración Jonathan Shaw señaló que la incertidumbre aumentó debido a la información difundida en redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a alertar sobre supuestas nuevas obligaciones de pago.

El especialista detalla que el origen de todo está en una actualización publicada en el Federal Register, donde se indica un ajuste en el monto del pago (que pasa de $100 a $102) y una fecha de entrada en vigor. Sin embargo, advierte que esto no significa un cambio repentino o una obligación inmediata de pago para todos, sino la aplicación de una norma específica que ha sido malinterpretada en varios videos virales.

El abogado aclara los cambios en el proceso de asilo en EE.UU. a partir del 29 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El origen de la confusión sobre el 29 de mayo en casos de asilo en EE.UU.

De acuerdo con Shaw, la confusión surge porque en la publicación oficial se establece que la regla entra en vigor el 29 de mayo de 2026. Esto ha llevado a muchos solicitantes a pensar que deben pagar exactamente en esa fecha, lo cual no es correcto.

“No hay que entrar en pánico ni llamar desesperadamente”, aclara el abogado, quien insiste en que la fecha solo marca el inicio de la vigencia de la norma, no una exigencia universal de pago inmediato para todos los casos.

Qué establece realmente la nueva regla

El punto clave del cambio es el plazo de pago. Según lo explicado por el especialista, a partir de la notificación correspondiente, el solicitante contará con 30 días para realizar el pago de $102. Si no se cumple con ese plazo, la consecuencia puede ser seria: la solicitud podría ser rechazada o incluso considerarse como abandono del proceso, sin derecho a reembolso del dinero ya pagado.

Shaw también indica que otros abogados han interpretado la norma de la misma manera y que muchos clientes han comenzado a llamar preocupados debido a la desinformación que circula en internet.

Diferencias según el tipo de proceso de asilo

Otro punto importante es que no todos los casos funcionan igual. El abogado explica que el procedimiento varía dependiendo de si el asilo se tramita ante un juez de inmigración en la corte o si se trata de un proceso afirmativo ante las autoridades migratorias. En cada caso existen plataformas y mecanismos distintos para realizar el pago, y el aviso correspondiente es el que activa el plazo de los 30 días.

Las reglas del asilo en EE.UU. deben seguirse para evitar problemas en el proceso de asilo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Llamado a la calma y responsabilidad del solicitante

Finalmente, Shaw hace un llamado a la calma y a la verificación de la información. “Nosotros no somos responsables de esos pagos. Ayudamos en el proceso, pero el responsable es el solicitante”, señaló.

También recomendó estar atentos a los avisos oficiales y evitar dejarse llevar por rumores en redes sociales, ya que estos pueden generar pánico innecesario entre quienes están en proceso de asilo.